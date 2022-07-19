İş icabı YARGITAY’a gittim.

Anayasa Mahkemesi’nin hemen arkasında yani yan yana.

Her iki binanın da konuşlandığı yer, Ankara’nın Ahlatlıbel’deki tepelerinden birisinde. Yani olması gerektiği gibi yüksekte! Ankara’nın yüksekçe bir yerinde olması nedeniyle adalet duygusuadına güzel. Adeta adaletin yüksek olduğunu, yüksekte olduğunu ifade ediyor…

İlk bakışta görkeminden etkilendiğim binalar nedeniyle oluşan düşüncelerimi paylaşmak isterim.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarının hiyerarşik sıralamasına göre;

Devletin varlık temeli olan ve devletin halkıyla olan en büyük toplumsal sözleşmesinin kurallarını güvence altına alan, en yüksek hukuki ve siyasi kurallar bütünü olan Anayasamızın;

Bekçisi, kollayıp koruyucusu Anayasa Mahkemesi binası;

Hukuk ve ceza alanlarında, Yargı’dan çıkan kararların, başta Anayasa olmak üzere tabi olduğu kanunlara uygun olmasının güvencesi olan Yargıtay binaları…

Her iki adalet seviyesi de layık oldukları en üst kademesinde temsil edilmesi gerektiği yüceliğe işaret eder yükseklikte.

Eğer, yüreğinizde ve beyninizde adaleti özümseyebilmiş iseniz, ilk bakışta özlemini duyduğunuz ve gerçek olmasını istediğiniz adalet inancınızı, o binaların haşmetli ve mistik görünüşünde hissedebilirsiniz. Adalete olan inancınız pekişir…

Binaları arasında gezerken, dünya veya ahiret inançlarınız arasında da en yüksek insani duygu olarak yerini alan adaletin, bu binalarla teminat altında olabileceğini düşünürsünüz. Gönül rahatlığına ulaşırsınız…

Manevi varlığının kutsallığını, fiziki varlığı ile de vurgulayan bu yapılaşmadan adalet adına gururlanmamak mümkün değil.

Gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür etmemek hiç mümkün değil!

Bu kutsal yapılarda görev alan insanlar, üstlendikleri sorumluluklarını bilimsellikle donatıp laik, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlatma bilincinde yürüterek, hukuka ve kanunlara uygun kararların altına atacakları imzalarla, üstünlüğüne saygı çerçevesinde hukuku yaşatarak, yürürlükteki kanunların gelişen yaşam koşullarına uygun olarak gelişmesine yol gösterecek çalışmalarla, adalete katkı sağlayacak çabalar içerisinde olabildikçe, adalete ve sağlanmasında görev alan insanlara duyulacak saygı ve minnetin derecesi her gün artan bir ivme ile yükselir.

Yargıtay üyeliği cübbesinin ne derecede ağır olduğunu meslek yaşamım boyunca hep saygıyla düşünmüşümdür.

Şimdi bu cübbenin ağırlığına Yargıtay binalarının hukukun büyüklüğüne işaret eden mistik ağırlığı da eklendi.

Yargıtay’dan ayrılırken birkaç defa arkaya dönüp binalara baktım.

O an içimden şu duayı ettim:

Yargıtay binaları hukuka yakışmış.

İnşallah çıkacak kararlarıyla hukuka katacağı hizmeti de Yargıtay binalarına yakışır…