EYT hazırlığı mı var?

Emeklilikte Yaşa Takılanların özlemle beklediği yasa çıkıyor mu? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir konuşmasında “EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadelerini kullanmış ve EYT’lileri sevindirmişti. Bu kapsamda EYT’lilere ilişkin yıl bitmeden çözüm formüllerinin masaya gelmesi bekleniyordu.

EYT yasasıyla ilgili düzenleme öncesi ön hazırlık başladı. E-Devlet “Çalışma Hayatım” sekmesi eklenmişti ve şimdi de bu sekmede geçtiğimiz ayki veriler değişmeye başladı. Daha önce staj ya da çıraklık gününü işe başlangıç tarihi olarak kabul eden sistem artık o tarihi baz almıyor.

Birçok SGK’lı bu durumu fark etti. Emeklilik sürelerinin arttığını gören emekli adayları, sistemde yapılan düzenlemeleri önce hata olarak algıladı. Ancak durum sonradan anlaşılmaya başlandı. Pek çok kişinin emeklilik süresi birkaç yıl daha arttı.

Bu durum da EYT çalışmasının yapıldığına bir örnek olarak kabul ediliyor.

İki veya 3 formül üzerinden EYT’lilerin sorununu gidermeyi hedefleyen hükümet yıl bitmeden bir formülle EYT yasasını çıkarta bilir. Böylelikle birlerce EYT’li emekliliğe yönelecek.

Covid-19 petrol fiyatını baskılıyor

Geçtiğimiz mart ayında 130 dolar sınırına yaklaşan, haziran ayının son günlerinde ise 120 doların üzerine çıkan ham petrolün varil fiyatı, yüksek zamların ardından ilk defa bu hafta 100 dolar sınırının altına indi.

Psikolojik sınır olarak ta kabul edilen ham 100 dolar seviyesi, akaryakıt fiyatları için önemli bir kriter. Geçtiğimiz yılın son ayı yani aralık ortasında 66 dolarlar seviyesinde seyreden ham petrol varil fiyatı dün de 98 dolara kadar geriledi ve son dönemin en alt seviyesini gördü.

Akaryakıt fiyatlarında belli indirimler yaşansa da bu indirimler ham petrol fiyatına orantılı olmadı.

Ham petrolün veril fiyatının düşmesine neden olan olay ise çok ilginç;

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuş.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkilemiş. Covid-19’un Çin’de ki resesyon yani en az gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi petroldeki arzın azalmasına neden oluyor.

Ayrıca, dün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

Bütün bu gelişmeler de petrolün pompa fiyatlarına daha etkili yansıyacağı beklentisini artırıyor.

Son yaşanan indirimle Benzinin litre fiyatı 30 TL’lerden 23 küsülere geriledi. Benzer bir indirim motorinde de bekleniyor. Petrolün varil fiyatının düşüş seyri suni bir gerileme de olabilir.

Yani bu şu demek oluyor, “30 TL zirvesini gören akaryakıttaki litre fiyatı bugün düşse bile artık zirvede bir yeri olduğunu unutmayın”

Kartepe’de hafta sonu yağlı güreş yapılacak

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 17 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Pandemi tedbirleri sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyonlar Kartepe’de bir bir hayat bulmaya başladı. Türkiye Şampiyonlarına ev sahipliği yapan Kartepe Belediyesi, büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Kartepe Belediyesi’nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, saat 11.00’da Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılacak.

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15 Temmuz anma etkinliği bugün yapılıyor

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bir milletin ülkesi için verdiği mücadele o günden sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bugünde 15 Temmuz’un anısına çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sabah Bağçeşme Mezarlığındaki şehitlikte başlayacak olan programların finali ise akşam saat 20.00’da milli irade Meydanına düzenlenecek olan programla sona erecek.

Çöp konteynerleri pis kokuyor

Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atık etler ve etlerin taşındığı poşetler sıcak havanın da etkisiyle çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Pek çok ilçede benzer şikayetler geliyor. Çöp konteynerlerinin yanından bile geçemediklerini söyleyen vatandaşlar, belediyelerin çöp konteynerlerini yıkamasını istiyor.