Tahir başkana ağıt: “Benim milyonlarım yok”

Geçen yıl, takıma destek verirken “Benim milyonlarım yok. Gücüm belli. Buna göre bir tek bana güvenmeyin” diyerek mertçe ve tüm riskleri göze alarak çıkış yapan akademisyen eğitimci başkan, çocukluk arkadaşım Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu yıl da yine dikkatli adım atıyor…

Herkes bol keseden sallarken, o bilim insanlığıyla bin düşünüp, bir konuşuyor…

Henüz yeni sezon için net bir çıkışı yok…

Mesafeli duruyor…

Başkanın da hesap verdiği bir halkı var…

Seçmenleri var…

Çevresi var…

Kolay mı o kadar parayı bir anda tahsis edebilmek…

Adamcağız, kimin parasını kime, nasıl verecek ?..

Karaosmanoğlu zamanında genel sekreter olan Büyükakın başkan, o günlerde de, paranın nasıl hesaplandığını, nasıl hesap sorulduğunu iyi biliyor…

Buna rağmen yine yüklüce bir ödeme yaptı, son iki yıl içinde…

Herkes alkışladı, çevresinde toplandı, sonra işleri bitince kenara çekildi…

Bu işin kaderi bu…

Bu kulüpte ahde vefa, en zayıf halka…

Bu kentte ve özellikle camiada, sevinçler de üzüntüler de günü-birlik yaşanıyor…

Engin Koyun iki yıl önce şampiyonluk yaşattı, Büyükakın ile beraber omuzlara aldılar…

Şimdi yere çalıyorlar…

Bunun bir dengesi olmalı…

Başka gelenler de aynı şeyi yaşayacaklarını bildiklerinden, sürekli baskı altında kalıyorlar…

Olan kulübe oluyor…

Kulüpte paranoya hakim…

Herkes paranoyak olmuş…

Neymiş, “Çimler geç yapılıyormuş, yönetim dış sahada oynanacak iki iç saha maçından sonra, skora göre kaçıp gidecekmiş”…

Bırakın bu yalanları…

Yeter artık…

Yönetime bir şey olmaz, ama olan kulübe oldu, olur, oluyor…

Palavralarla ve paranoyaklıkla trollere alet olmayın…

Kocaelispor tektir…

Başka Kocaelispor yoktur…