Arap piyasasında Suriyeliler ve Afganlarla yaşamak…

Günümüzün en güncel sorunu kuşkusuz, yabancı uyrukluların hayatımıza yaptığı olumsuz etkiler.

Savaştan kaçan Suriyeliler, Afganlar ve paralarıyla ülkemizde diledikleri gibi yaşayan Araplar sayesinde, kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş haline döndük.

Ülkemizde bir yabancı gibi yaşamaya başladık. Her köşe başında dilencilik yapan Suriyeliler, vukuatlarıyla ülkedeki suç oranını artıran Afganlar, paralarıyla bizleri esir almaya kalkan Araplar ve bu Araplara çanak tutan emlak sektörü…

Durum Kocaeli’de de farklı değil.

Bugün lüks evler Araplara satılmak için yapılır oldu. Emlakçılık sektörü artık iç piyasaya değil, Araplara yönelik işlemeye başladı.

Orta gelirli bir ailenin, iyi bir ev alması önceden hayaldi, şimdi ise imkansız bir mucizeye dönüştü. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyona satılan evleri ya çok zenginler ya da Araplar alabiliyor. Hatta bazı villalar 35-40 milyonlara satılmaya başlandı.

Daha çok para kazanmak için evinizi ya da projelerinizi Araplara pazarlayabilirsiniz, daha az maliyet için yanınızda Suriyeli ve Afgan çalıştırabilirsiniz. Bütün bunlar kısa vadede sizi kara geçiriyor da olabilir. Ama emin olun böylelikle geleceğimizi satıyoruz. Bizlerden sonra çoluğumuzu çocuğumuzu Arap, Afgan ve Suriye kültürüne emanet ediyoruz.

Başımızı çevirdiğimiz her taraf yabancı insanlarla doldu. Piyasa o insanlara göre oluşturulmaya başlandı. Ekonomik kriz, bahane olarak kullanıldı ve ekonomi, Arap piyasasına göre konumlandırıldı. Bu gidişat ileride daha da çok canımızı sıkacak.

Bunu görememek, var olan bu sorunu kabul etmemek çözüm değil. Ve eminim ki bu durumu herkes benim gibi analiz ediyordur.

Şöyle söyleyeyim; bayramın 4’üncü günü çocukların isteği üzerine iki aile İzmit Fuarı’nda bulunan lunaparka gittik. Lunaparkta adım atacak yer yoktu.

Sağımız solumuz Afgan, Suriyeli ve Araplarla doluydu. Her oyun alanının başında uzunkuyruklar vardı. Etrafta rahatsız edici bağırışlar, değişik bir ambiyans vardı.

Türkçe konuşan bile yoktu etrafımızda. Aileler olarak rahatsız olduk, çocukların isteklerini yerine getiremeden lunaparktan çıktık. Hatta oradan hızlıca uzaklaştık. Ama çok içime oturdu. Çocukluğumuzdaki dönem geldi aklımıza, hani lunaparkın bizler ait olduğu o günler.

Bu durumu bir başka arkadaşıma anlattım. Lafımı daha tamamlamamıştım ki bu defa o bir örnek verdi.

“15 Temmuz’da çoluk çocuk Kartepe’ye teleferiğe binmeye gittik” diye başladı ve şöyle devam etti, “Her şey Arapların gelirine göre fiyatlandırılmıştı. Kendimi yurt dışına çıkmış gibi hissettim. Abartı gibi gelecek ama sanırım o kalabalığın içerisindeki tek Türk aile bizdik” dedi.

Eminim ki benzer olaylarla birçoğunuz karşılaşmıştır.

Öyle bir Türkiye’de yaşar olduk ki, sapıklık yaparken yakalanan bir Afgan, Türk polisine rüşvet teklif edecek kadar cesur, Suriyeli mülteciler ise halk plajlarında nargile keyfi yapacak kadar rahatlar…

Ne yazık ki kendi ülkemizde Arap piyasasıyla geçiriyor, Suriyeli ve Afganlarla yaşıyoruz.

TOKİ konuklarında başvuru 22 Temmuz’da bitecek

Sepetçi ve Sekbanlı bölgesinde iki ayrı noktada yapılan 1282 konutun 11 Mart 2020 tarihinde yapılan ilk kura çekiminde hak sahibini bulan ancak daha sonra hak sahibi tarafından alınmayan 238 daire, TOKİ tarafından satışa çıkartıldı. Aylık 2 bin 596 liradan başlayan taksitle 240 aya varan kampanyadan yararlanarak konut almak isteyenlerin başvuruları dün başladı ve 22 Temmuz’da başvurular sona erecek. Kura çekimi ise 29 Temmuz’da yapılacak.

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Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Güreşleri, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 39 başpehlivan ile birlikte Kartepe’de 500 güreşçi er meydanına çıkacak.Kırkpınar başpehlivanlığı yapan ve KartepeSarımeşe’de vefat eden yağlı güreşin efsane ismi Hergeleci İbrahim adına düzenlenen Yağlı Güreş Şampiyonası, 23 Temmuz’da yapılacak. Kartepe Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana yapılan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak.Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliğine Ali Gürbüz, Recep Kara, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okullu, Hüseyin İyican, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Serhat Gökmen, Fatih Atlı ile birlikte 39 başpehlivan ve 500 güreşçi er meydanına çıkacak.

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120 adet can simidi çalındı

Kandıra sahillerinde yaz başında cankurtaran ekiplerinin bulunmadığı noktalara, olası boğulma vakalarına karşı kullanılmak üzere can simitleri konuldu. Böylelikle boğulmalarla ilgili ciddi bir önlem alınmış oldu. Plaja gelen görevliler, sabah saatlerinde simitleri göremeyince jandarmaya haber verdi. 120 adet can simidinin çalındığı tespit edildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ne diyeyim sözün bittiği noktalardan biri…

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