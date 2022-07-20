SORULAR… SORULAR… VERİLEMEYEN CEVAPLAR…

Siz, milli eğitimde yetkili bir makamda olsanız, hani şu uçaklara kafa attıran profesör ile ilgili ne yaparsınız?

Doğrudan emekliye mi ayırırsınız?

Akli yeterliliğini bir tıp kurumunda inceletir misiniz?

Uzun süre tatil mi yaptırırsınız?

Desteksiz atma konusunda Guinness Rekorlar Kitabı’na eklenmesi için başvuruda mı bulunursunuz?

Sadakatinin hamasi çıkışıyla gönül listesine alıp, önümüzdeki seçimlerde milletvekilliğini garantiye alacak bir yere mi koyarsınız?

Ben bu soruların doğru yanıtını bulamıyorum, ya siz?

Cumhur İttifakı, altılı masaya seçim tarihi belli olmadan cumhurbaşkanı adayını açıklayın diye ısrar edip durmasını neye yorarsınız?

Meraktan mı?

Altılı masada çatışma çıkarmak için mi?

Açıklanan adayı yıpratmak için senaryolar hazırlamak için mi?

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’ın, muhalefet adayı karşısındaki konumunu belirlemek için mi? (Seçimlerde mağlubiyeti tatmayan Erdoğan’ın bu durumu değiştirecek bir sonuca dayanamayacağı için adaylığını koymama ihtimali tartışılıyor.)

Açıklanması istenen adayın sıkletine göre erken seçim tarihinin açıklanması için mi?

Ben bu soruların doğru yanıtını bulamıyorum, ya siz?

MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’ye zamanında “Gel başbakan ol” diye altın koltuk armağan ettiler.

Rahatlıkla otururdu.

Oturmadı.

Katıldığı koalisyon ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı tam başarıyordu. Bahçeli bütün meyveleri toplayabilirdi.

İstemedi, erken seçim diye tutturdu.

Bu isteğiyle güçlükleri aşmaya ramak kalmış siyasi bütünlük yıkıldı, AKP iktidar oldu.

Kendinde Başbakanlığı üstlenecek güç mü göremedi?

Başında bulunduğu siyasi partinin ülkeyi yönetecek bürokratik kadroyu bir araya getiremeyeceğini mi düşündü?

AKP ile ittifak kurmayı o zamanlar mı kafaya koydu?

Yoksa ülke için başka düşünceleri, programları mı vardı?

Bahçeli’den sorularımıza devam edelim.

Bir zamanlar “Erdoğan muhtar bile olamaz” dediği AKP liderine şimdi AKP’lilerden bile daha heyecanlı olarak “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır” diyerek aşkla başka bir siyasi partinin liderini ilan etmesi nedendir?

Erdoğan’ın çökmüş ekonomik politikasını olumlu mu buluyor?

Dış politikada savrulmamızı olağan mı sayıyor?

Özellikle bir Türkçü olarak, Erdoğan’ın Araplarla yakın ilişkisini partisinin ve Türkiye’nin çıkarına mı görüyor?

AKP’ye yön vermekten gurur, kendisine muhtaç etmekten mutluluk mu duyuyor?

İktidarları çöktürme alışkanlığından vaz mı geçemiyor?

Ben bu soruların doğru yanıtını bulamıyorum, ya siz?

Ülkemizde cevapları çok yönlü değerlendirilecek o kadar çok soru var ki…

Sorular çoğaldıkça sorunlar artıyor.

İyisi mi, fazla kafa karıştırmadan yazıyı burada keselim.