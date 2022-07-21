Kıblesi aynı olanların koltuk kavgası

İyi oluyor iyi…

Dinimizi siyasi ve ticari çıkarları için “sos olarak” kullananların gerçek yüzleri bir bir ortalığa dökülüyor.

Dün “kıbleleri aynı olan” AKP ile Gülen Cemaati arasındaki kavgayı ibretle izledik…

Bugün ise yine “kıbleleri aynı olan”, üstelik başları secdeden kalkmayan İsmailağa Cemaati’ndeki “post kavgasını” izliyoruz.

Ne kadar garip değil mi?

Hani nerede kaldı “din kardeşliği”?

Hani nerede sevgi, saygı, karşılıklı hoşgörü?

Nerede İslam dininin özü?

İslam, “sosyal adaleti sağlayan din” değil miydi?

İslam, “barış dini” değil miydi?

İslam, “güzel ahlak dini” değil miydi?

İslam, “iyiliği emredip kötülüğü yasaklamıyor” muydu?

İslam, “hürriyet ve eşitlik dini” değil miydi?

Kitaplar böyle yazıyor…

Bize böyle öğrettiler…

Bu olup bitenler ne?

İslam’ın özü kardeşlikse, sevgi saygı ve hoşgörüyse…

İslam’ın özü barış, sosyal adalet ve güzel ahlaksa…

İslam’ın özü yardımlaşma, dayanışma ve iyilik etmekse…

Söyler misiniz, bu olup bitenler ne?

İslam’ın özünde yukarıdaki özelliklerin bulunduğundan şüphemiz yok.

O halde İslam’ı, dini, imanı, Allah’ı, Peygamber’i dillerinden düşürmeyenler, alınlarını secdeden kaldırmayanlar, fırsat buldukça göstere göstere Hacca ve Umre’ye gidenler; dinimizin özüne uygun hareket etmiyorlar.

Onların derdi başka.

Onlar, dini kullanıp “siyasi ve ticari rant” elde etme peşindeler.

AKP ve Gülen Cemaati’nin Türkiye’ye yaşattıkları

Çoğu kişinin ağzında hâlâ aynı tekerleme:

Efendim, FETÖ devlete sızmış…

Efendim, FETÖ ülkeyi yönetenleri aldatmış…

Geçiniz efendim bunları, geçiniz!

İkisi de bir ve beraberdi.

İktidara birlikte geldiler.

Hatırlayın, iktidar ortağı iken “Kıblemiz aynı” diyorlardı.

İkisinin de hedefi aynıydı:

Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, dinci-otoriter bir devlete dönüştürmek.

Yani, “İslam devleti” kurmak…

Yani, Atatürk ilke ve devrimlerini yıkmak…

Birlikte oldular, birbirinin eksiklerini giderdiler.

AKP’nin elinde kadro yoktu, devlet tecrübesi olan bürokrasi yoktu ve para yoktu.

Gülen Cemaati yıllardır böyle bir iktidar ortaklığı için hazırlık yapıyordu, elinde kadro da, para da vardı, üstelik kadrosu devlet içinde hazırdı.

Dahası ABD istihbarat örgütü CİA, “akıl hocası” olarak arkasında hazırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni “İslam devleti”ne dönüştürmek için işbirliği yaptılar.

Tek koltuğa iki kişi oturdular.

Zamanla “koltuk kavgası” başladı.

Birbirlerini koltuktan itmeye kalktılar, sonunda FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı.

Ortaklık bozuldu, “kıblemiz aynı” diye övünenler “kanlı bıçaklı hale” geldi.

Her iki taraf da Müslümanlığı kimselere bırakmıyordu, hatta “en has Müslüman” olarak kendilerini tarif ediyorlardı, ama işte geldikleri nokta ortada.

Yaptıkları hareketler, birbirlerine söyledikleri, “kıblesi aynı olanların” sözleri olabilir mi?

Ya İsmailağa Cemaati’ndeki kavgaya ne dersiniz?

Cemaatler, “kıblesi aynı olanların” oluşturduğu dini gruplardır.

Üstelik bunların alınları secdeden hiç kalkmaz.

Sürekli namaz kılarlar, sürekli dua ederler.

Dışarıdan görüntüleri böyle.

Ama işte “gerçek yüzlerini” gördünüz.

Geçenlerde İsmailağa Cemaati’nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti, ertesi gün tarikatta “post kavgası” başladı.

“Kıblesi aynı olanların” birbirine söyledikleri şu sözlere bakar mısınız?

*SAADEDDİN USTAOSMANOĞLU (Ölen şeyhin yeğeni): ”Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur.”

*AHMET MAHMUT ÜNLÜ (Cübbeli Ahmet):“Şeyhlik ilan etmek diye bir derdim yok. Kasetleri açıklamayan melundur. Allah’ın laneti üzerine olsun.”

Şu sözlere, şu suçlamalara bakın!

Din, kardeşlik, sevgi ve saygı bu sözlerin neresinde?

Paylaşamadıkları da zaten din, kardeşlik, sevgi ve saygı değil.

Onların paylaşamadıkları, holdingleşen tarikatın malları.

Din, tarikatların en son derdi.

Tarikatlar, “din”den geçiniyorlar.

Saf insanları dinle, Allah’la, Kuran’la aldatıp yollarını buluyorlar.

Gerisi fasa fiso!

Birisi karşınıza çıkıp sürekli dinden söz ediyorsa, hemen o kişinin karşısına bir soru işareti koyun!

Çünkü samimi inanç sahipleri, sohbetlerinde dinden söz etmezler.

Dini duygularını kendilerine saklarlar, Tanrı ile aralarına kimseyi sokmazlar.