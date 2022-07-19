Zihnimizdeki kiracılar

“ Bir kitap kurduna sormadan önce düşünülecek sorular-1

-Aa, baksana! Bir kitabevi! Alman gereken bir kitap var mıydı?

+Bu oldukça tehlikeli bir soru.”

DebbieTung-Kitap Aşkı

Cidden tehlikeli bir sorudur bu. Sonuçları belli değildir, çünkü bir kitap kurduna sorulan bu sorunun ardından bir kitabevinde saatler geçirilebilir. Ama tüm kitap kurtları için sizlerden anlayış rica ediyorum, çünkü bu durum elimizde değil!

İçeriye girildiğinde ruhumuzu ve benliğimizi saran o müthiş kâğıt kokusu, içeride yürürken hangi tarafa gideceğini bilemediğimiz zaman yaşadığımız küçük heyecan, upuzun dağlar gibi uzayıp giden raflar… Bu soruyu soran pek çok insanın bilmesi gerekir ki, bir kitap kurdu mümkün olsaydı bir kitabevine çadır kurup orada sonsuza kadar yaşardı.

Fevkalade heyecanlı bir şeydir bir kitabevinde dolaşmak. Özellikle kitaplarını çocuklarıymış gibi hisseden insanlar için çok heyecanlıdır. Zira bu kişiler, bir kitabevine attıkları her adımda yanlarına alıp sonsuza dek koruyacakları bir çocuk seçeceklermiş gibi hissederler. Bundan dolayı sürekli olarak raflardan yapılmış olan labirentlerin arasında dolaşır dururlar.

Bu labirentler elbette benim de evim olmuş durumda. Yalnız şu sıralar evimin belli bir odasında daha çok vakit geçiriyor, orayı daha çok seviyor gibiyim. Ne zaman bir kitabevine girsem, o raf yani en sevdiğim oda çağırıyor beni. Bu rafta yok, yok. Öyle kitaplar var ki bu rafta, her zaman favorilerim olacaklar.

Bu rafın, odanın sakinleri romanlardan oluşuyor. Ancak onlar sıradan romanlar değiller. Onlar, bir romanın olay örgüsünün akışında bizlere felsefi, nörolojik, edebi bilgiler veriyorlar.

Bir ansiklopedi okuduğunuzu hayal edin. Bu ansiklopedi araya olaylar katmadan sizlere direkt olarak bilgileri aktarır, çünkü onun görevi budur. Fakat bu bilgilerin her cümlesi zihinde yerleşir mi? Okuduğunuz her şeyi öğrenir ve günlük hayatta aklınızda tutabilir misiniz?

Bu sorularımın cevabı maalesef ki hayır olacak. Çünkü bir ansiklopedi, bilgileri çağrışım yaptırarak okuruna hatırlatmayı önemsemez. Onun görevi bilgi vermektir ve bizlere bilgiyi verir. Bu şekilde de bilgilerin tamamı zihnimizde bir bölüm satın almaz. Sadece kiracı olurlar ve belli bir süreden sonra bu kiracılar evlerinden çıkıp yerine yeni kiracıları almamızı sağlarlar. Peki, kalan kiracıların da bir bölüm satın alması için ne yapılabilir?

İşte bunun cevabı tam da benim sevdiğim romanlarda mevcut. Bu romanlar belli başlı bir olay örgüsüne sahip. Karakterleri kendi hallerinde yaşıyor ve yaşadıkları olaylar bizlere normal bir romanda olduğu gibi aktarılıyor. Bu kitapların diğer romanlardan farkı ise bu romanlarda

-uygun bölümlerde-olay örgüsünü kesip ansiklopedik bilgilerin verilmesidir. Ancak bu, okuyucuya hiç fark ettirilmeden yapılır. Yani insan bir anda keskin bir geçiş yaşamaz bu kitaplarda. Mesela Serkan Karaismailoğlu tarafından kaleme alınmış olan ‘Pia Mater’ isimli nöro-roman bunun iyi bir örneğidir. Bu romanda olay örgüsü kesilip nörolojik olaylar anlatılmaktadır. Mesela kitap karakterlerinden birisi sokakta yürürken eskiden duyduğu ve hatırladığı bir kokuyu almıştır. İşte bu noktada yazar, olay örgüsünü bir süreliğine kesip basitçe bu karakterin beyninin bu kokuyu nasıl hatırladığını ve hatırlama sürecinde yaşanan olayları anlatıyor. Bu, pek çok olayda bu şekilde ilerliyor ve olayların yaptığı çağrışımlar ile bilgiler daha iyi bir şekilde hatırlanabiliyor. İşte bu yüzden bu tip romanları çok seviyorum.

Son okuduğum kitaplardan biri de bu şekilde yazılmış bir romandı. Ancak bu roman nörolojik bilgiler değil, felsefi bilgiler veriyordu.

Bir felsefe öğretmeni olan JasteinGaarder’ın yazmış olduğu “Sofi’nin Dünyası” oldukça ilgi çekici bir roman. Sofi; okula giden, eve dönen, ödevlerini yapan ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren, kendi halinde yaşayan bir öğrencidir. Ta ki bir güne kadar… Bir gün posta kutularında kendisine gelen bir mektup ile tüm hayatı değişir. Çünkü anonim olan biri ona bedava olacak şekilde felsefe dersleri vermek istemektedir. Sofi, felsefeye dair çok şey bilmediğinden bu teklifi kabul eder ve macera bu şekilde başlar. Dersler, posta kutusuna bırakılan metinlerdir. Sofi her gün posta kutusunu kontrol eder ve oraya anonim öğretmeni tarafından bırakılanmektupları okuyarak felsefeyi öğrenmeye başlar. Tabii Sofi ile birlikte biz de okuruz bu mektupları.

Sofi felsefeye dair bir şey bilmediği için öğretmeni çok basit ve en baştan olacak şekilde anlatır her şeyi. Bu şekilde romanı okuyan insanlar da daha önce felsefeyle ilgilenmemişlerse anlatılanları rahat bir şekilde anlayabilir.

Yine Pia Mater’de olduğu gibi bu romanda da bilgiler kendilerine zihnimden bölgeler satın aldılar ve uzun süre boyunca buradan gideceklerini düşünmüyorum. Fikrimce bu tip romanlar çok yararlı ve aynı zamanda eğlenceli.

Sizlerin de bir kitabevine girdiğinizde benim en sevdiğim oda olan bu kitapların bulunduğu rafı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Misafirleri sever ve onları her zaman kabul ederiz.

Pişman olmayacaksınız…