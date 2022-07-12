Pas veya Kınacık Hastalığı belirtileri ve verdiği zararlar

Saygıdeğer okuyucularım;Bu yazımda sizlerle sebzelerde meydana gelen ve bir mantari hastalık olan pas veyahut kınacık hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Baklalarda Pas veya Kınacık Hastalığı (UromycesFabae)

Bakla yaprakları üzerinde evvela sarı renkte, sonra koyulaşan renkler oluşur. Mantarın zararı özellikle kendini çiçeklenme zamanı gösterir. Kınacık fazla olduğu zaman yapraklar tamamen kurur. Taze meyvecikler kıvrılır, verim çok düşer.

Çaresi,hastalığın fazla zarar yaptığı yerlerde ilk, sarı lekeler belirince yüzde birlik bir bordo bulamacı veya hazır bakırlı ilaçlardan biriyle bütün bitkiler iyice ilaçlanmalı ve bu mücadele yirmi gün kadar ara ile birkaç defa tekrarlanmalıdır. Zararın az olduğu yıllarda ilk hastalık izini taşıyan yapraklar, hemen toplanıp yok edilmelidir. Bu şekilde hastalığın artması önlenir.

Fasulyelerde Pas veya Kınacık Hastalığı

Fasulye yapraklarının üzerinde önce açık sarı, sonra kırmızımtırak esmer renkte lekecikler meydana gelir.

Çaresi, bu mantar hastalığı ekseriya mücadeleyi icap ettirecek veya yapılacak birmücadele masrafını kurtaracak kadar bir zarar yapmaz. Pratik olarak hastalığın artmasını önlemek için ilk hastalık görülen yaprakları vakit geçirmeden toplayıp gömmelidir. Hastalığın fazla görüldüğü yerlerde hasattan sonra bitki artıklarını toplayıp yakmalıdır.

Çiçeklerde Pas Hastalığı

Çilek hasadından sonra yapraklar üzerinde küçük yuvarlak, esmer lekeler meydana gelir. Hastalık, fazla ilerlerse bütün yapraklar kurur.

Çaresi, Yaz esnasında hastalık gözüktüğü takdirde yapraklar üzerine bordo bulamacı serpilmelidir.

Bamyalarda Pas Hastalığı

Yapraklar üzerinde görülür. Çaresi ise yüzde ikilik bordo bulamacı serpmek lazımdır.

Kuşkonmazda Pas Hastalığı

Kuşkonmaz bitkisinin yeşil yaprak ve sapları üzerinde kırmızı renkte pas mantarının zararları görülür. Çaresi, yüzde birlik bordo bulamacı serpmek tavsiye olunur.

Lahana Türlerinde Görülen Pas Hastalığı

Bu hastalığa tutulmuş gövde, yaprak ve çiçekler, deforme olur; beyaz, üzeri tozlu sivilceler ile örtülür. Çaresi, fideleri yetiştirirken fazla sulamamaktır. Bolca havalandırarak hastalıklı bitkiler üzerine düşük dozda bakırlı ilaçlar atılabilir.

Yazıma son vermeden önce herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…