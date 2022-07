Doktorların yeni belası, “cehalet virüsü”!

Verem, sıtma, grip…

Körlük, sağırlık, zekâ geriliği…

Türkiye’deki doktorlar, insan yaşamını tehdit eden bütün bu belaların üstesinden geldi.

Ama şimdi başlarında öyle bir bela var ki, bu bela ile baş edemiyorlar.

“Cehalet virüsü”nü bir türlü tedavi edemiyorlar.

Çünkü bu ölümcül virüs, siyasetten besleniyor.

Siyasetten destek alıyor…

Siyaset tarafından korunuyor…

İşbirliği içindeler.

Birbirlerine toz kondurmuyorlar.

Baksanıza, son yıllarda doktorlara karşı bunca şiddet uygulanıyor, öldürülen doktorların sayısı her geçen gün artıyor, özel bir yasa çıkarıldı mı, sağlık çalışanlarımızın can güvenliği sağlandı mı?

Aksine…

Ülkeyi yönetenlerin konuşmaları, doktorları “hasım” yani “düşman” haline getirdi.

“Cehalet virüsü”ne hedef gösterdi...

*“Doktor, benim vatandaşımın emrinde olacak. Benim vatandaşımın emrinde olmazsa, o doktor vatandaşa hesap verecek…”

*”Giderlerse gitsinler…”

Ne demek bu sözler?

“Ey kendini bilmez vatandaşlarım, doktorlar sizin emrinizde, siz doktorlardan istediğiniz gibi hesap sorabilirsiniz” demek.

Hesap da soruyorlar.

Hem de tak tak ateş ederek.

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya böyle öldürülmedi mi?

Bayramda yaşanan iki olay

Bayram günleri, birlik ve beraberliğin pekiştiği günlermiş.

Bayram günleri, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularının paylaşıldığı günlermiş.

Bayram günleri, toplumun manevi zenginlik kaynağıymış.

Bayram günleri, toplumda fertlerin birbirine sevgi ve saygı ile yaklaştığı günlermiş.

Bayram günleri, güzel ahlak, dostluk ve barış vurgularının ön plana çıktığı günlermiş.

Geçin bunları geçin!

Bayram geldi geçti, bütün bunlar “iyi dilek” olmaktan öteye geçebildi mi?

İşte bakın, bayramda, doktorlarımızla ilgili bir “şiddet” bir de “tehdit” olayı yaşadık.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi’nde acil servisi basan 50 kişilik bir grup, tedavisini beğenmedikleri bir doktora saldırdı.

Saldırganlardan biri, “Bu doktoru öldürmezsem adam değilim” diye bağırdı, servisteki doktorlar kendini odaya kilitledi.

Tehdit olayı ise komşudan…

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan bir kişi, kolunda morluk oluşması üzerine ameliyatı yapan ortopedi doktorunu, “Konya’daki doktor gibi öldüreceğim” diye tehdit etti.

Ülkemizde yaratılan şu ortama bakar mısınız;doktoru tehdit, doktora şiddet, doktora küfür ve doktora kurşun sıkmak artık “sıradan” hale geldi.

Doktorlar eskiden “el üstünde” tutuluyordu, şimdi tepeleniyor.

Nedeni, açık.

İktidarın, doktorları, “Giderlerse gitsinler” diyerek, “Doktor, benim vatandaşımın emrinde olacak” diyerek, “cehalet virüsü”nün hedefine koyması.

Yakında biri çıkıp “Şiddete uğramak ve öldürülmek, doktorluğun fıtratında var” derse, sakın şaşırmayın!

Türkiye’de artık ipler koptu, her an her şeyi duyabilirsiniz ve her an her şey olabilir.

“Doktor, benim vatandaşımın emrinde olacak” ne demek?

Sen böyle konuşursan, o da gider doktorun tepesine çıkar.

Sanır ki, “doktora küfretme hakkı” var.

Sanır ki, “doktora yumruk atma hakkı” var.

Sanır ki, “doktoru öldürme” hakkı var.

Fırsatını bulan doktorlar zaten Türkiye’den kaçıyor, kalanları da “cehalet virüsü”ne teslim etmeyelim.