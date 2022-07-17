Vatandaşın sofrasından 5 yılda 28 kilo et eksildi!

Türkiye, ekonomik krizle boğuşuyor…

Bir yandan yüksek enflasyon…

Bir yandan hayat pahalılığı…

Eylül ayından beri zamların ardı arkası kesilmiyor…

Durum böyle olunca, alım gücü iyice düştü…

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Yüksek gıda enflasyonu, her geçen gün azalan alım gücü vatandaşın tüketim alışkanlıklarını alt üst etti.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüketebiliyor.

Yani alım gücü yarı yarışa düştü…

Yani alım gücü 56 kilodan 28 kiloya düştü.

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Bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 100’ün üzerinde zamlandı.

Kurban satışlarında ciddi düşüş olduğu söyleniyor.

Kurban satışları azalırken, vatandaşın kırmızı et tüketimi her geçen yıl azalmaya devam ediyor.

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ETBİR verilerine göre, vatandaşın sofrasından son 5 yılda 28 kilo kırmızı et eksildi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, 2017’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken bu rakamın 2022’de 7 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.Bu hesaba göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüketebiliyor.

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Enflasyon yükseliyor, fiyatlar artıyor…

Böyle devam ederse, kırmızı et tüketimi 28 kilonun da altına inecek.

Yani kırmızı et, ancak rüyalarımızı süsleyecek.

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UYANDIRMA SERVİSİ

2825 TL asgari ücretle:

56 kg kırmızı et

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5500 TL asgari ücretle:

28 kg kırmızı et

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ŞİMDİ TATİL ZAMANI BANA BİRAZ MÜSAADE

Sevgili okurlar. Yaz geldi, geçiyor da… Kiminiz tatilinizi yaptınız, kiminiz de tatil hazırlığı yapıyordur… Şimdilik benden de kısa bir mola… Tatil yapmak biz gazetecilerin de hakkı… Kısa bir zaman sonra bu köşeden sizlere seslenmeye devam edeceğim… Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın… Tatile nereye mi gideceğim, bakalım arabam beni nereye götürecek?

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HAKLARINI ÖĞREN

Pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup geçerli boşanma sebebidir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi2013/20443 E. 2014/3624 K.)

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Maaşından rızası alınmadan azaltılmaya gidilen işçi istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi2017/13109 E)

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FARKLI GERÇEKLER

Bir ankete göre insanları en çok rahatlatan üç koku;

1- Taze pişmiş ekmek kokusu.

2- Yeni biçilmiş çimen kokusu.

3- Yağmur sonrası toprak kokusu.

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Bunlara dikkat!

-Kimseye gereğinden fazla değer verme.

-Kimseyi kendinden üstün görme.

-Kimseye gereğinden fazla kulak verme.

-Kimsenin aklı ile hareket etme.

-Herkese sınırlarını açma.

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RAPORLAR

Banka müşterilerinin mobil bankacılık kullanım oranı:

-Türkiye %85

-Nijerya %82

-Güney Kore %76

-Brezilya %76

-İngiltere %65

-ABD %58

(Statista)

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İYİ PSİKOLOJİ

Şimdiye kadar okuduğum en anlamlı yazı olabilir:“Geminin içi su almadığı müddetçe, sonsuz büyüklükteki deniz o gemiyi batıramaz. Siz zihninize girmesine izin vermediğiniz müddetçe, olumsuzluklar da sizi yıkamaz”

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Yerli ve milli olmak!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, sosyal medya hesabından birbirinden ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Akpınar, önceki gün şu paylaşımda bulundu;

Dünyaya şeker satmak yerine,

Şeker fabrikalarını satan,

Kağıt satmak yerine,

Kağıt fabrikalarını satan,

Kumaş satmak yerine,

Sümerbank’ı satan,

Sigara satmak yerine,

Tekel’i satan,

Tank paleti satmak yerine,

Tank palet fabrikasını satan,

ASLA YERLİ VE MİLLİ OLAMAZ.

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Akpınar’ın paylaşımını yukarıda okudunuz. Türkiye’nin geldiği noktayı özetliyor.