CIA’in tarikat aşkı ve Fethullah Gülen

Dün Fethullah Gülen’in bir “ABD projesi” olduğunu yazmıştım.

Devam edelim.

Bugün de ABD istihbarat örgütü CIA’in Fethullah Gülen’i nasıl bulup ortaya çıkardığını, Türkiye’de ve dünyada nasıl örgütlediğini, CIA’in dünyada başka hangi tarikatları kullandığını, bu tarikatların birbirlerine nasıl destek çıktığını anlatacağım.

Anlatacaklarım yine değerli hemşerim Prof. Dr. Sait Yılmaz’ın “Türkiye’deki Amerika” adlı kitabından.

İlgiyle okuyacağınızı umuyorum.

CIA, üç dindeki üç tarikatı nasıl kullandı?

CIA’inFethullah Gülen’le işbirliği, II. Dünya Savaşı sonrası İspanya’da komünizme karşı kurulan “Opus Dei” tarikatı ve Güney Kore’de kurulan “Moon” tarikatıyla kurduğu ilişkilere benzerdir.

CIA, bu üç tarikat vasıtasıyla hem Budist âlemi hem Hristiyan âlemi hem de İslam âlemi içinde örtülü işler yapmaktadır.

1928 yılında İspanyol Rahip Jose Maria Escriva tarafından kurulan Opus Dei (Tanrının İşleri) isimli Hristiyan tarikatının yıldızı ancak II. Dünya Savaşı sonrasında Franco döneminde parlamaya başlamıştı. Tarikat, Katolik Avrupa’da komünizme karşı etkili olmak için CIA’yleişbirliğine başladı. Böylece, 1950 yılında Papalık tarafından onaylanan Opus Dei’ın statüsü 1982’de güçlü antikomünist misyonu nedeniyle yükseltilerek örgüt önderine, tarikat başkanlarına mahsus “piskopos” unvanı verildi.

Vatikan içinde siyasi bir parti gibi en etkili bir konuma gelen Opus Dei’ın tüm üyeleri meslek sahibi Katoliklerden oluşmakta, her ülkede örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Vatikan ve Katolik dünyasında etkilerini artırmak için CIA’in desteğiyle okullar ve hastaneler kurmaya başladılar. 2.8 milyar dolar serveti, 600 medya aracı, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan Opus Dei tarikatı, Gülen cemaatine model oldu.

Güney Koreli Moon tarikatı

Moon tarikatının kurucusu, önceleri Budist sonradan Papaz olan Sun Myung Moon, 1954 yılında Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye yerleşti ve tarikatını da burada kurdu. Moon tarikatının resmi adı “Birleştirme Kilisesi”dir. Moon tarikatının en güçlü üyesi BoHi Pak aracılığıyla Güney Kore, ABD askeri vesayetine alınmıştır. Bugün Güney Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı Budistlikten Hristiyanlığa devşirilmiştir.

CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Antikomünist Ligi’ni örgütledi. Moon tarikatının, dünyanın pek çok yerinde vakıfları, işletmeleri, okulları, medya kuruluşları mevcut olup fakir bir köylü çocuğu olan Sun Myung Moon müthiş bir portföye sahiptir.

Moon tarikatı, Hristiyanları birleştirmenin yanı sıra, Müslümanlarla Hristiyanları da birleştirmeyi gaye edindiği için İslami kesimi de hedef kitle seçmiştir. Türkiye’deki ilk girişimleri de bu amaca uygun olarak “Dini Araştırmalar”, “Hoşgörü”, “Diyalog Görüşmeleri” adları altında, dini çevreden tanınmış isimleri tarikatın toplantılarına davet etmesiyle başladı. ABD’de yapılan “Dinlerarası Diyalog” toplantısına Türkiye’den 40 kadar ilahiyatçı katıldı.

Zaman Gazetesi’nin ilk baskı tesisi Moon tarikatından

Zaman Gazetesi kurulduğunda, ilk matbaa tesislerini veren Moon’dur. Moon’un ABD’de “Samanyolu” adlı bir TV kanalı vardır.

Ayrıca The Washington Times gazetesi de Moon tarikatınındır.

Gülen cemaatini ABD’ye kim önerdi, Gülen’e kimler destek verdi?

Gülen cemaati, 1966 yılında İzmir’de Kestanepazarı’nda kuruldu. 1970’lerde Komünizmle Mücadele Derneği’nin Erzurum ve İzmir şubelerini açtılar.

1980’lerde ABD, Yeşil Kuşak projesini uygulamaya başladığında, Fethullah Gülen için ABD’ye aracılık yapan Kenan Evren oldu. Bizzat Genelkurmay Başkanlığı, Gülen kaset ve yayınlarını el altından basıp dağıtıyordu. Böylece Gülen cemaati, 1980’lerden itibaren CIA’in Ortadoğu ve Mezopotamya coğrafyasında “komünizmle mücadele” görüntüsü altında işbirlikçisi oldu. Papaz Escriva, Franco diktatörlüğünün sağ koluydu. Üç tarikatın ortak bir marifeti de Yeşil Kuşak Projesi’ne hizmet etmeleridir.

Gülen’in ABD ve CIA ilişkilerinde Kasım Gülek’in de etkisi oldu. Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek, son yıllarında Fethullah Gülen’e sempati duyan Ecevit’in partisi DSP’den Adana milletvekili seçildi. Tayyibe Gülek’i yetiştiren kişi olan teyzesi Aylin Rodomisli, Fethullah Gülen’in Pentagon’la ilişkisini kuran kişidir.

Demirel’i Fethullah Gülen’in ödülünü almaya, 1997 yılında, ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris ikna etti.

Gülen 1999 yılında Amerika’ya yerleşmişken, Opus Dei kurucusu Papaz Esceriya ise sürekli ABD’de bulunmuştur. Moon tarikatının sahibi olduğu The Washington Times gazetesi, yeni muhafazakârlık ve ABD saldırganlığının başlıca araçlarından biri oldu. Fethullah Gülen’in Türkiye’de yayınlanan Zaman Gazetesi ile The Washington Times arasında sıkı işbirliği vardır.

Gülen cemaatinin amacı, Türkiye’de şeriat rejimini kurmaktı

Gülen’in küresel İslami hareketi, 1990’lı yılların ortasından itibaren ise Orta Asya’da CIA’e örtü vazifesi gördü ve sadece bu dönemde Kırgızistan ve Özbekistan’da 130 kadar CIA ajanına yataklık yaptı.

Emniyet teşkilatı, MİT ve diğer kilit devlet kuruluşlarının içindeki Gülen elemanları, Türkiye’de bir şeriat yönetiminin kurulmasına karşı olan tüm milliyetçi askerleri, sendikacıları ve diğer laik figürleri sistematik olarak tutukladı, sistem dışına itti veya susturdu.

90 yıllık Atatürk Cumhuriyetini kökünden sökmeye çalışan Gülen, bu hareketin aleyhine yazan 100’den fazla gazeteciyi tutuklattı.

1990’lı yıllarda Balkanlar’dan Orta Asya’ya birçok ülkede ABD kontrolünde “misyonerlik” faaliyeti yürüten ve işleri CIA tarafından kolaylaştırılan Gülen cemaati, ülke içinde de TSK, MİT ve özellikle EGM içine sızma konusunda önemli adımlar atmaktaydı.

Gülen cemaati ve AKP’nin iktidara gelmesi

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte cemaatin gücü Emniyet içinde görünür hale gelmeye başladı. Polis teşkilatı içindeki etkinliği önemli mevkilerde yüzde 70’e kadar ulaşmış, ancak Başbakan Erdoğan’la aralarının bozulması nedeniyle bugün bu mevkilerden önemli ölçüde tasfiye olmuşlardır. ABD’nin istihbarat operasyonlarında, yaygın cemaat örgütlenmesiyle edindiği Emniyet istihbaratındaki geniş ağ yanında, asıl olarak CIA ve MİT üzerinden yönlendirmeleriyle belirleyici oldu.

Bu konuda 2004 yılından itibaren emekli MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş’in Radikal Gazetesi’ndeki yazıları ipuçları vermektedir. Bu yönlendirmelerin en başında Türkiye’ye “Kürt sorununun çözümü” diye dayatılan “demokratik açılım” gelmektedir.

AKP-Cemaat koalisyonu ve rejimin yozlaştırılması

AKP-Cemaat koalisyonu, Cumhuriyet rejimini yozlaştırma ve tasfiye etmekte oldukça yol aldı.

Gülen’in kaçtığı ABD’den “Ulusalcı dalga aşılacaktır” sözlerinin ardından; Emniyet, Adliye ve MİT içinde yuvalanan F tipi yapılanma tarafından Ergenekon adı verilen operasyonlarla “yurtsever avı” başlatıldı.

Ergenekon soruşturması yoluyla AKP-Cemaat koalisyonu, rakiplerini ya tasfiye ederek ya da sindirerek bütün iktidara el koydu. Bunun için dışarıdan yönlendirilen kanallarla polis, yargı, üniversiteler ve TSK’ya örtülü operasyonlar yaptı.

Eylül 2010 referandumuyla Anayasa’nın değiştirilmesi, yeni hukuk düzeninin kurulması, yani devlete hâkim olmak demekti. Türkiye, yeni Anayasa’yla birlikte başkanlık sistemi altında bir “İslam devletine” dönüştürülmektedir.

Türkiye, bu süreci yaşıyor

Evet, Prof. Dr. Sait Yılmaz’ın dediği gibi, Türkiye “İslam devletine dönüştürülme” sürecini yaşıyor.

Gülen cemaati güya tasfiye edildi, ama Gülen cemaatini aratmayacak diğerleri işbaşında.

ABD, “Türkiye’yi İslam devletine dönüştürme” hedefinden asla vazgeçmedi.

Takvim işliyor.