Millet İttifakı’nın adayı Abdüllatif Şener mi?

Kasım ayında ‘baskın seçim’ olmazsa, seçimler Haziran 2023’te yapılacak…

Yani seçimlere 1 yıldan az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı’nın adayı belli, bütün gözler Millet İttifakı’nın adayında…

Gittiğim birçok yerde, ‘Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ konusu konuşuluyor.

Önceki gün esnaf ve dost ziyaretlerimde konu yine Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusuna geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri telaffuz edildi.

Bir de Doç. Dr. Abdüllatif Şener ismi de gündeme geldi.

Peki Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener olabilir mi?

Bu sorunun cevabına geçmeden önce, size Abdüllatif Şener ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

Wikipedia ansiklopedisine göre Şener’in özgeçmişi şöyle;

**

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi’ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükümeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

**

Şener ile ilgili bilgileri yukarıda okudunuz.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski başbakan yardımcısı ve eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, baktı ki kurucusu olduğu partinin rotası şaşıyor, 2007 yılında AKP’den istifa etti…

AKP’ye bayrak açtı.

Her konuşmasında AKP’nin politikalarını eleştirdi.

2018 yılında aday belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüve Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini Kılıçdaroğlu’na iletti.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi aday gösterdi…

**

Yani Abdüllatif Şener’in gönlünde Cumhurbaşkanı adaylığı var.

Şener, şu anda CHP’nin milletvekili.

6’lı masanın adayı olursa…

CHP’den milletvekili olduğu için, CHP’nin tabanı itiraz etmez, muhafazakar kesimden geldiği için DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi itiraz etmez.

İYİ Parti ve Demokrat Parti de sıcak bakar diye düşünüyorum.

Benim düşüncelerim böyle. Bakalım Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

‘Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğru mu?

TÜİK’inHanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR),Mayıs 2022 dönemini kapsayan TÜİK tarafından 13 Temmuz 2022'de yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı.

Rapora göre, geniş tanımlı işsiz mayısta pandemi öncesi dönem olan 2019’un aynı ayına göre yaklaşık 2 milyon artarken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,4, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29 olarak belirlendi.

‘ÇALIŞMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLMELİ’

DİSK-AR işsizlik konusundaki önerilerini ise şöyle sıraladı:

-“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir

-Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

-İş Yasasının 25/II. Maddesi yeniden düzenlenmeli ve keyfi işten çıkarmalar sona ermelidir.

-İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları ve ödenek miktarı iyileştirilmelidir.

-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

-Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Sözcü)

**

Haberin özeti şu;

DİSK-AR verilerine göre, geniş tanımlı işsizlik pandemi öncesine göre 2 milyon, bir önceki aya göre ise 310 bin arttı.

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi benimsenmeli. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir görüşü hakim… İlginç bir görüş.

**

Ekonomik kriz devam ediyor…

Genç işsizlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Enflasyon belasından kurtulmadıkça, satın alım gücü artmadıkça, yeni yatırımlar yapılmadıkça, işsizlik Türkiye’nin en büyük sorunu olmaya devam edecektir.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

Ajans Press’in, Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporu belli oldu. Böylelikle 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul girebilirken, 50. sırada yer aldığı görüldü. Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan anket sonuçları ile hazırlanırken, restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak hazırlandı. Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi şehirler ise sırasıyla şu şekilde oldu; Edinburgh (İskoçya) ,Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).

XXXXXXXXXXXXXX

GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler, kazanma ustası olanlar korkmazlar, akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. (Sun Tzu)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Mail, WhatsApp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğindedir. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi2017/1014 E. 2020/4488 K. 10.06.2020 T.)

**

Düğünde takılan takılar gelinin kişisel malı niteliğindir. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2014/21125 E. 2015/17417 K. 05.11.2015 T)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATAKIZ

Dünyanın en fakir 50 ülkesinin 32'si Müslüman. Bu 32 ülkenin devlet başkanlarının tamamı dünyanın en zengin 500 kişisi arasında.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

UYANDIRMA SERVİSİ

İhracatta %20 artış:

Hükümetin başarısı

**

İthalatta %41 artış:

Dış güçlerin saldırısı