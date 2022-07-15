Kent ağaçlarının ruhsal etkisi

Bu yazıma başlarken aklım yıllarca öncesine gitti; 50’li yılların başı olmalı. Babamın memuriyeti nedeniyle Hendek’te yaşıyoruz. Ben ilkokul öğrencisiyim. İzmit’e, babaanneme gelmiştik birkaç günlüğüne. Babam ve annemle hastaneye gittik bir hastayı ziyarete. Oraya beni ilk defa götürmüşlerdi ve çocuk aklımla adeta dehşet içinde kalmıştım. Çünkü hastaların yattığı odaların pencereleri mezarlığa bakıyordu. (Burada sonradan İmam Hatip Lisesi inşa edildi). Mezarlık ile bu pencereler arasında sadece dar bir yol vardı. Bu durumun, hastalar üzerinde kötü etkisini o yaşımda düşünebilmiştim.

Halbuki o hastalar dışarı baktığında mezar taşlarını değil, ağaçları görmeliydi. Ağaçların bahar başladığında yapraklandığını, çiçek açtıklarını görünce içlerine “yaşama sevinci” dolmalıydı. Şu tersliğe bakınız!

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, yaşam ortamında çok sayıda ağaç olması, yaşamsal problemlerden kaynaklı ruhsal sıkıntıları önemli ölçüde azaltmaktadır.

İngiltere’de araştırma amacıyla 1000 kişi yaşadıkları yerlerden, ağaçların çok ve az sayıda olduğu iki ayrı ortama taşınıp beş yıl boyunca ruhsal yapılarında görülen değişimler analiz edilmiştir. Çıkan sonuç özetle şöyledir: "Ağaçların çok olduğu ortamlarda yaşayanların zihinsel sağlıklarında önemli ve kalıcı iyileşmeler olmuştur.”

Bir başka araştırma da stres, kaygı ve depresyona bağlı en büyük ruhsal sağlık sorunlarının, yeşil alan açısından fakir bölgelerde yaşayan insanlarda oluştuğunu ortaya koymuştur. Yani kentsel ortamdaki yaşamda, sağlıklı ruhsal yapı ile yeşil alanların büyüklüğü arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

Kesin olan şudur ki şehirlerde yeşil alanların varlığı insanları daha mutlu etmektedir. Bir parkta yürüyüş yapmak bile zihni en olumsuz düşüncelerden arındırmaktadır. Bu evrensel olarak paylaşılan bir fikirdir.

Ağaçların, insanın psiko-fiziksel iyileşmesine katkısı o kadar büyüktür ki kenarlarında ağaç olan yollarda, dinlendirici ve stresten uzaklaştırıcı etki nedeniyle trafik kazaları daha az olmaktadır.

Bu açıklamaların ortaya koyduğu gibi ağaçları sadece estetik açıdan değerlendirmek yanlıştır. Zira onların yapraklarının, çiçeklerinin ve kabuklarının şekilleri, renkleri ve kokuları psikofiziksel sağlığı da olumlu yönde etkilemektedir

Unutmam mümkün değil; 1972 yılında çalıştığım Koyulhisar’da, Celal Ergün isminde, kendisini rahmetle andığım, sağlık memuru bir ağabeyimiz vardı. Biz Orman İşletme Müdürlüğü elemanlarını her gördüğünde, ormanlık alanlara gidişlerimizde kendisini de götürmemizi isterdi. Onun bu isteğini yerine getirdiğimiz zaman, dönüşte araçtan indiğinde, gayet ciddi bir tavırla “Ben bu araca bindiğimde 50 yaşındaydım, şimdi 40 yaşındayım” der, ruhsal durumundaki olumlu değişimi net olarak ortaya koyardı.

Balkonunuzdaki çiçeklerin ve bahçenizdeki diğer bitkilerin de zihin üzerinde olumlu etkileri olduğu yıllardır bilinmektedir. Her şeyden önce bunlar hareketi uyaran bir aktivitedir ve bu nedenle özellikle yaşlılar için çok fazla çaba harcamadan formda kalmanın bir başka ve etkin yoludur. Ayrıca bir bitki, çiçek gibi bir canlıya bakmak, zihni olumsuz ve tekrarlanan düşünce ve endişelerden arındırmakta, genel bir rahatlama ve esenlik hissi vermekte, özgüven duygusunu arttırmakta ve yeteneği harekete geçirip başkalarıyla çalışma kapasitesini arttırmaktadır.

Yakın tarihli bir başka araştırma doğa ile temasın, daha güçlü bir toplum duygusu yarattığını ve suç oranlarında azalmaya neden olduğunu ortaya koymuştur. Yani doğayla temas arttıkça topluluk bağları gelişmekte ve suç eylemleri azalmaktadır. Çünkü “yeşil doku” belirli zamanlar, yerler ve ortamlarla ilgili olarak oluşan cezai eylemleri (Kriminalite eğilimini) baskılamaktadır. Yani sürekli olarak doğayla temasın faydası bireylerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda topluma da uzanmaktadır.

Bu nedenle şehirlerde daha çevreci olmak, yalnızca hava kirliliğinden etkilenenlere iyi bir “‘akciğer’ sağlamak için değil, aynı zamanda her bir vatandaşın güvenliği için de gereklidir.

Şimdi, gel de İzmit’teki Belediyelere sorma!

İzmit’te yaşayanları, bir cadde veya parkında her zaman gördüğü bir ağacın sararıp solması ve sonrasında tamamen kuruması ile budama adı altında dallarının doğranıp “tüyleri yolunmuş tavuk” haline getirilmesi acaba ruhsal açıdan nasıl etkilemektedir?

Bu soruların cevabını her iki Belediyenin ilgili elamanlarının bilmediği, kentteki ağaçların halinden ve pişmaniye meydanının tam ortasındaki kurumuş meşe ağacının, sanki yeniden canlanıp yeşermesi mümkünmüş gibi aylardır yerinde bırakılmasından da net olarak anlaşılmıyor mu?

Kaynak:

1)Germana Carillo.2014. Gli spazi verdi fanno bene alla mente e

combattono la depressione

2)Roberta Ragni. 2017. 10 motivi per piantare un albero.