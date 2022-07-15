15 Temmuz'da Bakü'deydik

2016 yılında İzmit Belediyemiz 60 kişilik bir kafile ile Pişmaniye Festivali yapmak üzere Bakü'de bulunuyordu.Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuz İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesini kardeş Belediye olmalarını sağlamıştı. Samimi kardeşlik ve dostluk nedeni ile İzmit Belediyemiz o yıl İzmit'in markası olan Pişmaniye Festivalini Bakü'de yapıyordu. Kardeş Nesimi Belediyesi Bakü'de büyük bir hazırlık yapmıştı. Her taraf bayraklarla süslenip tanıtıcı yazılar yazılmış adeta cennetten bir köşe haline getirilmişti.

Büyük hazırlık nedeni ile herkeste sevinç ve mutluluk vardı.Ama ne yazık ki akşam üzeri Türkiye den gelen haberlerle herkes sarılmış ve perişan vaziyetteydi. O karanlıkgecede uyumadan sabah bir toplantı yaparak Festivali iptal kararı alındı. Sevinç içinde gidip kahredici üzüntü içinde geri döndük.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

Adı sonradan Milli İrade Meydanı olan yerde bir ay demokrasi nöbeti tutmaya başladık.Türkiye'mize yakıştıramadığımız bu menfur olayda maalesef asker, polis ve sivil halktan birçok insanımızı kaybetmiştik. Hepsine Allah rahmet etsin. Bu kalkışmanın sebebi ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma ile def edilmesi tarihi bir zaferdir.Yaşanan her olaydan ve 15 Temmuz hain kalkışmasından ders alarak Allah bir daha göstermesin diyoruz.15 Temmuz'u unutmuyoruz ve de unutturmamalıyız.

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Bulgaristan’ da Kurban Bayramı

Kurban Bayramının ikinci günü Filibe’deki akrabaları ziyaret etmek amacı ile Bulgaristan'a geldik. Birçok kez geldiğimiz burada büyük bir değişiklik göremedim. Siyasi partiler seçim ve bununla ilgili taktik çalışmaları içinde oldukları söyleniyor ve görülüyordu.Erkeklerin büyük bölümü yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışmaları devam ediyordu.İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerine yoğun talep ve gidişler mevcut.

Bulgaristan’da yaşayan Türkler ve Bulgarlar alışveriş için Edirne başta olmak üzere ihtiyaçlarını günübirlik giriş ve çıkışlar ile Türkiye’den temin etmelerini daha uygun bulduklarını söylüyorlar. Para birimi Leva bize göre çok değerlidir. Birçok Bulgar vatandaşı Türkiye’de tatil yapmayı tercih ediyor.

Bulgaristan’da geçmişten bugüne ailede herkes çalışıyor. Üretme vazgeçilmez bir yaşam biçimi haline gelmiş.Milli gelirin adil dağıtılmaması nedeniile alttakiler ile yukarıdakiler arasındaki fark hayli büyük. Ama insanlar geleceklerinden oldukça umutlu görünüyor.

Burada tekstil sektörü başta olmak üzere Türkiye’den gelip iş kuran çok sayıda yatırımcı olduğunu söylüyorlar. Burada iş yapan Türk işverenlerinde Türkiye deki gibi bayram tatili süreleri aynı. Bulgaristan da yaşayan Türklerin tamamına yakını kurban kesmişler. Her yerde her zaman bir Türk ile karşılaşıyorsunuz. Yabancılık çekmek söylüyorlar konusu değil.

KAPLICALAR

Bulgaristan da insan eli ve emeği ile büyük bir bölge ormanlık alan olmuş. Buralar oksijen deposu halinde ve özenle korunmaktadır.

BANİTE KÖYÜ

Burası ormanlarla kaplı bir alan olup şifalı suları ile ünlü turistik bir dinlenme yeridir. Burada ikibinin üzerinde insan yaşamaktadır. Otel ve motellerin bulunduğu bir bölge her tarafında çiçek ekilidir. Kimsenin bir çiçek koparması söz konusu değil.Burada Beyaz Deniz (Byalo More) adı ile bir otelde misafir edildik.Otel işletmecisi ve sahibi Maria Boyacıyeva diye bir bayan ile eşi müdür Petir Boyacıyev birlikte aile bireyleri olarak hizmet veriyorlar.Aşçı Aneta Rujenova damak zevkinize uygun yemek hazırlıyor.Garson Veska Çokolova tek başına titiz ve seri hizmette oldukça becerikli.İşletme sahipleri siz mangalı seversiniz sözü ile barbükeyi yakarak bir nezaket örneği gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bulgaristan'dan Kocaeli'ye sevgiler.