Hayatınızın %100’ünden sorumlu olmayı öğrenin!

Hayatın neresinde olursanız olun, hayatınızı en iyi şekilde yaşamak istersiniz. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde sıkıntılar yaşarız. Peki, bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Neden bazı insanlar acı çekerken, diğerleri güçlü görünür?Aşağıda yer alan 20 yol hayatınıza mutluluk ve memnuniyet katacak.

1 – Her gün şükredin

Alışkanlık haline gelene kadar, her gün üç şey için şükredin. Her gün, yeni bir şey düşünün. Bir şeyi iki kere tekrar etmeyin. Eninde sonunda bu alışkanlık haline gelecektir. Negatiflere odaklanmak yerine, pozitifleri görüp hayata başka bir açıdan bakmaya başlayacaksınız.

2 – Düşüncelerinizi dikkatli bir biçimde seçin

Kurbanların değil, kahramanların bakış açılarını benimseyin.

3 – Olumsuzluğa odaklandığınızı fark ettiğiniz an bilinçli bir şekilde olumlu düşünmeye odaklanın

Sizi değersizleştiren, güçsüz kılan veya yaşam kalitenizi düşüren şeylere ne kadar odaklandığınıza dikkat edin.

4 – Kendinizi ve diğerlerinin geçmişteki hatalarını affedin

Bütün bunlar öğrenme fırsatlarıdır. Bunlardan ders alın ve ilerlemeye devam edin. Affetmek unutmak anlamına gelmez. Ancak kalbinizdeki ağırlıkları kaldırmanıza ve ilerlemenize yardımcı olur.

5 – Kendiniz olun

6 – Her zaman öğrenmeye devam edin

7 – Belirli şartlar altındayken herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağının farkında olun

8- Sizi geriye değil, ileriye götürecek insanlarla vakit geçirin

9 – Eğlence ve rahatlama için zaman ayırın

Bazı insanlar hayatı çok ciddiye alır. Hayat bir denge işidir. İşe ayırdığınız kadar kendinize de zaman ayırın.

10 – Katkıda bulunun

Dünyaya geri verin. Bu dünyada sadece almak için bulunmuyorsunuz, aynı şekilde vermelisiniz de. Sadece bir gülümseme, basit bir teşekkür veya kibar bir jest olsa bile her gün birisinin hayatına olağandışı bir şekilde dokunun. Basit bir iyi niyet göstergesi de dahil olmak üzere geri vermenin milyonlarca yolu vardır.

11 – Güzelliği arayın

Güzellik her yerdedir ancak hızlı bir hayatınız varsa güzellikleri kaçırma eğiliminde olursunuz. Size güzel gelen şeyleri yazmak için günlük veya defter tutun. Size ne ilham veriyor?

12 – Doğayla iç içe olun

Doğanın bizi temellendirme ve merkezileştirme biçimi vardır. Geceleri gökyüzüne bakın ve problemlerinizin ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını kendinize hatırlatın. Sırrına erişemediğimiz engin gökyüzü bize kocaman gelir. Bizler uzayın sonsuzluğunda minik birer noktayız.

13 – Bedeninize dikkat edin

Bedeninizin iyi besinlere ve düzenli spora ihtiyacı vardır. 90 yaşınıza geldiğinizde bedeninize iyi baktığınız için kendinize teşekkür edeceksiniz.

14 – Sevdiğiniz şeyleri yapın

Zamanının nasıl geçtiğini anlamadığınız veya sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya zorlayan bir şey yapmanız hayatınıza çok daha fazla şey katar.

15 – Mükemmeliyet fikrinden kurtulun

Bunun yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve doğru tavırla yapın. En iyisi olamayabilirsiniz ancak en iyisini yapabilirsiniz. Bu büyük bir farktır.

16 – İnançlarınızı sınırlandırırken dikkatli olun

İnançlarınız gerçek ve doğru hissettirebilir ancak onları irdeleyene kadar ilerlemenizi engelleyebilirler. Kötü bir yazar olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kim söylemiş? Korkunç bir şarkıcı, oyuncu, iş adamı, sanatçı? Hangi inançlarınız sizi durduruyor? Uçmaktan mı korkuyorsunuz veya ilişkilerden mi korkuyorsunuz? İnanılmaz bir hayat yaşamanızı engelleyen inançlarınız hangileri?

17 – Yeni bir şeyler deneyin

Yeni lezzetler, yeni çalışma şekilleri, yeni tatil yerleri, yeni kitaplar, yeni kıyafetler deneyin. Hayatınızı biraz tatlandırın…

18 – Sevginizi gösterin

Sevmek bir eylemdir. Birilerini kaybettiğiniz zaman geriye dönmek ve sizin için ne ifade ettiklerini söylemek istersiniz. Unutmayın, hayat kısadır. Bu sebeple sevdiklerinize söylemek istediklerinizi ertelemeyin.

19 – Kavga etmemeyi öğrenin

Düşüncelerinizi kendinize saklayın ve hayatınızdaki sorunlardan kaçmayın veya görmezden gelmeyin. Bu sadece tepkileri şiddetlendirir ve iyileşmek yerine yaraların büyümesine neden olur.

20 – Hayatınızın %100’ünden sorumlu olmayı öğrenin

Hatalarınızı (namı diğer öğrenme fırsatları) sahiplenin (kabul edin) ve bunlardan dersler çıkarın. (www.yeniisfikirleri.net)

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Hafızayı güçlendiren besinler

Birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı unutkanlık sorunu, bazı besinlerin tüketilmesiyle giderilebiliyor. Peki bu besinler hangileri ? Uzman Diyetisyen Mazlum Tan konu hakkında bilgiler verdi.

Omega 3 (Balık): Beyin fonksiyonlarında Omega 3 önemli bir yere sahiptir.Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar.Özellikle Omega 3 bakımından zengin olan somondur.Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı,ceviz,semizotu ve keten tohumudur.

Yaban Mersini:Beyini serbest radikal hasarından korumada rol oynar.İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

Bitter Çikolata: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır.Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir,doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

Yumurta: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir.Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.

Kuruyemiş ve Tohumlar:Ruh halini olumlu yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar.Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.

Kırmızı Lahana: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri (fisetin) içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır.Kırmızı soğanda bir seçenektir.

Ispanak:E vitamini bakımından zengin olan ıspanak,B grubu vitaminler ve folat içerir.Hafızayı güçlendirir.

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MUTFAKTA PRATİK BİLGİLER

Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece böreğiniz çok sulu olmaz.

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Fırında tavuk pişirirken kafasını öne, ayaklarını arkaya getirin. Çünkü ayaklar daha zor pişer ve fırının arka tarafı daha sıcaktır.

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Yumurta haşlarken suya bir tutam karbonat eklerseniz, yumurtalarınızı kolayca soyabilirsiniz.

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Omlet yemeyi çok seviyor ama tavanızı yıkamaya üşeniyorsanız, tüm malzemeleri bir kilitli poşete koyup kaynar suya batırırsanız, bulaşık çıkarmadan omlet yiyebilirsiniz.

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Soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletirseniz, gözlerinizi daha az yakacaktır.

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Dünyanın en ilginç bilgileri!

-Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

-Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

-Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

-Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.

- Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.

-Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.

-Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı.

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Rüyada ıslık çalmak ne anlama gelir?

Rüyada duyulan ıslık sesleri çeşitli şekillerde yorumlanır. Gece vakti çalınan ıslık iyi değildir. Tiz ıslık rüyayı görenin umulmadık bir zamanda para kaybedeceğine, kalın ıslık rüyayı görenin yakınlarına karşı daha nazik ve anlayışlı davranması ge­rektiğine, rüyada ıslık çaldığınızı işitmek kötü bir davranışınız do­layısıyla ikaz edileceğinize endişesiz bir ortama gireceğinize, ıslık çalmak, gam ve kedere düşeceğinize, ıslık çalındığını duymak uğursuz ve keder verecek bir haber alacağınıza işarettir. Rüyada ıslık çalmak, kötü ve haksız işlerle ve zorbalıkla yararlanma yolunda olmakla yorumlanır. Yani bu rüya ahlak bozukluğuyla tabir olunur. Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlâkıyla ahlâklanır. Alkışlamanın tabiri de böyledir. Rüyada ıslık çalmak, kötü bir habere de delâlet eder. Bazen de ıslık çalmak, sarılık hastalığına, yahut yoksulların işsiz kalmasına işaret eder. (Milliyet-pembenar)

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ÜZÜMÜN FAYDALARI!

-Kuvvetli bir antioksidandır.

-Migrene iyi gelir.

-Hazımsızlığı giderir.

-Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur.

-Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır.

-Kolesterolü dengeler.

-Böbrek bozukluklarını onarmaya yardımcıdır,

-Astıma karşı faydalıdır.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü: Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini. (William Butler)

-Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur. (Yunus Emre)

-Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. (Cenap Şahabettin)

-Hiçbir merdivenin olmasa bile kendi başının üstüne çımayı başarmalısın, yoksa yukarıya nasıl çıkarsın? (Friedrich Nietzsche)

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