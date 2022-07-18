FETÖ yapılanmasında Diyanet’in yeri

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve çalışmaları 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı kanunla yapılmaktadır. Kanunun birinci maddesi, “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından “Diyanet” kelimesi isim, unvan ve marka olarak kullanılamaz” şeklindedir.

Kanunun yapıldığı 1965 tarihi itibariyle cumhurbaşkanları herhangi bir siyasi partinin mensubu olmadığı için, Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı siyaset üstü, siyasetten ari bir kuruluş olarak çalışmaktaydı.

Ancak zamanla Diyanet İşleri Başkanlığı siyasallaştı. Bu siyasallaşma FETÖ’nün de Diyanet İşleri Başkanlığına sızmasına neden oldu. 3 bin civarındaki diyanet mensubunun FETÖ bağlantısı nedeniyle Diyanet’ten ilişkisinin kesildiğini Diyanet’in kendi kaynakları ifade ediyor. Yani bu siyasallaşmada FETÖ Diyanet’e sızmayı başarmış ve kendi emelleri doğrultusunda toplumu yönlendirmeye çalışmış. Şu an acaba Diyanet’te başka cemaatler aynı sızıntıyı yapmakta mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 bütçesi 16 milyar Türk Lirası civarında, İçişleri Bakanlığı’nın 14.7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’nın 7.4 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4.1 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6.1 milyar TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL ve Ticaret Bakanlığı’nın 8.4 milyar TL’lik bütçelerini geride bırakmış durumda. Bu hali ile 17 bakanlıktan yedisinden daha fazla bütçe kullanıyor. Ayrıca, TBMM 2.1 milyar TL, Cumhurbaşkanlığı 3.8 milyar TL, Anayasa Mahkemesi 107.6 milyon TL, Danıştay 324.3 milyon TL, Yargıtay 485.2 milyon TL, Sayıştay 514.3 milyon TL, AFAD 2.4 milyar TL, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.4 milyar TL, İletişim Başkanlığı 680.1 milyon TL, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 277.2 milyon TL’lik toplam 26 idareden daha fazla bütçesi var. Yani dev bir bütçe kullanıyor, ama kanunun emrettiği işi gereği gibi yapmıyor, siyasetin göbeğinde.

Diyanet İşleri Başkanlığının öncelikle din ve bilim arasındaki ilişkiyi iyi kurması, buna göre kadrolaşması ve toplumu din-bilim ekseninde aydınlatması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığının ÖZERK ve PARTİLER ÜSTÜ olması, bir siyasi partinin değil; devletin, halkın kuruluşu olduğunu ortaya koyması, bilimsel çalışmalarla toplumu din konusunda aydınlatması gerekir. Dini aydınlanma olmadan ülkemizde ne tam demokrasi olur, ne de sapkın fikirlerin toplumda yer edinmesi önlenebilir.

Tabii Avrupa’da Ortaçağ’da yaşanan dinin devlet yönetimine etkisi ve bu etkinin bilimsel verilerle nasıl ortadan kaldırıldığı, aydınlanma ve demokrasinin de bu şekilde hayata geçirildiği konularının da ayrıntısı ile topluma anlatılması gerekir. Bu iki şey çok iyi yapıldığında toplum aydınlanacak, demokrasimiz serpilecek, FETÖ ve benzeri olaylara toplum itibar etmeyecektir.

Eğer toplum hala Diyanet’in bilgilendirmesini yetersiz buluyor ve kendisini bazı cemaatlere teslim ediyorsa, eğer bugün bazı cemaat liderleri hala devlet erkanı tarafından özel olarak itibar görüyorsa, bu Diyanet’in eksikliğindendir.

Daha önce de yazdım. FETÖ darbe girişiminin temel nedeni din konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının gereği gibi toplumu aydınlatmaması ve siyasallaşmaya açık olmasıdır. Darbe kalkışması ile ilgili 15 Temmuz’da söylenen hamasi nutuklar yetmez, konunun özüne gitmek gerekir. Bu ciddi bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığının bilimsel verilerle toplumu aydınlatması, bunun için siyasetten uzak kalması ve siyasi parti üyesi olmayan bir cumhurbaşkanına bağlı çalışması gerekir. Yeni anayasa çalışmalarında da bu hususa dikkat edilmesi gerekir.