Vaka sayısında astronomik artışlar var

Tam kurtulduk dedik, unutmaya başlamıştık ki covid virüsü yeniden hortladı. Kabus dolu sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günler geride kalmıştı. Artık insanlar yeniden tokalaşmaya ve öpüşmeye başlamıştı.

Düğünler, konserler geri gelmişti. Covidkabusu bitti derken son süreçte artık vaka sayıları kara günlerin müjdecisi gibi oldu.

Etrafımızda Covid olanların sayısı giderek artmaya başladı. Resmi verilerde vaka sayılarının yaklaşık 40 katı arttığını göstermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu’na göre;geçtiğimiz ayın başında 7 bin 556 olan yeni vaka sayısı 4-10 Temmuz tarihleri arasında 117 bin 95’e ulaştı.

Bu inanılmaz bir hız anlamına geliyor.

Haftalık alınan raporlara göre son bir ayın seyri ise şöyle;

TARİH VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI

30 Mayıs- 05 Haziran 2022 7.322 19

06 Haziran-12 Haziran 2022 7.556 20

13 Haziran- 19 Haziran 2022 10.954 19

20 Haziran- 26 Haziran 2022 26.635 17

27 Haziran- 03 Temmuz 2022 57.113 25

04 - 10 Temmuz 2022 117.095 31

Kıraç Gölcüklüler için konser verecek

Gölcük Belediyesi tarafından organize edilen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Kıraçkonseri düzenlenecek. 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Çınarlık Meydanı’nda düzenlenecek olan konsere tüm Kocaelililer davetli.

Kocaeli’de 2022’de 4 bin 117 konut satılmış

TÜİK konut istatistiklerini duyurdu. 2022 yılı içerisindeki durumu özetleyen TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında 150 bin 509 konut satıldı…

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Doğu Marmara Bölgesi’nde 2022 yılı Haziran ayında 10 bin 149 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesi’ne bağlı illerde 2022 yılı Haziran ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 4 117 konut, Sakarya' da 2 694 konut, Düzce'de 985 konut, Bolu'da 828 konut ve Yalova'da 1 525 konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli'de 2022 yılı Haziran ayında 4 117 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Haziran ayında Kocaeli ilinde 4 117 konut satıldı.

Sakarya’da 2022 yılı Haziran ayında 2 694 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında Sakarya ilinde 2 694 konut satıldı.

Düzce’de 2022 yılı Haziran ayında 985 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında Düzce ilinde 985 konut satıldı.

Bolu’da 2022 yılı Haziran ayında 828 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında Bolu ilinde 828 konut satıldı.

Yalova’da 2022 yılı Haziran ayında 1 525 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Haziran ayında Yalova ilinde 1 525 konut satıldı.

Yabancılara Haziran ayında 8 bin 630 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin,193 konut satışı ile Sakarya, 177 konut satışı ile Yalova, 122 konut satışı ile Kocaeli izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.

TEGV 3 milyonuncu öğrencisi için ilimizde tören yapacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 3 milyonuncu öğrencisiiçin Kocaeli’deki Akçakoca Mahallesi’ndeki eğitim binasında bugün saat 14.00’te tören düzenleyecek.

Oluşturduğu özgün eğitim programlarını ilköğretim okullarında ve ülke genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri gönüllüleri ile eğitime ciddi katkılarda bulunan TEGV, 1995 tarihinden bugüne kadar ulaştığı öğrenci sayısı 3 milyonu geçti. 3 milyonuncu öğrencisi Kocaeli’de bulunan vakıf, bu özel günü pasta keserek kutlayacak. Etkinlik Selma Mesut Kavrut Öğrenim Birimi’nde yapılacak.

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