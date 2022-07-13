Hikayeler ve Masallar (2)

Osmanlı Devleti’nin ilk dünya savaşı sonunda, galip devletler tarafından paylaşımı SEVR Antlaşması ile gerçekleşti.

Osmanlı Sarayı, kendi “sınırlı yaşam güvencesi” karşılığı, bu paylaşım ve esarete boyun eğdi.

Yenikti, yenildiği ülkelere büyük borçları vardı.

İstanbul’u işgal eden İngilizler, Saray düzenini istediği gibi kullanıyordu.

İşte, bu noktada tarih sahnesine Mustafa Kemal Paşa çıktı.

O’na inanan silah arkadaşları ve Anadolu insanı ile bu esarete isyan etti. Güç koşullarda verdiği mücadele ile “Kurtuluş Savaşı’nı” başardı.

LOZAN ANTLAŞMASI ile, uluslararası ölçekte yeni bir DEVLET düzenini kabul ettirdi.

Anadolu insanı, artık bir sülalenin boyunduruğunda yaşayamazdı. Zaten, bütün dünyada sülale ve toprak egemenliğine dayalı feodal düzenler yıkılıyor, ULUS DEVLETLER kuruluyordu.

Mustafa Kemal’in öncülüğünde, egemenlik hakkının halkta olacağı bir ulus devlet olarak TÜRKİYE CUMHURİYETİ kuruldu.

Cumhuriyet’in kurulmasıyla bir anda “Demokrasi” oluşamazdı!

622 yıl bir sülalenin egemenliğinde “Padişah’ın kulları” olarak yaşayan bir toplumda bir çırpıda demokrasi gerçekleşemezdi.

Ne ekonomik koşullar, ne geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyi demokrasinin kısa sürede yeşermesini mümkün kılamazdı.

İşte, bu nedenlerle Cumhuriyet’in ilk yıllarında her alanda değişim ve gelişimin önderi Mustafa Kemal ve ona inanan kadroların dirayetine bağlıydı.

Ama hedef belliydi; “Halk egemenliğine dayalı, hesap veren bir yönetim düzeni.”

Tarih; 24 Aralık 1927.

Cumhuriyet düzeninin ilk yılları. Bahriye Bakanı İhsan Bey, “yavuz zırhlısı onarımında yolsuzluk” iddiasıyla, Başbakan İsmet Paşa’nın verdiği önerge ile, dokunulmazlığı kaldırılarak DİVAN-I ALİ’ye sevk edilir. 26 Aralık 1928’de, suç kanıtlanır ve İhsan Bey 2 yıl hapis ve kamu görevlerinden men edilir!

Şimdi, “masallarla uyutulanlar” düşünmelidir;

“Yakın bir zamanda 4 AKP’li bakan, YÜCE DİVAN’dan nasıl kurtarıldı?” diye!

Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı borçlarını yüklenmiş, yabancıların eline geçen işletmeleri bir bir satın almış, millileştirmiş, yeni fabrikalar kurmuş, eğitim seferberliği başlatmış, UÇAK Fabrikası kurup başka ülkelere uçak satmış…

Kağıdını, kumaşını, şekerini kendisi üretmiş, madenlerini kendisi çıkarmış, yurt dışına öğrenci göndermiş, Osmanlı borçlarını ödemiş.

İç ve dış politikada, “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” ilkesiyle, dünyanın en saygın ülkelerinden biri olmuş.

Uluslararası güçlerin oyuncağı olmamış!

Özellikle, emperyalist güçler arasındaki 2. Paylaşım Savaşı’na bulaşmamış!

Ne var ki, bu paylaşım savaşı sonrası ortaya çıkan ve ABD’nin egemen olduğu “Yeni Dünya Düzeni” genç Cumhuriyeti çok yönlü baskı altında tutmaya başlamış!

Sovyetler Birliği’nde Stalin döneminin talep, baskı ve tehditleriyle, ABD’ye sarılma tercihine zorlanmış!

Özellikle, 1950 sonrası;

Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda ABD ile yapılan “İKİLİ ANTLAŞMALAR” ile, yeni ve tehlikeli bir düzene girmiş!

“YENİ DÜNYA DÜZENİ” ne uygun bir hale getirilmek üzere dayatılan “24 Ocak 1980-Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile, yeni bir tuzağın içine çekilmiş, bu düzenin yerleşmesi adına yapılan “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi” ile “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” ilke ve idealinden hızla uzaklaşmaya başlamıştır!

“ÖZELLEŞTİRMELER” ile ULUSAL VARLIKLARI yok edilen Türkiye, “ulusal üretimi” ile hızla gerilemeye başlamış, İŞSİZLİK ve ENFLASYON tuzağına düşürülmüştür!

Bugün yaşadığımız ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların kaynağı, KÜRESEL DÜZENİN OYUNLARI ve bu oyunların aktörü olmayı içine sindirebilen muhteris siyasetçilerdir!

Önemli olan, ilk yüzyılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti “VATANDAŞLARININ” yaşadıkları ve yaşatıldıkları kabustan kurtularak, “insanca yaşama haklarına” sahip çıkabilmeleridir.

Son söz;

Artık, ulusça UYANMA zamanıdır!