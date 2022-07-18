Ateş deyince benim aklıma hıdrellezde yakılan ateşler gelir, içimi çocukluğumdan kalma bir sevinç kaplar. Ya da içimi hüzünlendiren, yüzümü ateş gibi kızdıran, damarlarıma kadar beni boğan alev alev yangınlar gelir aklıma.

Okuduğum kitap bir Hasan Okay kitabı. Yazarın ilk kitabı, ilk romanı “Ateşteki Yara”

Hasan Okay, Kocaeli’de yaşayan emekli bir öğretmen. Anadolu’nun küçük bir kasabası olan Gümüşhacıköy’de doğdu. Askerliğini bitirdikten sonra 1985 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni kazandı ve 1990 yılında öğretimini tamamlayarak öğretmenliğe başladı. İstanbul, Çorum ve Kocaeli’de ilköğretim okulu ve liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2020 yılında emekli oldu. Yazmaya yıllar öncesinde başlayan Hasan Okay, “Ateşteki Yara” adlı ilk kitabı ile edebiyat dünyasına adım atmış bir yazar.

Okuduğum roman, köy yerinde bir yangınla başlıyor. Hüzün kokan bir yangınla... Evin sadece bir odası yanıyor ve o odada evin on sekiz yaşındaki oğlu yanarak ölüyor. Yangın sonrası yapılan araştırmada çocuğun elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulunuyor. Ve evde sadece çocuktan başka diğer odada uyuyan annesi var. Dolayısıyla anne gözaltına alınıyor. Ve roman bu olayın araştırılması ile başlayıp karışık ve ilginç olayların ortaya çıkmasıyla devam ediyor.

Roman, okuyucuyu içine alan, sürükleyici bir kitap… Aynı zamanda merak uyandırıyor. Çünkü esrarengiz şekilde, farklı zamanlarda çıkan yangınlar var. Gizem dolu bir hikaye ve köy yerinde ilginç olaylarla geçiyor. Roman için polisiye ve fantastik bir romandiyebiliriz.

Kitap birbirine bağlı üç bölümden oluşuyor.

Kitaptan alıntılar;

“Ateş yanıyor. Masum bir çocuğun yanakları gibi kızara kızara yanıyor. Usulca, hiç telaş etmeden… Daha önceleri göklere bir kurt gibi saldıran alevlerden artık eser kalmamış. Yorulmuş bir maraba gibi terini sile sile yanıyor. O, alevlere baktıkça içi acıyan bir Maguş… Artık büyük alevler yok. Artık binlerce insanın avazı, gökleri bir bıçak gibi kesmiyor. Karanlıkta kendine yer arayan köstebekler gibi buraya sıkışmış ibadet etmeye çalışan birkaç insanın yorgun sesleri birazdan bu karanlık dünyaya biraz soluk verecek o kadar.”

“Ayak seslerini duyunca ateşe baktı. Ellerini gökyüzüne uzatarak ateşe destek verircesine etrafında yaşlı arslan tavrıyla bir tur attı. Sonra kırlangıç kanadına yapışmış bir delikanlı olmaya çalıştı. O, döndükçe eski dostlar yavaş yavaş geldiler.”

Roman, yazarın ilk kitabı olmasına rağmen başarılı bir şekilde anlatılmış.

Kitapbaşından sonuna kadar okundukça merak uyandırıyor. Okuyucuyu içine çekiyor. O yüzden kitap hakkında fazla bilgi vermeyeceğim sizlere. Gerisi sizin okuduklarınız olsun.

Bu güzel kitabı okumanız dileğiyle…