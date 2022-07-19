Bu gemideki 760 ton asbesti İzmit’e İZAYDAŞ’a getirmeyi sakın aklınızdan geçirmeyin!

Bu bir “Sakın yapmayın” yazısı.

Bu bir “Eğer yaparsanız, şehrin dinamiklerini karşınıza dikeriz” yazısı.

Peşinen söylüyoruz, peşinen yazıyoruz.

İzmir Aliağa’da sökümü yapılacak FC Foch adlı dev savaş gemisinden çıkacak 760 ton asbesti, bertaraf etmek için sakın İzmit İZAYDAŞ tesislerine getirmeyin.

“Nereden çıktı bu?” diyeceksiniz.

Daha gemi gelmedi, sökülmedi…

Hele gemi bir gelsin, sökülsün, çıkan asbestlerin nasıl ve nerede bertaraf edileceği o zaman düşünülür.

Yok, o zamana kalırsa iş işten geçmiş olur.

Biz şimdiden dikkat çekelim, herkes ayaklarını ona göre denk alsın.

Çünkü bu kent asbest konusunda çok sabıkalı ve çok şaibeli.

Daha yeni, Mart 2017’de, eğer gazete olarak işin üzerine gitmeseydik, yıkılan Ankara havagazı fabrikasından çıkan 350 ton asbest bertaraf edilmek için İzmit İZAYDAŞ tesislerine getirilecekti.

Hatırlayın o günleri!

Asbest nedeniyle Ankara halkı ayağa kalkmış, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ortalığı yatıştırmak için, “Merak etmeyin, yıkım tamamlanır tamamlanmaz asbestli malzemeyi bertaraf edilmesi için İzmit’te İZAYDAŞ’a göndereceğiz” diye açıklama yapmıştı.

İyi ki de yapmıştı, Melih Gökçek’i açıklamayı yaptığına yapacağına pişman etmiştik.

Verdiğimiz tepki üzerine sökülen havagazı fabrikasından çıkan 350 ton asbest İzmit’e getirilmemiş, Ankara’daki bir bertaraf tesisinde yok edilmişti.

Asbeste karşı ilk isyanı yine biz başlatmıştık

Ülkemizde asbestin yasaklanması yıllar öncesine rastlar.

Asbeste karşı ilk isyanı yıllar önce İzmit’ten gazete olarak biz başlatmıştık.

Karamürsel’de asbestten su borusu üreten bir fabrika vardı.

Eternit Boru Fabrikası…

İsveçliler kurmuştu, sonra Çukurova Grubu’na satmışlardı.

Türkiye’nin bütün su şebekesi boruları burada üretilirdi.

Asbest der geçer, kanserojen olduğunu bilmezdik.

Bizi ve tüm Türkiye’yi asbest konusunda ilk uyaran İzmitli profesör ağabeyimiz İzzettin Barış olmuştur.

İzzettin Barış, çevre ve sağlık konusunda çok titiz bir insandı.

Akciğer hastalıkları, kanser, meslek ve çevresel hastalıklarla ilgileniyordu.

Türkiye’de “asbestin kanser yaptığı” tezini ilk ortaya atan kişidir.

Ülkemizin değişik yörelerinde asbestli toprağın etkisini araştırmış ve çarpıcı sonuçlar bulmuştu.

Bu araştırmaları nedeniyle o yıllarda adı “KanserciHoca”ya çıkmıştı.

İşte rahmetli İzzettin Hocamızın görüşlerinden yola çıkarak biz Karamürsel’deki o “asbestli boru” üreten fabrikanın üzerine gittik.

Günlerce yazdık, sonunda yetkililer fabrikanın kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

1964 yılında üretime başlayan fabrika, 1992 yılında stop etti.

Tabii ne yazık ki, bütün Türkiye 1964-1992 yılları arasında bu fabrikada üretilen asbestli borulardan geçen suyu kullandı.

Asbest nedir, neden tehlikelidir?

Asbest asbest diyoruz da, asbest nedir ve neden tehlikelidir, onu da yazalım.

Asbest kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineraldir.

Bilinen diğer adı “amyant”tır.

Ülkemizin önemli kanser uzmanlarından Prof. Dr. TuganBeşe’nin asbest konusundaki görüşü şöyledir:

“Asbest ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı son derece dayanıklı kanserojen bir maddedir. Asbest solunum yoluyla vücuda girdiği zaman hastalıklara yol açmaktadır. Fakat bu hastalıkların ortaya çıkması uzun yıllar sürebilir. Özellikle akciğer zarı kanserinin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Halk arasında asbest ak toprak, çorak toprak, gök toprak isimleriyle de anılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı ilçelerde ev sıvalarında kullanılmaktadır. Asbest minerali oldukça kanserojen içeren bir maddedir. Bu maddenin kullanım alanları engellenmelidir.

Asbest öncelikle akciğer zarı ve karın zarı kanserine neden olur. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile ortaya çıkar. Akciğer zarında sıvı toplanır ve acil müdahale gerektirebilir. Tümörün ilerleme kaydetmesiyle ağrılarda da artma görülmeye başlar. Özellikle sigara kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hastalığı tetiklendiği görülmektedir. Gırtlak ve sindirim sistemi kanseri de asbestin yol açtığı kanser çeşitleri arasındadır.”

Bilmem asbestin zararları konusunda başka söze gerek var mı?

Lanet bir şey!

Kullanımı 2010’dan beri tamamen yasak

Eskiler hatırlar…

Asbest eskiden Prof. Dr. TuganBeşe’nin de söylediği gibi binalarda izolasyonu sağlamak için sıva olarak kullanılırdı.

Sıva yapımında asbest içeren toprak tercih edilirdi.

Bir de boru yapımında…

Kırılmadan bükülebildiği, izolasyon sağladığı için ideal bir boru üretim malzemesiydi.

“Mucize” olarak tanımlanan bir malzemeydi…

Zararı ortaya çıkınca yasaklandı.

Ne zaman?

Daha önce kısmen yasaklıydı, ancak 31 Aralık 2010’dan itibaren tamamen yasaklandı.

Ülkemizde asbest içeren malzemelerin alınması, satılması ve kullanılması yasak!

Yıllar sonra yine aynı bela

Aradan kaç yıl geçmiş?

30 yıl…

Karamürsel Eternit Boru Fabrikası’nın kapatılmasından buyana 30 yıl geçmiş.

30 yıl sonra kentimiz bir kez daha asbest belasıyla karşı karşıya.

2017’de, yıkılan Ankara doğalgaz fabrikasından çıkan 350 ton asbestin İzmit’e sokulmasına, İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf edilmesine izin vermedik.

Şimdi İzmir Aliağa’da sökülecek savaş gemisinden çıkacak 760 ton asbestin, İzmit İZAYDAŞ tesislerinde “bertaraf edilmesi olasılığı” var.

Nerden çıkarıyorsunuz bunu demeyin.

Şuradan çıkarıyorum…

Ülkemizde sadece 4 “Atık Entegre Tesisi” var.

*İZMİT-İZAYDAŞ Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ.

*ÇORLU- Ekolojik Enerji AŞ.

*ANKARA-İTC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri

*MANİSA-SUREKA Entegre Atık Tesisi

Söz konusu olan savaş gemisi İzmir Aliağa’da söküldükten sonra, çıkan 760 ton asbest bu 4 tesisten birinde bertaraf edilecek.

İzmit’te, Çorlu’da, Ankara’da veya Manisa’da…

Bize ulaşan bilgilere göre, ilgili söküm firması, adını verdiğim bu 4 firmadan “asbestleri bertaraf etme” teklifi alıyor.

Şimdiden söylüyoruz, İZAYDAŞ bu işe teklif filan vermeye kalkmasın.

760 ton asbestin şehrimize taşınması ve İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesi, İzmit halkını zehirlemek demektir.

Bu konuda gazete olarak Kocaeli kamuoyu adına son derece hassasız.

Demedi demeyin, işte bugünden söylüyoruz.

760 ton asbestin İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesini, aklınızın ucundan dahi geçirmeyin!