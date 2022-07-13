AB’ye iltica başvurusunda Türkiye 5.sırada bulunuyor!

Ekonomik kriz… Hayat pahalılığı… İşsizlik… Bunlar elbet, insan psikolojisini bozuyor. En çok da gençleri umutsuzluğa sevk ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hazırladığı genç işsizlik raporunda çarpıcı sonuçlar var. ILO, raporun detaylarında Türkiye'den beyin göçünü araştırdı. Sözcü gazetesi Özlem Ermiş Beyhan, raporla ilgili değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

ÜLKEDEN AYRILMAK

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hazırladığı son genç işsizliği raporunun detaylarında Türkiye'den beyin göçünün fotoğrafını çekti. Araştırmaya göre önümüzdeki 5 yıl içinde 18-29 yaş grubu gençlerin yüzde 3'ü ülkeden gitmeyi planlıyor. Yüzde 4.1'lik kesim ise ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Türkiye'den ayrılmayı planlayan gençlerin yüzde 48.5'i üniversite eğitimine sahip.

BEYİN GÖÇÜNE DİKKAT

ILO raporunda “ülkede kalacağım” diyen gençlerde üniversite eğitimi olanların oranı yüzde 32 iken, bu verilerin beyin göçüne işaret ettiği vurgulanıyor.Türkiye'de gençler arasında ülkede kalıp kalmama konusunda ciddi soru işaretleri de bulunuyor. ILO araştırmasına göre gençlerin yüzde 6.6'sı 5 yıl içinde ülkeden ayrılıp ayrılmayacaklarına dair soruyu “emin değilim” şeklinde yanıtladı.

TÜRKİYE’NİN ŞARTLARI

Türkiye'de kalacağını söyleyen gençlerin yüzde 90'ı aile ve arkadaşlarını bırakmak istemediklerini ve ülkelerinde yaşamayı tercih ettiklerini belirtirken, “Ülkemin şartlarından tatmin olduğum için Türkiye'de kalıyorum” diyenlerin oranı sadece yüzde 4'te kaldı. Gitmeyi planlayan gençlerin ise yaklaşık yüzde 45'i bunun nedeninin “daha iyi iş fırsatlarına erişebilmek” olduğunu söyledi. Yüzde 38 ise yurtdışında daha iyi fırsatlara ulaşmak için ülkeden ayrılmayı planladığını belirtti.

AB'YE İLTİCA BAŞVURUSU

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvuru sayısı 20 bini aşmış durumda. 2014'te bu sayı 5 bin 560'tı. AB'ye ilk kez iltica başvurusunda bulunanlar 63 binle Suriyeliler. Onları Afganistan, Irak ve Pakistan'dan sığınmacılar izledi. Türkler ise 5'inci sırada. 2021'de Türkiye'den en fazla iltica talebi yapılan ülke ise Almanya oldu. 2021 yılında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşı sayısı 7 bini geçti.”

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hazırladığı genç işsizlik raporunu yukarıda okudunuz. Gençler karamsar. Gençler geleceklerini Avrupa’da sürdürmeyi planlıyor, hedefliyor. Giden her geç, Türkiye için bir kayıptır. Son samanlarda doktorlar peş peşe ülkeyi terk edip, yurt dışına çıkıyor. Buna bir önlem alınmalı, beyin göçüne dur denmeli.