Bilim ve teknoloji mi, kölelik mi?

Bilim ve teknoloji üzerine araştırmalar yapan, bilim adamlarına saygı duyan, ülke kaynaklarını yeni teknolojilere ulaşmak için seferber eden ülkeler zenginleşiyor.

Bilgiye, bilime, bilimsel ve teknolojik araştırmalara kaynak ayırmayan ülkeler, gelişmiş ülkelerin egemenliğinde eziliyor, yoksullaşıyor.

Osmanlı, 16. Yüzyıldan itibaren SARAY KEYFİ ile bilim ve teknolojiye sırtını çevirmese, yıkılabilir miydi?

Ya bugünün dünyasında durum nedir?Örneğin;

Elin insanı bilgisayarı, akıllı telefonu buluyor, geliştiriyor, “gelişmemiş ve teknolojiye aç” ülkelere satıyor!

Sen, “siyasal hesaplarla” YERLİ OTOMOBİL hayali kuruyorsun ama hemen her parçasını başka ülkelerden alıp patent bedeli ödüyorsun! Pahalıya mal ediyorsun! Ama elin insanı “UÇAN OTOMOBİL” üretiyor!

Avrupa Birliği, 2035’te benzinli ve dizel araçları yasaklıyor!

Başka örnekler verelim;

· İngiltere ve ABD’nin ortak araştırması sonucu “YENİ ENERJİ KAYNAĞI” BİYO-PİL üretildi. Bu enerjinin kaynağı bakteriler!

· Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi bilim insanları, sonsuza kadar dayanan “ATOM LAZERİ” geliştirdiler.

· Steve Sinclair’in sahibi olduğu Majo Firması, “akıllı kontak lens” çalışmalarında son noktaya ulaştı. İnsanlı deneyler başlatıldı.

· 2000 fahrenhayt ısı elde edilebilen yeni nesil güneş enerjisi panelleri üretildi.

· Bugün, ticari uçuşlar nedeniyle atmosfere 915 milyon ton karbondioksit salınıyor! Ama, elin insanı “Sıfır emisyonlu HİDROJEN yakıtlı uçak üretiyor!

· Zararlı otları kimyasal kullanmadan temizleyen TRAKTÖR üretildi.

YA BİZDE?

· Elektrikli traktör, “Yerli-Milli Uçak”, “Karadeniz’de doğalgaz bulundu” hayalleri ile toplumu uyutuyoruz!

· Hiçbir ülke “siyanürle altın arama” yöntemini kabul etmiyor, yabancı şirketler siyanürle altın ararken ormanlarımızı, nehirlerimizi ve insanlarımızı zehirliyor!

· ÜNİVERSİTELERİMİZ “BİLİMSEL ÖZGÜRLÜK” ve büyük ölçüde çağa uygun bilim adamlarından yoksun!

Çağdışı kıyafetler ve Hilafet özlemi içinde,“Cehaletin ferasetine güvenirim” diyebilen çağdışı örneklerle işgal altında!

· Üniversitelerimizde “AR-GE-Araştırma ve Geliştirme” çalışmalarına ne maddi kaynakne “nitelikli bilim adamı” bulunuyor!

· NİTELİKLİ BİLİM İNSANLARI ancak yabancı ülkelerde takdir görüyor, oralarda bilimsel araştırma ve üretim yapabiliyor!

· Yanlış ekonomi-politik uygulamalar, ehliyetsiz yöneticiler yüzünden sürekli olarak yabancı ülkelere borçlanıyoruz. Eğitime, AR-GE’ye ayrılması gereken kaynaklar yanlış yerlere dağıtılıyor!

· Dünya BOR maden kaynaklarının yüzde 73’ü bu ülkede. Ama, bu müthiş kaynağı teknolojik üretime çeviremiyor ve başka ülkelere toz toprak fiyatına satıyoruz!

Son bir örnek verelim;

Dünya Hidrojen Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nejat VEZİROĞLU, AKP iktidarının ilk yıllarında Türkiye’ye geldi. Enstitü Merkezi’ni Türkiye’ye taşımak için Birleşmiş Milletler (BM)’den onay da almıştı. Uzun bir süre enstitü için uygun bir arazi tahsisi istedi. VERMEDİLER! Adam da ABD’ye geri döndü.

Bir acı gerçek;

Türkiye’nin 500 büyük firmasının cirosunun toplamı APPLE firmasının cirosuna ulaşamadı!

Bu ülkenin, kaynaklarını doğru kullanmaya, bilim insanlarına saygılı olmaya, üniversiteleri siyasetin kirli ellerinden arındırmaya, hayatın her alanında İŞİN EHLİ İNSANLARA ihtiyacı var!

Yabancıya konut satışı için TC Vatandaşlığı vererek,

Yerli-yabancı ortaklıklara “döviz ödemeli” uzun vadeli işletme garantili otoyollar, köprüler, havaalanları ve hastanelerle tıpkı OSMANLI’nın çöküş dönemi koşullarına sürükleniyoruz!

1881’deki gibi yeni bir “DUYUN-U UMUMİYE” (Borçların tahsili kuruluşu) mi bekliyoruz?