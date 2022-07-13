Türkiye, “Sedat Peker’in iddialarını” daha fazla taşıyamaz

Sedat Peker, ilk 2 Mayıs 2021’de video yayınına başlamıştı.

Salvolarına devam ediyor.

Bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nden her gün yeni bir “mesaj” paylaşıyor, yeni bir “iddia” ortaya koyuyor.

Nedir bu iddialar?

*Uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığı…

*Suikast planları ve cinayetler…

*Karapara aklama operasyonları…

*Şantaj ve tehditler…

*Sermayenin, büyük gayrimenkullerin ve büyük işletmelerin yasal olmayan yollarla el değiştirmesi…

*Kirli siyasetçilerin yolsuzlukları…

*Milyarlarca liralık usulsüz ve hileli ihaleler…

*Devleti soyanlar…

*Mafyadan maaş alan politikacılar…

*Siyasi güç sahiplerinin alavere dalavereleri, bununla ilgili kasetler, belgeler ve bilgiler…

Hani “32 kısım tekmili birden” denir ya, Sedat Peker’in açıklamaları da aynen öyle.

Yok, yok!

İddia çok, ancak…

Sedat Peker’in iddiaları öyle “kafadan atma-sallama” değil.

İsim veriyor…

Zaman ve mekân veriyor…

Ne olup ne bittiğini ayrıntılarıyla ve belgeleriyle anlatıyor…

Daha ne olsun?

Bir savcı, istese fazla zorluk çekmeden şak diye iddianame hazırlayabilir.

Ancak aradan 14 ay geçmesine rağmen soruşturma konusunda ciddi bir adım atılmış değil.

Hatırlıyorum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in videoları yayınlanmaya başladığında, “Türkiye kabile devleti değildir, gereken yapılacak” diye demeç vermişti.

Sonra ne oldu?

Sonra “Sedat Peker’in iddia ettiği olaylar ve kişilerle” ilgili soruşturma başlatılmadı ve dava açılmadı, tam aksine iddia sahibi Sedat Peker hakkında “iftiradan” dava açıldı.

16 Ekim 2021’de açılan 92 sanıklı davanın ilk duruşması 29 Aralık’ta yapıldı, 6 Ocak 2022’de Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı, hepsi bu kadar.

Yedi aydır tık yok!

Yargı, sessiz.

“Türkiye kabile devleti değildir” diyenler, sessiz.

Sanırım, Sedat Peker’i yargılamak için yola çıkanlar, her taşın altından “egemen güçlerin” çıktığını görünce, bu sevdadan vazgeçtiler.

Tamam da, “Sedat Peker’in iddiaları” havada mı kalacak?

Bunca şantajın, tehdidin, soygunun, kaçakçılığın, hileli ihalenin üstü daha ne kadar örtülü tutulacak?

Yargı, kör ve sağır numarası yapmaya daha ne kadar devam edecek?

Türkiye, bu yükü daha fazla taşıyamaz.

Türkiye, “kabile devleti olmadığını” dünya kamuoyuna mutlaka kanıtlamalı.

Türkiye, bu iddialar karşısında kendini temizlemezse, bunun bedelini ülke olarak hep birlikte öderiz.

Anadolu Jet, bunu hep yapıyor

Bayramın birinci günü…

Öğleye doğru Müzeyyen Hanım’ın telefonu çaldı, arayan kardeşi.

Sabah erken saatte uçakla Ankara’dan Antalya’ya gideceklerdi, denize girip çıkmışlar bayramlaşmak için bizi arıyorlardır diye düşündük.

Telefonu açar açmaz, “ Deniz nasıl?” diye takıldık.

“Ne denizi, biz Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayız…”

“Ne işiniz var İstanbul’da? Ankara’dan direkt uçmayacak mıydınız?”

“Sabah saat 6’da, yani zamanında Ankara Havaalanı’na gittik, dediler ki, biz sizin uçağınızı bir saat önce kaldırdık… Hepimiz isyan ettik, dinlemediler… Sizi İstanbul üzerinden aktarmalı Antalya’ya göndereceğiz dediler. Sabiha Gökçen Havaalanı’na geldik, burada Antalya uçağının kalkmasını bekliyoruz…”

“Ne zaman kalkacakmış?”

“Akşama doğru dediler…”

“Hangi havayoluyla uçuyorsunuz?”

“Anadolu Jet’le…”

Akşam tekrar aradılar, tam 12 saat gecikmeyle Antalya’ya ulaşmışlar ve otellerine yerleşmişler.

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Şu vurdumduymazlığa bakar mısınız?

“Anadolu Jet”, öyle uyduruk bir firma değil.

Türk Hava Yolları’nın farklı bir ticari firması.

23 Nisan 2008’de kuruldu, 14 yıldır sektörde.

Ama bir türlü “müşteri memnuniyetine” dayalı hizmet anlayışını geliştirebilmiş değil.

Hakkındaki şikâyet sayısı her geçen gün artıyor.

Tanık oldum, kayınbiraderim ve eşinin yaşadığı sıkıntıyı işte ben de dile getiriyorum.

Enflasyonu nasıl kontrol altına alacaklar?

İktidar, “enflasyonu kontrol altına alma tarihini” her altı ayda bir erteliyor.

Güya yaz başında (mayıs, haziran) enflasyon düşmeye başlayacaktı, tam aksi olunca, bu defa yeni bir tarih belirlendi, “2023’ün ilk aylarında enflasyonun kökünü kazıyacağız” denildi.

Bu kafayla mümkün mü?

Ne yapacaklar da enflasyonu düşürecekler?

Enflasyonun düşmesi için üretimin artması, yani “arzın çoğalması” lazım, üretim artıyor mu?

Artmıyor…

Yine enflasyonun düşmesi için Türkiye’ye oluk oluk dövizin girmesi ve cari açığın azalması lazım, cari açık azalıyor mu?

Azalmıyor…

Eeee, o zaman enflasyon nasıl düşecek?