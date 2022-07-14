Bayram özlemleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU…

Her bayram eski günleri anardım. Eski bayramların önemini insan ilişkilerini yazardım.

Bu bayram ülkem insanında bir değişim görmeye başladım. Bugüne kadara yaşadığımız özlem artık belli yaşlardaki insanımızda yaşanmıyor. Bakıyorum aynı özlem ve heyecan gençlerde de oluşmuş, yaşanmaya başlamış.

20 yıl insanlar bayramlarda sadece çekirdek ailesi veya bireysel tatili ön plana çıkarmaya, yaşamaya çalışıyordu. Bu bayram gençler ailelerinin yanına ve aile için ziyaretlere önem vermiş görünüyor.

Son yılların gençleri bizim çocukluğumuzdaki o ziyaretleri, güzellikleri pek yaşamadılar. Ancak anlatımlar ve yaşanmakta olan gelişmelerde artık bireysel hareket yerine ailenin sıcaklığını hissettiği birlikteliklere doğru yöneltti. Ülkede yaşananlar sanırım eski Türkiye’yi tekrar ön plana çıkarmaya yeni bir ülke yaratmanın anlamsızlığını ortaya koymaya başladı.

Geçmişi silerek yeni bir ülke yaratmaya çalışmanın boş bir iş ve gereksiz bir hayal olduğu ortada. Sadece 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyetinin kurallarının günümüz koşullarına uygun hale gelmesi gerektiğini artık herkes görüyor.

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız yani 7’den 70’e halkın çoğunluğunun cumhuriyet ile bir sorunu olmadığı ortada. Aksine halkımızın yaratılan suni fikir bulanıklığının ne kadar anlamsız olduğunu ve ne kadar ülkeye zarar verdiğini Cumhuriyetin kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olması, yaşanan kısa kış uykusundan uyanılması çok önemli geri kazanımdır.

Bu uyanmanın ilk belirtileri bu bayram yaşayarak gördük. Gençlerden her zaman umutluydum, bugün bu umut duygumun doğru olduğunu bir kere daha görmüş oldum.

Birçok büyük aile bayramı bahane ederek sadece yaşlıları ile değil gençleri ile bir araya geldi.

Gençler bugüne kadar önemsemedikleri atalarının nereden geldiğini uzak ve yakın akrabalarının ne iş ile uğraştığını büyük istek ve arzu duyarak birbirine sormaya başladılar.

Bazı aileler bu bayrama hazırlanamadı ise de yakın zamanda toplanma çalışmalarına başladılar bile.

Bu hareketlenmeler ülkemizin yeniden toparlanacağının ön hazırlıkları, hatalardan geri dönüleceğinin büyük sinyallerini veriyor.

Bugüne kadar yaşanan hayal kırıklıklarından dolayı bazı kişilerin gelecek ile ilgili ümitsiz olmalarına rağmen benim gördüklerim daha büyük heyecan ve ümit taşımama neden oluyor.

Bu enerjinin hiç bozulmadan çoğalmasını diliyorum.

Tabi bu bayramda bu heyecan ve güzellikleri yaşarken, artık halka hizmette yönetimlerin ne kadar basiretsiz ve başarısız olduklarını görmenin de üzüntüsünü yaşıyorum.

Bilindiği gibi yöremiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve onun yan kolları ilçe belediyelerince yönetilmeye çalışılıyor.

Belediyeler doğrudan halkı ilgilendiren ve direk halka hizmet götürmesi gereken başındaki kişileri halkın seçtiği kurumlardır.

Hizmet ederken halkın parasından oluşan kaynaklarını kılı kırk yararak sadece halka harcamaları gereken kuruluşlardır.

Büyükşehir kapsamında eskiden köy, belde olan yerleşim alanları mahalle statüsüne alındı. İlçe Merkezlerinde yer alan mahallelere ne hizmet götürülüyorsa kırsal mahallere de aynı hizmet götürülmek zorundadır. Köy kimliklerini ellerinden al, elektrik, emlak gibi bir çok kalemde ilçeler gibi vergi al. Köy statülerini mahalle statüsüne alarak belediye gelirlerini artır ancak hizmeti kısıtlı götür asla olmaması gereken bir durumdur.

Ancak yaşananlar, görülenler durumun ne kadar farklı ve vahim olduğunu ortaya koyuyor.

Kırsal mahaller bizlerin yiyecek, sebze, meyve, et depolarımız ve hava aldığımız alanlardır. Doğa ve çevre kavramlarının hayata geçtiği yerlerdir.

Bayramın 1. Günü akşamüstü Yalakdere mahallesinde ki dere yatağında akan su kıpkırmızı idi. Yalakdere de vatandaşlar yolumuzu çevirdi. “-Ne olacak bu derenin hali? ”dedi

Bayram sonrası geçer dediğimizde. Bir gerçeği Kırsal mahalle sakinlerinden öğrendik. Bu kırmızılık vatandaştan kaynaklanan 3 günlük bir facia değil meğer her gün yaşanan çevre kirliliğiymiş.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne direk bağlı olan Su, Kanalizasyon yani alt yapıdan sorumlu İSU Köylerin birçoğunda atık suyu kanallar ile arıtma tesislerine taşımıyormuş.

Atık sular Mahallelerde belli çukurlarda toplanıp direk derelere veriliyormuş. Buna örnek Akçat, Avcıdere, İhsaniye, Hayriye köylerini sayabiliriz. Yalakdere mahallesini ise direk arıtmaya taşıyor.

Ancak Akçat’tan itibaren evlerden gelen deterjanlı sular dereye verildiği için Yalakdere deresi ile Hersek’e kadar taşınmış oluyor. Ve derenin her geçtiği yerdeki Tarım alanları ve bahçeler o akan su ile sulanıyor. Hayvanlar o suyu içiyor.

Her 3 ayda bir icraatlarını anlatan kuşe kâğıda milyonlarca lira ödeyerek yaptırdıkları dergiler yerine o para ile her ay bir mahallenin atık sularını arıtmaya taşıyabilirler. Sonuçta reklam için harcadıkları milyonlarca lira bizim, halkın parası.

Geçen sene hatırlayın bölgede 400 vatandaşımız evlere verilen suya karışan pis su yüzünden zehirlenmiş idi.

Alakasız yerlere bulduğunuz gibi alakalı ve insan, hayvan hayatını etkileyen alanlara yatırımlar içinde para bulabilirsiniz diye düşünüyorum.