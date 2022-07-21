Sanayi sitesindeki köpekler hem çalışanları hem müşterileri tehdit ediyor

Aslına bakarsanız kentin en önemli sıkıntılarından biri de başıboş köpek sorunu. Bazı bölgelerdeki saldırgan başıboş köpekler, insanları tehdit etmeye devam ediyor.

Hayvansever derneklerinin direnci yüzünden bu konuya yeterince eğilemeyen yerel yönetimler, başıboş köpeklerin tehdidi konusunda başarılı olamıyor.

Hayvanseverler köpeklere zulmedildiğini düşünüyor, belediyeler de bu derneklerin tepkisinden çekindiği için mücadelesini daha hassas sürdürüyor.

Aslına bakarsanız ben de bir hayvanseverim. Birkaç defa da köpek sahiplendim. Ancak sokakta başıboş köpekler tarafından da kovalandığım oldu.

Başıboş köpeklerle ilgili olumsuz bir yazıyı kaleme alıyor olmam onları sevmediğim anlamına gelmez.

Okula giderken köpek tarafından saldırıya uğrayan öğrenci, gece vardiyasından dönen işçiye saldıran köpekler gibi pek çok örnek yaşadık bu şehirde. Son olarak da İzmit Sanayi Sitesi’nde bir müşteri, köpek tarafından ısırıldı.

Bu olayın ardından sanayi sitesi esnafı da sessizliğini bozdu.

Sanayi sitesinin her köşesinde başıboş köpekler bulunuyor. Sanayi esnafı bu başıboş köpekler yüzünden tedirgin. Özellikle akşam saatlerinde sayısı artan bu köpeklerin zaman zaman gece güvenliğine de saldırdığını duyuyoruz.

Sanayi sitesi esnafı, yerel yöneticilerden bu konuyla ilgili destek istiyor.

Başıboş köpeklerin toplanarak sanayi sitesinin daha güvenli bir hale getirilmesi isteniyor.

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Karamürsel güreşleri başlıyor

38. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri bugün yapılacak. Karamürsel Av. Levent Erdoğan Güreş Sahası’nda gerçekleşecek olan güreşlerin başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi. Düzenlenecek olan müsabakalara tüm güreşseverler davet ediliyor.

Sefo Körfez’e geliyor

Körfez Belediyesi gençlik konserlerine devam ediyor. En son Oğuzhan Koç konserinden sonra şimdi de Sefo konseri düzenliyor. Gençlerin isteği doğrultusunda düzenlenmesi planlanan konserin tarihi ise 30 Temmuz Cumartesi olarak belirlendi. Yarımca Alparslan Türkeş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak olan konsere tüm şehir davet ediliyor.

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Başiskele’de El Emeği Festivali başlıyor

Başiskele Belediyesi’nin “Kadın Eli Değer, Her Şey Değişir” sloganıyla hayata geçirdiği BAŞKEM, ilk defa geçen yıl açılan sergiyi bu yıl da El Emeği Festivali olarak geleneksel hale getiriyor. Başiskele Sahili’nde düzenlenecek festivalde birbirinden güzel ve değerli ürünlerin görücüye çıkacak. Bu yıl daha renkli ve hareketli geçmesi öngörülen festival 28-29-30 ve 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivale Başiskeleliler kadar çevre ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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Türkan Kandıralı’dan Kandıralılara özel konser

Kandıra Belediyesi tarafından organize edilen Gün Batımı Konserleri kapsamında klarnet ustası Türkan Kandıralı, bugün saat 20.00'deKerpe Halk Plajı’nda bir konser gerçekleştirecek. Tüm Kandıralı ve tatilcilerin davetli olduğu Gün Batımı Konserlerinin konut sanatçısı ise Ayşe Ekiz…

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Gezici Kütüphane SEKA Park Sahili’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen Gezici Kütüphane, Başiskele Sahili’nden sonra bu yaz da SEKA Park Sahilinde hizmet vermeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, önceki akşam 17.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veren Gezici Kütüphane’yiziyaret ederek buraya gelen gençlerle bir süre sohbet etti.

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Kartepe kültür turlarına başlıyor

Kartepe Belediyesi ülkemizin tarihi ve kültürel derinlikleri olan, birbirinden güzel şehirlerini 19 Temmuz – 31 Ekim tarihleri arasında Kartepeli hemşerilerine tanıtacak. Yapılan planlama ile Kartepeliler İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Safranbolu, Ankara ve Konya illerine yapılacak olan kültür gezilerine kontenjana bağlı olarak tercihte bulunabilecekler. Kültür gezilerine katılmak isteyenler Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Evrak Kayıt Birimi’ne dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekiyor. Düzenlenecek olan kültür gezileri ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

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