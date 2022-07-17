Ey halkım şimdiye kadar neredeydin?

Toplumun tüm kesimleri ayakta. Herkes konuşmaya başladı.

İşçiler daha iyi yaşamak, milli gelirden paylarına düşeni almak için “Geçinemiyoruz” diye emek mücadelesi veriyorlar.

Esnaf elektrik faturalarından şikâyetçi. Elektrik faturaları gelince elektrikli aletleri kırıp dökenler bile var. Kadınlar boş tencere ile sokaklara döküldü.

Öğrenciler “barınamıyoruz” diye sokaktalar.

Emekliler “Açız” diye meydanlara indiler. Düşünüyorum da bu kesimler ülke bu hale gelinceye kadar neredeydiler? Şimdi de toplumun her kesimi “Geçinemiyoruz” diye ses yükseltmeye başladı.

Ey, bağırıp çağıranlar, bugüne kadar susanlar ne oldu da birdenbire ses yükseltmeye başladınız. Ha… Anladım ki iğnenin ucu size batmaya başladı. Cebinizdeki para çarçur edildiğinde neredeydiniz? Bugünlere geleceğinizi bilmiyor muydunuz? Ülkenin fabrikaları bir bir, bankalar, enerji santralleri, limanları satıldığında, o güzelim sahilleri satıldığında hiç sesiniz çıktı mı? Hatta ses çıkaranları “Vatan haini” olarak suçladınız. İşte şimdi bu sana yansıyan zamlar ve yoksulluğun sebebi, cumhuriyetin kazanımları yok edilirken ses yükseltmemendir.

SekâKağıt Fabrikası kapatılırken dışardan kâğıt ithal edileceğini düşünemedin mi? Bugün bir top A4 kağıdı 80,90 liraya çıkmış.

Şeker Fabrikaları satılırken veya özelleştirilirken ülkenin şeker ihtiyacının ithalat yolu ile karşılanacağını düşünemedin mi? Bugün şekerin kilosu 25 liraya çıkmış.

Tekel fabrikaları satılırken sigara tekellerinin oluşacağını anlamadın mı? En ucuz sigara 30 lira olmuş.

Elektrik özelleştirilirken, özel şirketlerin kârlarını artırmak için elektrik fiyatlarını artıracaklarını öngörmedin mi? Şimdi kalkmış ah, vah ediyorsun.

Artık sepette pamuk yok. Bunu bil. Hazine bomboş. Devletin sana vereceği para kalmamış. Devlet sana kaşıkla verip, kepçeyle alıyor. Eğer zamanında ses yükseltseydin, ses yükseltenlere destek olsaydın bugün canın bu kadar acımazdı. Bak, bağırıp çağırınca yine de insafa gelip, gıda ürünlerinde KDV’yi %8’den %1’e düşürdüler. Yani atın dizginlerini biraz gevşettiler. Sizin anlayacağınız vatandaşın ağzına bir parmak bal sürüp gazını aldılar. Eh! Sen de buna inanırsan sana diyeceğim bir şey yok. Sen ne yaparsan yap da ucu bana dokunduğu zaman zoruma gidiyor.

Güzel kardeşlerim, insanlara tek tek acımakla, üzülmekle olmaz. Bir insana kelepçe vurulduğunda şimdi üzülüyorsun da insanlara topluca kelepçe vurulduğunda niye sesin çıkmadı? İşte toplu zulme karşı çıkmadığın için şimdi seni, beni tek tek avlıyorlar. Binlerce öğretmeni, sağlıkçısı, akademisyeni KHK mağduru olduğunda sesin çıkmadı. Bu mağdurlar pazarda yumurta, limon satarken onlara üzülmedin. Nasıl olsa senin karnın o gün toktu. Daha dün kadın bir gazeteci tutuklandığında sesin çıkmadı. Bu ülkede gazeteciler öldürülüyor, aydınlar öldürülüyor, hapsediliyorlar kimsenin umrunda olmuyor.

Almanya’da Hitler döneminde Hitler yanlıları insanları toplarlarken, herkes “Bana ne” demiş. Hitler önce komünistleri toplamış, geridekiler “Bana ne” demiş. Sonra sosyalistleri toplamış, geridekiler yine “Bana ne” demiş, sonra sosyal demokratları… Daha sonra sıra liberalleri toplamaya gelince liberaller “Bana ne” diyecekleri sırada sağına bakmışlar, soluna bakmışlar kimse yok. İşte o zaman eyvah biz ne yaptık demişler.

İşçiler “Geçinemiyoruz” diye eylem yaparken memurlar “Aman bizim durumumuz onlardan iyi. Onlar bağırıp çağırsınlar. Biz keyfimize bakalım” dedikleri için bugün cebimiz tamtakır. Oysa örgütlü toplumlarda hak aramak toplumun tüm kesiminin desteği ile oluyor. Bir toplumda gemisini kurtaran kaptan mantığı ile hareket edilirse o toplum ezilmeye, horlanmaya, aç kalmaya mahkumdur.

Bugün “Benim davam değil” diye ses çıkaramayanlar, yarın kendi davalarında yanlarında kimseyi göremezler. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğimiz sürece bizi yönetenler elimizdekini, avcumuzdakini alırlar.

Ey halkım!

Susma, sustukça sıra sana gelecek

Bu yılanın bir gün seni de sokacağını unutma.

Ey halkım;

Diz çökenleri değil, ayakta duranları önce aydınlatır güneş.

Ayakta dur ki güneş önce seni aydınlatsın.