ABD’nin Gülen projesi ve Türk toplumunun “dinle” aldatılması

FETÖ’nün, Fethullah Gülen’in bir ABD projesi olduğunu artık sağır sultan da duydu.

Onlarca kitap, yüzlerce makale yazıldı.

İşin aslı araştırıldı, gerçekler bir bir ortaya döküldü.

Karanlık yönü var mı?

Var…

FETÖ ayaklanmasının siyasi iktidar tarafından nasıl “fırsata” dönüştürüldüğü…

Bu da biliniyor, ama “baskıcı rejim” nedeniyle açıkça konuşulup yazılamıyor.

Az kaldı, yakında 15 Temmuz’da olup biten neyse, bütün çıplaklığıyla ortalığa saçılacak.

Emperyalizmin emrindeki cemaat

Şu 15 Temmuz FETÖ olayı, yaşadığımız topraklarda dini cemaatlerin emperyalist güçler tarafından nasıl kullanıldığının en somut örneği.

Emperyalist ABD dün FETÖ’yü kullandı, bugün piyasadaFETÖ’nün yerini alan diğer cemaatleri kullanıyor.

Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Çünkü Türkiye’deki “cemaat-tarikat ortamı” ve tarikat-iktidar ortaklığı, tam ABD emperyalizminin hedefine uygun bir yapı.

Ülkemizde bu iklimi yaratan onlar.

FETÖ, durup dururken ortaya çıkmadı.

FETÖ’yü ortaya çıkaran, FETÖ’yü Türkiye’nin başına bela eden, ABD!

ABD Türkiye’yi dinle aldatarak ve dinle uyutarak parçalamak istedi ve halen de bu hedefinden vazgeçmiş değil.

ABD’nin Gülen projesi

Masamda bir kitap duruyor.

Adı, “TÜRKİYE’DEKİ AMERİKA-İkili İlişkiler ve ABD’nin Örtülü Operasyonları”

Yazarı, Prof. Dr. Sait Yılmaz.

Sait Yılmaz İzmit doğumlu, ama kökeni Isparta Yalvaç.

Yalvaç’ın Hisarardı Köyü’nden.

Aynı köydeniz.

Kitabın 285-286 ve 287’inci sayfalarında “ABD’nin Gülen Projesi” anlatılıyor.

Bazı pasajları sizlerle paylaşmak istiyorum:

*Graham Fuller, CIA’nın 1980’lerde en önemli ajanlarından biridir ve en önemli işlevi, Reagen yönetimini Suudi Arabistan, Pakistan ve diğer ülkelerden Müslüman köktendinci Selefileri ve Cihadistleri gerilla taktikleri öğreterek Sovyet işgalindeki Afganistan’a göndermeye ikna etmek oldu.

*20 yıl CIA’nın Ortadoğu sorumluluğunu üstlenen, Türkiye uzmanı Graham Fuller, Türkiye’ye ılımlı İslam modelinin dayatılması ve Bağımsız Kürdistan projelerinin mimarıdır.

*Türkiye’yi laiklikten alıp Ortadoğu’ya model olacak “Ilımlı İslam” ülkesine dönüşmesinde önemli bir rol üstlenen Fuller, daha 1989 yılında Pentagon için hazırladığı raporda projesini şöyle gerekçelendirmekteydi: “Eğer Türkiye deneyi başarıya ulaşır ve siyasi iktidarı kuvvet kullanarak ele geçirmeyi hedeflemek yerine demokratik hükümet şeklinin bir parçası olursa, o zaman Türkiye bölgede İran örneğine alternatif bir model olarak ortaya çıkar. Bunun başarısızlığa uğraması, ılımlı İslamcı güçleri parlamento ve seçimler yoluyla siyasete dahil etmeye çalışan Mısır gibi diğer İslam ülkelerinin çabalarını da olumsuz etkileyecektir.”

*Fuller, Türkiye’nin dönüştürülmesinde emrine verilen yan unsurları iyi kullandı ve Fethullah Gülen’i payanda yaptı, onu Amerika’ya tanıttı ve Amerikan çıkarları için işbirliği yaptı.

*Fuller, bununla da kalmadı, projeyi hazırlarken kafasında yeni bir harita vardı. Türkiye, Suriye ve Irak’tan parçalar koparan Yeni Muhafazakârlara bağımsız bir Kürt devleti sundu.

*Fuller’in Türkiye’deki İslamcı akımlarla ilgili tespitlerine göz atalım. 1-Türkiye’de İslamcı düşünce ve faaliyetlerin yoğunlaşmasındaki en önemli faktör son yıllarda ülkede demokratikleşmenin artmasıdır. Böylece saklanan İslamcı unsurlar daha çok yazma, konuşma ve politika yapma şansı buldular. 2-Eski Atatürkçü seçkinlerin devlet politikasındaki hâkimiyetleri gevşerken yeni ortaya çıkan sosyal sınıflar (küçük esnaf, tüccar ve zanaatkâr, orta ve alt kademe bürokratları, toprak ağaları, çiftçiler ve küçük burjuva grupları) ülke politikasında daha fazla söz sahibi oldu ve İslam’a yönelik ilgilerini de beraberinde getirdiler. Türk ekonomisinin büyümesi ve özelleştirmeler de bu sınıfları güçlendirdi ve daha fazla itibar kazandırdı. 3-İslamcı güçler Türkiye’nin çağdaş güçlerinin ve milli zayıflığının Batılı ülkeler tarafından dayatılan laik politikalar ve tarihi İslam köklerinden ayrılmasından kaynaklandığını düşünmektedir. İslamcı güçlerin önündeki engeller, İslam Devleti’ni savunmanın Anayasa’ya aykırı olması, ordunun koruma ve kollama rolüyle Türk laikliğidir.

*CIA, 1989’dan itibaren Gülen’le Türkiye’deki laik yönetimi Ilımlı İslam’a dönüştürme çabalarını desteklemeye başladı. 2001 sonrasında ise Usama Bin Ladin’in evrensel bir hilafet görüşü hayali, Fethullahçılık eliyle yumuşatılıp hayata geçirilecekti.

*Washington, AKP ve Gülen hareketini, komünizm sonrası petrol ve mineral açısından zengin olan Orta Asya bölgesini istikrarsızlaştırmak için hazırlamakta ve Ortadoğu’da vekâlet savaşlarında kullanmaktadır.

*İslam’ı evrimleştirerek ABD çıkarları için kullanılmasına teorisyenlik yapan Graham Fuller, Ortadoğu’da iktidara getirilen AKP benzeri Siyasal İslam partilerinin fikir babasıdır.

*Amerika’daki Yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi ve milyonlarca masum Müslüman’ın gizli katili Graham Fuller, Fethullah Gülen için şunları yazıyordu: “Nur hareketi yetmiş yıldan fazla bir süredir sahnededir, şu anda Türkiye’deki en geniş organize dini harekettir, dünyada da en genişlerinden biridir. Gülen, özellikle hareketin enerjisinin büyük bir kısmını, niteliği itibariyle hemen hemen evrenselci ve geniş manevi öğretilere dayalı olarak, ‘İslam’a modernist bir bakışla yaklaşacak okulların açılması ve çalışma gruplarının kurulması’ da dahil, eğitimle ilgili çabalara yöneltmektedir. Türkiye demokratikleştikçe (Fethullah Gülen’in ve AKP’nin benimsediği ve Amerika’nın desteklediği) Ilımlı İslam’ın, Türklerin hayatında daha önemli bir konuma geri dönmesi kaçınılmazdır.”

Nasıl, ABD’nin Gülen Projesi’ni beğendiniz mi?

Prof. Dr. Sait Yılmaz’ın “Türkiye’deki Amerika” kitabında daha çok şey anlatılıyor.

Okumanızı öneririm.

Nasıl, ABD’nin Gülen Projesi’ni beğendiniz mi?

Yaşadıklarımızı ve halen yaşamakta olduklarımızı gözünüzün önüne getirin, ABD emperyalizminin Türkiye için nasıl hain emeller taşıdığını ve bu emellerine ulaşmak için tarikatları, cemaatleri, iktidarları nasıl kullandığını çok net görürsünüz.

15 Temmuz püskürtüldü de, ABD emperyalizminin Türkiye ile ilgili hesapları sona mı erdi?

Hayır, devam ediyor.

Çünkü Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve sosyal ortam, ülkemizin emperyalistler tarafından kullanılmasına çok uygun.