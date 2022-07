Geleceği aşkla bekleyenler,

geçmişte yaşayamazlar.

Hüzünlü olmanın şarkısını

sevme Güvercin…

Yavaş yavaş akıyordu yaz. Çoktandır niyet ettiği ve gözünde büyüttüğü yaz temizliğini tamamlamış, gündelik işlerini bitirmişti. Öğleden sonra, Lal’i görmeye gidecekti. Bu aralar, yine çok çalışmış, çok yorulmuştu. Çalışmaya başlayınca, kendini bir türlü durduramıyor, sonunda iş biterken canından bezmiş hale geliyordu. Sonrasında ise bezginlikten kurtulmak için, arınma ritüellerine başlıyordu… Bu kısır döngüyü kırmanın, henüz bir yolunu bulamamıştı güvercin…

Lal’i görünce, ‘nasılsın’ diye sordu. ‘Bugün bayram’ dedi Lal. ‘Bayramları sevmem. Çocukken çok güzel gelirdi. Bütün sabahı, mezarlıkta geçirdim’. Güvercin şaşırmıştı. ‘Neden mezarlık’, diye sordu. ‘Sevdiklerimin çoğu orada. Çok yaşayınca böyle oluyor güvercin. Bayramlarda çok hüzünlenirim. Kimseleri görmek veya kendimi göstermek istemem. Sevdiklerimi hatırlayıp, onları özleyerek geçiririm bayramları. Yokluklarını, her zamankinden çok daha fazla hissederim’. ‘Bu yüzden mi mezarlığa gidiyorsun Lal?’. ‘Bu ziyaretlerde, onlara saygı sunarken hem onları ve hem de kendimi onurlandırıyorum güvercin… Bu bir insan ritüeli, bayramlarda mezarlıklar ziyaret edilir, geçmişteki insanlar ve onlarla yaşananlar hatırlanır. Güvercinlerin mezarlıkları yok mu?’ Güldü güvercin. ‘Sizinki gibi mezarlıklarımız yok’, dedi sonra da. ‘Biz güvercinler hayatı hızlı yaşarız, uçarak yaşarız. Bizim doğal ölümümüz olamaz. Sonumuzu doğa veya güçsüzlüğümüz getirir, sonra ekosistem, olayı çözer. Belki de bu yüzden biraz vefasızdır güvercinler. Hatıralarla kaybedecek, zamanları pek yoktur. Her daim uçmak zorundadırlar. Güvercinlerde sadakat olayı da farklı çalışır’. ‘Ne diyorsun güvercin, ben güvercinlerin çok sadık olduklarını bilirdim. Bu söylediğini, ilk defa duyuyorum’, dedi Lal. ‘Güvercinler, sadık değiller midir?’ ‘Bizim sadakatimiz, sadece kendimizedir Lal. Nerede, kendimiz için bir tehlike sezersek, oradan hemen kaçarız. Sadece kendimize sadakatimiz vardır’. ‘Galiba kendine haksızlık yapıyorsun güvercin’. ‘Hayır, aslında kendimizi, doğanın ve evrenin akışına bırakarak, nasıl var olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Lal, biz sadece yaşarız. Yaşarken de mutlu ve keyifli yaşamaya çalışır, ötesini evrene bırakırız…’ ‘Sezmek dedin güvercin, tehlikeyi sezmek ne demek? Ya hemen kaçmak, kaçmaya çalışmak? Galiba anlayamıyorum…Tehlike nasıl sezilir ki?’. ‘Uçarak yaşadığımız için, hızlı karar vermek zorundayızdır, durup düşünülecek zaman yoktur. O yüzden, hiçbir şey düşünmeden, yarın yokmuş gibi yaşarız … Ancak yaşamımızda bir dengesizlik oluşmaya başlayınca, dikkat kesiliriz. Ne kadar görmemeye çalışsan da akışın içindeki aksamalar, hemen fark edilir, görmemeye çalıştıkça akış, daha çok gözünü oyar, düzen çok daha hızlı bozulur. O zaman evren itemese bile durur, düzenin neden bozulduğuna bakmak zorunda kalırız. Son işarete gelinceye kadar zaten birçok işaret vermiştir evren, görmek istemediğimiz veya görmezden geldiğimiz. İşte o zaman, sezgiler devreye girer. Sezgilerimizle doğanın işaretlerini okumak zorunda kalırız’. ‘Ne demek istediğini anlayamıyorum güvercin’, dedi Lal. Çevrendeki enerjinin akışı bozulduysa, ilişkilerindeki ortak enerji, artık yaşamını desteklemiyorsa, bu en açık işarettir. Bir şeyler yanlıştır veya yanlış gitmeye başlamıştır. Ya da sen, birtakım şeyleri yanlış yapıyorsundur veya kendini körleştirmeyi seçmişsindir. Hemen durup ne yapıyorsak onu bırakmalı, ne olduğuna bakıp ne olacağını düşünmeye başlama zamanıdır. Üstelik fazla zaman da yoktur. Yaşamak için, enerjimizin arındırılarak, onarılması ve evrenle birlikte akmasının sağlanması gerekiyordur. Bir an önce kendimizle olan uyumun, dengenin ve barışın geri gelmesi lazımdır’, derken dalıp gitmişti güvercin. Fırsatı bir an önce değerlendirmek istedi Lal. ‘Kendinizle uyumu nasıl sağlarsınız’, diye sordu hemen. ‘Hemen arınma ve sadeleşme çalışmalarına başlarız. Kafamızı karıştırıp, bizi güçten düşüren tüm safraları atmak zamanı gelmiştir’. ‘Habire arınma seansları yaparsın güvercin. Bunun için mi sürekli arınmaya çalışıyorsun?’. ‘Evet Lal. Arınma ve sadeleşme, pek belli etmesem de yaşamımın önemli amaçlarından biridir benim. Bazen evrenle böyle bir pazarlık yaptığımı düşünüyorum. Ben temiz kalmaya özenirim, evren de sanki beni çirkinlikten ve kirden korur, gibi gelir bana. Kendimi yenilemek ve güçlendirmek için de arınır ve suyla oynarım ben. Suya düşkünlüğüm, herkesçe bilinir’. Bir an durdu ve güldü güvercin. ‘Ama nedeni pek bilinmez’.

‘Suyla arınmadan ve sadeleşmeden bahsediyorsun galiba, Güvercin. Arınma derken, ne demek istiyorsun?’. ‘Benim için ikisi de aynı şey’. ‘Nasıl aynı olabilir ki? Arınma derken, hangi arınmadan bahsediyorsun ya da hangi sadeleşmeyi kastediyorsun? Mekanda arınma mı, mekanın arınması mı yoksa eşyalardan arınma mı, arkadaşlardan arınma da olabilir? Yoksa kendinin arınmasından mı söz ediyorsun? Yüreğinin mi, aklının mı arınmasından söz ediyorsun, diye sormak istiyorum güvercin’. ‘Arınma deyince tüm bunlar mı aklına geliyor Lal? Öncelikle sadeleşme de bir arınma biçimidir’, derken, içindeki garip duyguyu bastırdı, Lal’in yüzüne baktı. Lal’in içindeki karanlık ve acı gitmişti. Birden gülmeye başladı. Gülmek, bulaşıcıydı. Lal de gülmeye başlamıştı şimdi. ‘Yüreğimdeki acıyı dağıttın, sana teşekkür etmeliyim Güvercin’. ‘Yüreğindeki hüznü çıkarmak istemiştim Lal. Ama sen, güvercin mezarlarını sorunca, senin hüznün, doğal olarak bana geçti. Sevdiklerim ve kaybettiklerimin hepsi aklıma düştüler. Ben Mezarlığı içimde taşıyorum galiba’. ‘Hadi hadi Güvercin. Bayram da insanlar çok neşeli ve sevinçli olurlar, arkadaşlarını ziyaret ederler ve gezerler. Biz de böyle yapalım. Bugün, geçmişe kurban verdiklerimizi analım ve onları güzellikleriyle birlikte yaşatalım. Güzellikleri hatırlarken, acıları suya gömelim, akıp gitsinler. Hem neden benim hüznümün şarkısını söylemeye başladın sen? Senin hüznün gittikçe artıyor güvercin. Belki de bu aralar çok çalışıp, yorulduğun için böyle hissediyor ve bu yüzden çok daha fazla temizlenme, arınma isteği duyuyorsundur’, dedi Lal.

‘Oysa ben çok zor bir işi tamamlamış olmanın keyfiyle, arınmış ve hafiflemiş olarak sana gelmiştim Lal. Ama sohbet, çok farklı bir yere doğru akmaya başladı’. ‘Bugün bayram. Niye sevdiklerini ziyarete gitmiyorsun güvercin’diye sordu Lal. ‘Haklısın, sevdiklerimi ziyaret etmeli, arkadaşlarımı görmeli, onlarla hoşça ve keyifli zamanlar geçirmeliyim’ derken, çoktan uçmaya başlamıştı bile…