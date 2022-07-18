“55 milyar dolar geliyor” muhabbeti

Önce muhabbetin nasıl başladığını anlatayım.

Muhabbeti başlatan, 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın danışmanı Can Pulak.

Bodrum’da yaşayan Pulak, internetteki sitesinde “Bunca olumsuz haber arasında, piyasaları geçici olarak rahatlatacak bir haber vereyim sizlere” diye söze giriyor ve aynen şunları yazıyor:

“Sabah yürüyüşü yaptığım çok önemli ve değerli bir dostum, birkaç güne kadar 55 milyar doların Hazine’ye gireceğini fısıldadı kulağıma…

Kim olduğunu sormayın, çok yetkili ve de önemli bir dostum…

Bu paranın 20 milyar doları Suudi’lerden, 15 milyar doları Katar’dan, 10 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 10 milyar dolar da Rusya’dan geliyormuş. Haydi, hayırlısı…

Karşılığında ne vereceğiz? Yine neyimizi satacağız bilemiyorum. Ama para geliyor işte.”

Can Pulak’ın bu paylaşımı bazı ulusal gazetelerde haber olunca, dikkat ettim, iktidar medyası “zafer şarkıları” söylemeye başladı.

“Türkiye’ye para yağıyor”muş da…

“Sıkıntılar bitiyor, sorunlar çözülüyor”muş da…

İktidara umut bağlayanlar bir sevindirik oldu ki, sormayın!

Sevinelim mi, üzülelim mi?

Borç içinde yüzen Türkiye’nin, yurt dışından yeni borç para alması sevinilecek bir olay mı, yoksa üzülecek bir olay mı?

Sevinmek veya üzülmek, göreceli bir durum.

Bakış açına göre değişir.

Çok zor durumdaysan, uluslararası kredi risk primin 900 baz puanı bulduğu için yalvar yakar olmana rağmen hiçbir taraftan borç para bulamıyorsan, tam bu noktada birileri sana borç para vermeyi kabul ediyorsa, sevinirsin.

Aldığın bu borç paranın bedeli ne kadar ağır olursa olsun, buna bakmaz, sevinirsin…

İktidar ve çevresinin sevinci, bu türden bir sevinç.

Müflis bir tüccarın, bankadan ağır bedellerle koparabildiği krediye sevinmesi gibi bir şey.

“Günü kurtarıyoruz” sevinci…

Tamam da, yarın aldığın bu borç parayı nasıl ödeyeceksin?

617 milyar dolara 55 milyar dolar daha eklersen…

Dün yazdım…

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 31 Mart 2022 itibariyle Türkiye’nin dış borç stoku 451.2 milyar dolar.

Ayrıca kamunun 29.3 milyar dolar, özel sektörün ise 136.3 milyar dolar “dövizli iç borcu” bulunuyor.

Yani Türkiye’nin toplam döviz borcu stoku 617 milyar dolar.

Eee, 55 milyar dolar daha borç alsan ne olacak?

İpin ucu zaten kaçmış, bırak gitsin.

617 milyar dolara 55 milyar dolar daha eklersen, ne yapar?

672 milyar dolar?

Ne yani, “Borcun biri de bir bini de bir” mi diyelim?

Türkiye’nin getirildiği şu noktaya bakar mısınız?

“Borç para bulabilmemize” neredeyse, zil takıp oynayacağız.

Suudi Arabistan 20 milyar dolar, Katar 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar dolar, Rusya da 10 milyar dolar gönderecekmiş…

Bu paralar gelecek de, nereye gidecek?

Borç ödemesine…

Faiz ödemesine…

Devletin, yılın sonuna kadar 329.8 milyar lira “faiz” ödemesi, 2023 Nisan sonuna kadar da 220 milyar dolar “dış finansman” ihtiyacı var.

Özetle, paranın gideceği yerler belli.

Durum böyle olunca; sıkıntıya, krize, kaosa devam!

Türkiye’nin çalışmak ve üretmekten başka kurtuluşunun olmadığını, hâlâ öğrenemedik.

Sizlere “55 milyar dolar geliyor” muhabbetini özetlemeye çalıştım.