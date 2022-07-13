Saçmalamayın: “İki maçı dışarıda oynayacaklar, sonra skorlara göre kaçıp gideceklermiş!”

Daha lig başlamadan dedikodular yine başladı. Paranoya gırtlak boyu. Yönetici Tuncay Arıkan basın toplantısında “Hedefimiz tabii ki şampiyonluk” dedi ve mertçe düşüncesini ortaya koydu…

Çekinmeden ve cesurca…

Kurulmakta olan takım da öyle hafife alınacak bir takım olmadığını gösteriyor…

Ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş misali, tabii ki hepimiz çekiniyoruz. Geçen yılı unutamıyoruz.

Ama, şampiyon yapanlar, alkışlananlar, imparator ilan edilenler takımı düşürdü…

İki yüzlülük yapmamak lazım. Ya o zaman alkışlamayacaktınız, ya da geçen yıl yerden yere vurmayacaktınız.

Sonra yazdıklarınıza kimse inanmaz ve güvenmez.

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Mesela, son saçmalama ve paranoya örneğini yazıyorum:

“Çimleri bilerek geç söktürdüler. İlk iki ya da 3 maçı dış sahada oynayacaklar. Böylece skorlara göre ya devam edecekler, ya da kongre ilan edip kaçıp gidecekler”…

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İddia saçma ve son derece paranoyakça. Mide bulandırıcı. Ama kızmıyorum. Siz de kızmayın. Neden mi ?..

Kocaelispor sevdalıları, yaşadıklarıyla paranoyak oldu çıktı…

İşte bir yönetici ile yaptığım özel sohbet:

“Zemini yetiştirmek için müteahhit çalışıyor. Hedefimiz ilk maça yetiştirmek ama 1 ya da 2 maç belki dışarıda oynanabilir. Bu süre bizim elimizde değil, sonuçta resmi bir devlet ihalesi buna karışma gibi bir yetkimiz yok. Ancak bayramdan sonra gençlik ve spor il müdürlüğü ile firma yetkililerini bir araya getirip, toplantı yapmayı düşünüyoruz. Amaç ilk maça zeminin yetişmesidir”…

Nokta…