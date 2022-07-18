Yürüyüş Yolu ve Kent Meydanı: Güzellikler, çirkinlikler, iğrençlikler …

Yürüyüş Yolu (Cumhuriyet Bulvarı ismi uzun geliyor), 1970’lerdeki Demiryolu ismindeki kimliğiyle mekanım oldu adeta… Günde 10 ile 20 kilometre arası yürüyüş yaptım… İnanın bana gazeteci meslektaşlarım içerisinde en az 60 günlük malzeme çıktı bana… Tabii haber ve yorum bazında…

Mesela Fevzi Camii karşısındaki Belediye İş Hanı önünde bulunan dev trafo, büyük bir tehlike arz ediyor… Çocuklar oyuncak sanıp, sürekli tırmanıyor… Aileler ise ilk etapta mekanın ne olduğunu bilmedikleri için, oyun alanı zannediyor… Sonra uyanıyor… Faciaya ramak var… Sık sık elektrik kesildiği için çevre esnafının zararı büyük… Önünde kuyruk beklenilen en büyük iki dondurmacı orada mesela… Dolaplar durunca vaziyeti siz düşünün…

Ulugazi önündeki oyun grupları tıklım tıklım dolu… Aileler sırada bekliyor… Hele hele tramplen…

2-3 yaşındaki çocuklar bile sıçrayarak eğleniyor… Çocuklar oraya bayılıyor… Ama çok küçük kaldı…

Spor yapan çocuklar görmek ne güzel… Orada da salıncakta geçen gün 4 beygir kadar adam ipi kopardı… Yere düştü kafası kırılasıcalar… Büyük ihtimalle de sarhoştu öküzler… Büyükşehir Zabıta ise ortada yoktu… Bisikletliler bisiklet yolu dışında hız yapıyorlar, tek tekerler sürüyorlar üzerimize üzerimize… Uyardığım zaman da “Ağabey görüyorsun bisiklet yolunu” diyorlar… Haklılar… Vatandaş bisiklet yolunda aheste aheste yürüyor, çocukların yerini işgal ediyorlar… Biz yürüyüş sporu yapanların ise bu yolda hiç şansı yok… Tam sıkı yürüyüş temposunu yakalıyorsun, birileri önünde ‘öküz” gibi duruyor… Sen de duruyorsun… Ne ritim kalıyor ne de tempo… Ayıp ayıp… Hala spor bilinci yok…

Ama her şeye rağmen yürüyüş yolu çok güzel oldu…

Teşekkürler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve akademisyen başkanı Doç. Tahir Büyükakın…

Resim:

Yürüyüş yolu…