Hayatında bir şekilde veya hayatının bir yerinde rüyaya önem vermemiş kimse var mıdır?

Sanmıyorum.

Öyle ki, kimileri için “yaşamak bir rüyadır”, kimileri için ise “rüya gibi yaşamak” esastır…

Nasıl anlam verirsek verelim, rüya hayatımızda yer alan önemli bir olgudur.

Bir anlamda ikinci dünyamızdır.

Rüyayı hayatımızda önemli ve çekici kılan en temel hususlardan biri ise hayallerle ilgisidir.

Zira hayaller, imkansızın adeta mümkün kılındığı bir başka dünya olarak rüya alemi ile yakın ilişkilidir.

Ve her iki dünya, kimi zaman imkansızları yaşamaya izin verdikleri için birçoğumuzun vazgeçilmezidir.

Rüya aynı zamanda insanı anlamanın, tanımanın da bir vesilesidir. O nedenle din açısından da psikoloji açısından da bir değer taşır.

Rüyaların gelecek tasavvuru ve beklentisi ile de ilgisi vardır. Bazen geleceğe dair öngörülerin kaynağı olur. Öngörülerin niteliğine göre ise insanı ya motive eder ya da endişeye sevk eder.

Bu niteliklerinden dolayıdır ki, özellikle insanoğlu için motivasyon kaynağı olan rüyalar, zaman zaman yönetenler için de bir meşruiyet malzemesi olarak ele alınmıştır.

Bilhassa Türk kültüründe, devlet hakimiyetinin temelinin rüyalara dayandırılmasına dair örnekler bu minvalde önemlidir.

Mesela Oğuz Kağan’ın gördüğü rüya sonrası hakimiyetini ilan etmesi ya da Osmanlı’nın kuruluşunun başlangıcında Osman Gazi’nin gördüğü rüya, etkili bir meşruiyet öznesi olarak tarihi kaynaklara girmiştir.

Hatta rüyada görülenler bir ideal olarak devlet politikasına dahi etki etmiştir denilebilir.

Rüya sadece görülen ve tecrübe edilen bir olgu değil, kimi zaman ulaşılması gereken bir idealin de adı olmuştur. Batı’nın gelişmişlik düzeyine ulaşmayı sembolize eden “Batı rüyası” tabiri gibi…

Tarihte devletlere “ufuk” verdiği düşünülen rüyaların yerini günümüzde daha ziyade hayallerin aldığını tecrübe ediyoruz…

“Bunda ne var ki?” diyebilirsiniz…

Neticede her ikisinin imkansızı mümkün kılma açısından birbirleriyle ilişkili olduğunu ifade etmiştik.

Ancak bu ilişkinin bir diğer yönü olarak, her ikisinin de insanı gerçeklikten koparma ihtimalleri göz ardı edildiğinde hem insanlar hem de toplumlar için ufuk yerine yıkım vesilesi de olabilmektedirler…

Hele ki bir rüyanın veya bir hayalin gerçekleşmesi için gereken şartlar dünyanın gerçekliği içerisinde gözetilmezse…

Çünkü neticede imkansızın mümkün olabilmesi, öncelikle mevcut şartların doğru tahlil edilebilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi için gayret sarf edilmesine bağlıdır.

Bilhassa siyaset alanında, mesela dış politika ile ilgili “büyük rüyaların” veya “büyük hayallerin” gerçekleşmesi, bunu gerçekleştirebilecek gücün elde edilebilmesine bağlıdır.

Aynı zamanda mevcut gerçekliği doğru algılamanız da gereklidir.

Gerçekliği doğru algılamanın en önemli unsurlarından biri ise, tarihi doğru bilmek ve tarihe hayalci bakmamaktır.

Neticede rüyanız belki tam da bu noktada sizin kim olduğunuzu söyler.

Bu hakikati ekonomiden eğitime pek çok alan için düşünmek mümkün.

İnsana ufuk veren rüyalar ile yıkım getirenler arasındaki fark da bir yönüyle buradadır.

O nedenle hayatta rüyanın da hayalin de bir bedeli olacağını unutmamak gerekir…

Tarihe göre umut veren rüyasını gerçeğe dönüştürenler, bu bedeli ödemekten kaçınmayanlar olmuştur…

Diğerlerine gelince:

Onların rüyalarının hem kendileri hem de toplumları için yol açtığı “ufuk (!)” genellikle kabustur…

Uzak durmamız dileğiyle…