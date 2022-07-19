Heyecanlıyım dostlar…

On yıllık köşe yazarlığına, istemeden de olsa ara verdikten sonra, ilk zamanlar ciddi bir boşluk yaşadığımı gizleyemem.

Şunu ifade etmeliyim ki, o dönem kimse bana bırak demedi.

Ancak, dönemin manevi şartları bırakmamı gerektirdi.

Ayrıntıya girmiyorum.

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Özellikle geçtiğimiz sezonki yönetim zaaflarını görünce, bir şeyler karalamayı gerçekten istedim.

Ama kısmet olmadı...

Nasip bugüne imiş diyelim…

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Artık Kocaeli gazetesindeyim.

Haftada bir, bazen iki, belki üç gün analizlerimi siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağım.

Sürçü lisan edersem şimdiden affola…

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Derdimiz ve sevdamız başta “ Kocaelispor” ve “Kocaeli’nde spor” olunca, ele alacağımız çok konu olacak.

Ama bugün bir başlangıç yazısı yazmak istedim sadece.

Dediğim gibi…

Heyecanlıyım, bir o kadar da sevinçliyim.

Tıpkı ilk köşe yazımı yazdığım 2006 yılı gibi.

Bana tekrar bu fırsatı sunan can ağabeyim Hakan Yağcıoğlu’na bir kez de buradan teşekkürlerimi iletirken, tekrar merhaba demek istiyorum.

Merhaba dostlar !..