Esir ülkenin prensi

Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” adlı romanı, 1. Dünya Savaşı sonrası İngilizlerin işgaline uğrayan İstanbul’un öyküsüdür.

Kendi saltanatını ve lüks yaşamını yitirmemek adına İngiliz egemenliğine boyun eğen Padişah ve Saray bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alanların “işbirlikçi” düzenini somut örnekleriyle anlatır.

Bu esaret düzeni günümüzde de çeşitli ülkelerde sürüyor!

Egemen güç ABD başta olmak üzere emperyalist düzenin güçlü ülkeleri, çıkarları olan ülkelerle “kedi-fare düzeni” kuruyorlar!

Somut örnek; Suudi Arabistan!

Suudi Arabistan Krallığı 1932’de kuruldu.

1936’da petrol bulununcaya kadar ekonomisi Mekke ve Medine’yi ziyaret eden hacılara ve hurma dışsatımına dayanıyordu.

Günümüzde, yıllık gelirinin yüzde 90’ı petrol ihracatından sağlanıyor.

Bu, yıllık gelir700.1 milyar dolar!

Nüfusu yaklaşık 35 milyon.

Ama bütün varlığın sahibi Suudi Ailesi ve çevresi!

Yönetimle ilgili tüm kararlar onlara ait.

İlginç olan şu ki;

2015-2019 arasında ABD’nin Ortadoğu’ya yaptığı tüm silah ihracatının yarısı Suudi Arabistan’a yapılmış!

Suudi ailesinin ABD ve Avrupa ülkelerinde büyük yatırımları var!

Petrolden elde ettikleri gelirin önemli bir kısmını ABD bankalarında tutuyorlar!

Yani; İPLERİ ABD’nin elinde!

ABD Başkanı “silah alın” diyor, alıyorlar!

ABD Başkanı; uluslararası siyasette nasıl davranmalarını istiyorsa, koşulsuz itaat ediyorlar!

Suudi ailesi ve işbirlikçisi işadamları ihtişamlı yaşamı çok seviyorlar!

Dünyanın en lüks yatları, kaşaneleri onlara ait.

Ama, Suudi Krallığı için “Evrensel Hukuk ve İnsan Hakları” geçersiz!

Kendi dini ve kültürel değerlerine göre belirlenen “Şeriat Düzeni” geçerli!

Ancak; bu düzeni kral sülalesinin çıkarlarına göre uydurmuşlar!

Örneğin; Yüce Allah “ÖLDÜRMEYECEKSİN” diyor ama onlar en vahşi yöntemlerle insan canına kıyıyorlar!

“KUL HAKKI YEMEYECEKSİN” diyor; onlar kul hakkı ile zenginliklerine zenginlik katıyorlar!

“Emeksiz kazanç yani FAİZ HARAM” diyor; onlar tüm varlıklarını kapitalist ülkelerin bankalarında tutup faiz alıyorlar!

Suudi düzeni, güçsüz ülkelerin başına bela, güçlü ülkelere “koşulsuz köle” oluyorlar!

Son bir örneğini ülkemizde yaşadık!

Vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı.

Evrensel hukuk ve Türk adaletinden kaçırılan dava, Suudilerin vahşi düzenine devredildi! Çünkü; “Tarzan zor durumda!”

İlginç olan bir başka yönü şu;

“İslami düzenin temsilcisi” gibi görünen Suudi Arabistan’ın kral soyu nasıl yaşıyor?

Suudi Kral soyu lüks yatları ile ülkemize geliyor, mayo ve bikinilerle denize giriyor, en lüks mekanlarda dolar saçıyor!

Daha da ilginci; “SUUDİLER CADILAR BAYRAMINI KUTLUYOR!?”

Bir Hristiyan adetinin, “Sözde Şeriat” düzeni ile yönetilen ülkede yaşanması NORMAL bir olay mı?

Bu ikiyüzlülüğü, rezaleti göremeyen içimizdeki yobaz takımı, bir üniversitedeki festival, konser ve şölen düzenlenmesini uygunsuz buluyor, şikayet ediyor!

Bu ne ikiyüzlülük?

Bu ne sahtekarlık?

Bu ülkede, “ABD KÖLESİ” olmuş, eli kanlı Suudi Prensi’nin “Devlet Adamı gibi” karşılanması içinize siniyor mu?

ULUSAL ONUR bu mu?