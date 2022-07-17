Makale Yazısı-17 Tem 2022 - 20:00

Cehalet ve çaresizliğin çocuğu; ŞİDDET TOPLUMU!
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

İnsan, dünyaya geldiği zaman günahsız bir varlıktır.

O insan yavrusu;

ailesinde şefkat ve sevgiyi yaşayabiliyorsa,

sağlıklı ve dengeli beslenebiliyorsa,

iyi bir eğitim olanağı bulabiliyorsa,

yaşadığı toplumda “birey” olarak kendisini değerli hissedebiliyorsa, ruhsal dengesi yerinde, ailesine ve topluma karşı sorumluluk bilinci olan bir “YURTTAŞ” olabilir.

Oysa ekonomik sorunlar yaşayan, aile içi şiddet gören, yaşadığı toplumda kendisini değersiz hisseden bir insanın “RUHSAL DENGESİ” olamaz!

Farkında mısınız?

Çok çabuk galeyana gelen, hemen her olayda şiddete eğilimli bir toplum yapımız var.

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki;

·       KAYGI BOZUKLUĞU ve DEPRESYON ciddi bir halk sağlığı sorunumuz!

·       Suç işleme oranında Avrupa birincisiyiz!

·       Eziyet, nefret, şiddet ve cinnet hızla yaygınlaşıyor!

NEDEN?

Çünkü, toplumun büyük bir kesimi CEHALET, KİN, ÖFKE ve ÖNYARGILARLA besleniyor!

Bu çarpık düzen, çocuk yaşta beyinlere sokulan yalanlarla başlıyor.

İşsizlik, ekonomik ve toplumsal sorunlarla besleniyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarımın İzmit’inde yolda yürürken insan insana selamlaşırdık.“Günaydın, iyi akşamlar, hayırlı işler” derdik!

Yüzlerimiz güleçti.Maddi ve manevi “PAYLAŞIM” kültürümüz vardı!

Ya şimdi?

Sokakta bakın; hemen her insanın yüzü asık!

Bizim mutlu olduğumuz o çocukluk ve gençlik yıllarımızda en saygın mesleklerden biri DOKTORLUK idi.

Örneğin, mahallemizin “Doktor amcası” rahmetli Cemal Ilgazlıgeliyor aklıma. Komşularından asla vizite ücreti almaz, hafta sonları Sapanca’ya gider, eş dostu muayene eder, ilaçlarını da verirdi.

Bir diğer saygın insan örneği de SİYASETÇİLER idi!

Farklı siyasi görüşteki insanlar birbiriyle “dost, arkadaş” olarak yaşardı.

ALIN TERİ ile yaşamak en temel insani ölçüydü.

Ya bugün?

“Cehaletin ferasetine güvenen” profesörlerimiz var!

O cehalet, günlük yaşamda her alanda dehşet saçıyor!

İşte, “SAĞLIKTA ŞİDDET” ve “KADIN CİNAYETLERİ” en büyük iki sorunumuz!

Kadını “erkeğin hizmetkarı” olarak gören, “kız çocuklarını okutmayın” diyen ilkel anlayış, cehaletle beslenen insanları şiddete götürüyor!

Herhangi bir işyerine, örneğin bankalara, devlet dairelerine girerken “güvenlik kontrolü” yapılıyor da, hastanelere girerken, belinde silahla girip çıkmalara neden engel olunamıyor?

Son örnekte olduğu gibi;

bu ülkenin büyük bedellerle yetiştirdiği bir doktoru öldüren adam, o hastaneye nasıl oluyor da silahla girebiliyor?

DENETİM yapamayan, ÖNLEM almayan İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı SORUMLU değil mi?

Gerçek anlamıyla DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARINA SAYGI olan bir ülkede bu rezalet olabilir mi?

Olursa, o bakanlar hiç sorumlulukları yokmuş gibi görevde kalabilir mi?

Sağlık görevlilerimiz; doktordan hemşiresine kadar, yıllardır “CAN GÜVENLİĞİ” sorunları için çözüm istiyor!

Bu insanca ve haklı taleplere yanıt vermeyen siyasi iktidar, sağlık görevlileri Anayasal tepki haklarını kullanırken, POLİS ŞİDDETİ ile bir kez daha haksızlık ediyor!

Ne Allah’tan korkuyor, ne insandan utanıyorlar.

YETER ARTIK!

Ya, çağın insanca yaşam düzenine kavuşacağız ya da Ortaçağ düzeni içinde helak olacağız!

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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