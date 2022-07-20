Limanlar yüzünden Yarımcalılar dertli

Körfez ilçesi Yarımca bölgesi, etrafındaki limanlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. İlçenin en kalabalık mahallesi olan Mimar Sinan Mahallesi’nin girişinde bulunan limanların hareketliliği, mahalle girişini zaman zaman tamamen kapıyor.

Limanlara giriş yapan TIR’lar ve limanlardan çıkış yapan TIR’lar, aynı zamanda minibüs yolu da olan bu bölgeyi tıkıyor.

Mahalle sakinleri bu durumdan oldukça şikâyetçi. TIR sürücülerinin dikkatsiz ve aceleci tavırları da bölgede zaman zaman tehlike yaratıyor.

Limanların, TIR’larla ilgili bir düzenleme yapması ve güzergahta yol üzerinde yapılan parklanmayı engellemesi isteniyor.

Yoğun bir trafiğin yaşandığı alanın ileriye dönük çok daha ciddi sorunlar yaşatmasından korkuluyor.

Selin Ciğerci İzmit’e geliyor

Kozmetik sektörüne adım atarak “Selin Beauty” markasıyla çıkış yapan ünlü fenomen Selin Ciğerci, Kocaeli’de açacağı yeni güzellik merkezi şubesi için ilimize geliyor. Sosyal medya hesabından duyuran ünlü fenomen şu ifadelere yer verdi; “Selin Beauty İzmit Şubesi 23 TemmuzCumartesi saat 14:00’te açılıyor. En sevdiğim yerlerden biri. 23 Temmuz oradayım hanımlar hepinizi bekliyorum, şubemiz sizlere emanet.”

Doğantepe Kadırga Şenlikleri başlıyor

Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hamza Dağı eteklerinde Paşadağ Mahallesi’nde 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadırga Şenlikleri’nde büyük bir müzik şöleni yaşanacak. Birbirinden değerli ses sanatçılarının sahne alacağı şenlikte, müzikseverler Karadeniz müzikleriyle coşacak.

KONSER RÜZGARI

Tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği Doğantepe Kadırga Şenlikleri, 22 Temmuz Cuma günü saat 18:30’da başlayacak. Şenliklerin ilk gününde Recebim, Bedirhan ve Mehmet Durak sahne alacak. 23 Temmuz Cumartesi günü Yasemin Yıldız, Mehmet Tak, Sebihan Altunay ve Sultan Bekçi; 24 Temmuz Pazar günü ise Hayri Yaşar Karagülle, Akçaabatlı Şenol ve Onur Özkan vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacaklar.

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Kalkınmanın sırrı bu ve bu tür projelerden geçiyor

Bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlüyse özgüveni ve refah seviyesi de o kadar güçlü olur. Avuç içi kadar bir ülke olan Katar, petrol ve doğalgaz rezervleriyle ekonomisi en güçlü ülkelerden biri. Almanyaürettiği makinelerle, Japonya ve Güney Kore özellikle otomotiv ve çelik sektörüyle, ABD ve İsrail ürettiği teknolojiyle dünyadaki yerini almış onlarca ülkenin arasında yer alıyor.

Peki ya Türkiye?

Bir zamanlar üretimiyle kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biriyken bugün tüketim toplumu haline gelmişiz. Ekonomimizi taş duvarlara yani inşaat sektörüne bağlamışız.

Oysaki verimli toprakları ve su kaynaklarıyla dünyanın süper üretim merkezi haline gelebiliriz. Bir yandan üretim, bir yandan pazarlama ve bir yandan da ürettiğini işleyebilen bir ülke olmalıyız.

Bu ülkenin kalkınması ve zenginleşmesi ancak ve ancak tarımdan geçer.

Yerel yönetimler bu konularda önemli projeler hayata geçiriyor. Bunlardan biri de İzmit Belediyesi…

“Kırsal Kalkınma Bizim İçin Önemli” diyen İzmit Belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet önderliğinde

“Yerel Buğday Üretimini Arttırma Çalışmaları” başlattı. İzmit Belediyesi’nin üreticilere dağıttığı Nusrat tohumları, sezon boyunca çiftçinin maharetli ellerine bırakıldı.

Belediye, önce iyi tarım uygulamaları kapsamında 5 çeşit buğday tohumunu toprakla buluşturdu. Toprağımıza, suyumuza, havamıza en uygun çeşidin Nusrat olduğu uzmanlar veteknisyenler tarafından tespit edildi.

Ardından da talep eden 448 çiftçiye Nusrat cinsi buğday tohumuve gübre hibeedildi. Ve nihayet şimdi hasat da başladı.

Buğday üretimini artırmaya yönelik yapılan projeyi canı gönülden destekliyoruz. Bir zamanlar un sattığımız Rusya’dan un alan bir ülke olacağına kendi kaliteli unumuzu üretmek için elimizden geleni yapalım.

Bu bereketli toprakların bize sağladığı avantajları kullanarak, dev bir tarım ülkesi haline gelmek o kadar da zor değil.

Tarlalarımıza villalar yapacağına, ekin ekelim, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini toprağa ekelim…

“Doğa Park Projesi cazibe merkezi olacak”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandıracağı prestij projesi olan Tahtalı Göleti Doğa Park Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak olan Doğa Park Projesi kapsamında ilk olarak Tahtalı Göleti çevresinde yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından rekreasyon alanındaki mangal yerleri de tamamlanarak mesire alanı halkın kullanımına açıldı. Projenin cazibe merkezi olması bekleniyor.

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