Kelebek Çalısının (Buddleia) Yaz Aylarında Açıp Geçen Çiçeklerinin Temizlenmesi

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle kelebek çalısının yaz aylarında açıp geçen çiçeklerinin temizlenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kelebek çalısı (Buddleia) koyu mavi, koyu kırmızı ve açık leylaki renkte; başak halinde temmuz ayından ekim ayına kadar uzunca bir süre boyunca bolca ve gösterişli çiçekler açar. Ayrıca üzerinde bolca yeşil yaprağı olan ve taze sürgünler veren güzel bir bitkidir. Çiçeklerini de bu taze sürgünlerinin uçlarında açmaktadır. Açan bu çiçekler, bir süre sonra geçmekte ve çiçek sapları da kurumaktadırlar. Kuruyan bu çiçeklerin yanlarında birçok yeni tomurcuklar çoğalmakta ve çiçek açmaktadır. Ancak bitki üzerinde çiçek açıp ve çiçekleri geçtikten sonra kuruyan çiçek saplarının sayısı arttıkça bitkinin üzerinde göze hoş görülmeyen görüntüler oluşmaktadır. Bu durumun meydana gelmemesi için ve yeni taze çiçek filizlerinin çoğalıp kuvvetlenmesi için zamanı geçip solan, kuruyan kelebek çalısı çiçeklerinin saplarıyla birlikte diplerinden makasla kesilerek devamlı temizlenmesi gerekmektedir.

Bu şekilde uygulamayı devamlı olarak yaptığımızda bitki üzerinde çiçekleri açıp geçen ve kurumuş kısımlar kalmayacağından bitki hem görünüş olarak güzel olacaktır; hem de kalan dallar daha sağlıklı, kelebek çalısı çiçekleri de daha iri ve daha dayanıklı olacaktır. Bu bakımdan bahçelerimizde, park ve bahçelerdeki kelebek çalısı bitkilerinin zamanı geçmiş ve kurumuş olan çiçeklerini üzerlerinde bırakmayıp devamlı takip ederek kesip temizlediğimizde hem görünüş olarak daha güzelleştiğini göreceğiz; hem de bitkinin daha sağlıklı, uzun ömürlü ve genç bir şekilde kaldığını göreceğiz. Ayrıca Yaz aylarında bitki üzerinde iç ve dış kısımlarında kurumuş, sararmış, kırılmış ve göze hoş görülmeyen dallar varsa bunları da makasla keserek temizlememiz faydalı olacaktır.

Bunlardan başka bazen kelebek çalısı; dalları, çiçeklerin yoğunluğu ve ağırlığından dolayı, rüzgârlardan ve yağmurlardan kendini tartmayıp eğilebilir veya kırılabilir. Bu durumlarda ya diplerine bir sopa dikerek o sopaya bağlayabiliriz, ya da dikildiği kökte birkaç adet dal varsa hepsini birbirine bağlayarak kırılmalarını önlemiş oluruz. Kelebek çalısını çoğaltmak istediğimizde İlkbahar’da çelik yaparak çoğaltabiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe