Ağaçlardan öğreneceklerimiz var…

Bu yazıma büyük yazar Victor Hugo’nun bir söylemi ile başlamak istiyorum. “Ağaçlar gibi yapınız: Yaprakları değiştirin ama kökleri koruyun. Yani fikirlerinizi değiştirin ama prensiplerinizi koruyun.”

Ağaçlar her şeyden önce yaşam kaynağıdır; insan ve hayvanlara oksijen ve besin sağlarlar, barınak olurlar. Bir ağacı uzaktan gözlemlemeniz bile onun varlığının ne kadar önemli olduğunu anlamanız için yeterlidir.

Bitkiler ve dolayısıyla ağaçlar aklımıza hiç gelmeyen yeteneklere sahiptir: Hayvanlardan daha fazla dirençli, sosyal organizmalardır. Olağanüstü bir uyum yeteneğine sahip oldukları için ekstrem şartlarda da yaşayabilirler. Yırtıcılardan etkilenmemek için kendilerini kamufle ederler, hayvanların (ve insanların) olumsuz davranışlarını bozucu kimyasal moleküller üretirler.

Belki farkında değilsiniz ama ağaçlar dayanıklılığın temsilcisidir. Çünkü bulundukları yerden ayrılma imkanı olmaksızın, yoğun yağmurlar, çok yüksek ve çok düşük hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgarlar gibi doğal etkenlere, yıllar boyunca pes etmeden karşı koyma yeteneklerini sürdürürler. Böylece biz insanlar için dayanma gücü ve zorlukları aşma yeteneği açısından örnek oluşturarak cesaretin ve hayatla yüzleşmenin önemini ortaya koyarlar.

Ağaçlar diğer bütün bitkiler gibi karşılaştıkları problemleri çözmek için “deneme- yanılma” sistemini kullanırlar. Bir problem karşısında en uygun çözümü buluncaya kadar denemeler yaparlar ve benzer bir durum ortaya çıktığı zaman bunu kullanırlar. Örneğin kuraklık sonucu topraktaki su noksanlığı durumunda fazla transpirasyon (yapraklardan buharlaşma) nedeniyle oluşan su kaybını azaltmak için yapraklarının üst tabakasının (epitel) kalınlığını arttırırlar, stomalarının (yapraklardaki mikroskobik delikler) bir kısmını kapatırlar ve yaprak sayısını, bir kısmını dökerek azaltırlar. Onların bu tür davranışları kesinlikle rastlantıya bağlı olmadığından hava şartlarında ve toprakta olan, göremediğimiz ve hissedemediğimiz değişimleri belirlememizi sağlar.

Bazı ağaç türlerinin su kaybını önlemek için aldıkları değişik bazı tedbirler çok şaşırtıcıdır. Örneğin; her dem yeşil yapıda olmasına karşın olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yapraklarını geçici olarak tamamen veya kısmen döken ağaç türleri vardır. (Bunlara “yarı-herdemyeşil” ağaçlar denilir.)

Ağaçların kökleri, çok yavaş gelişmelerine karşın dalların ve yaprakların yaşamı için gerekli besinleri aramak için en geçirmez yapıda toprakları aşabilir. İşte böylece bize, bir hedefe ulaşmak için sabrın ve engellerle mücadeleden vazgeçmemenin önemini gösterirler.

Ağaçların bazı türleri hiçbir karşılık beklemeden başka bitkilere yaşama olanağı sağlarlar. Bunun için toprak yüzeyinde oluşan yeni bitkilerin ışık alabilmesi için üsteki dallarının uçları arasında mesafe bırakan ağaçlar bile vardır. Onların bu tür davranışları, ihtiyacı olanlara barınak sağlamaya ve çevremizdeki insanları en iyi şekilde ağırlamaya yönelik bir öğretidir. Bir meşhur kişi ne demiş? “Bir ağaç gibi olmalıyız. O, kendisinin dallarını kesen için de gölge oluşturur.”

Anlaşıldığı gibi ağaçların bize daha iyi yaşamayı öğretebileceğini ileri sürmek mümkündür. Üstelik onlarda kendimizi daha iyi hissettirme gücü vardır.

Ağaçların bir besin kaynağı olduklarını unutmamalıyız. Onların meyveleri cömertliğin harika bir örneğidir.

Bir bilim insanı şunu söylemiştir: “Ağaçlar dünyanın kolonlarıdır. Son ağaçlar da kesildiği zaman gök üstümüze düşecek”

İster inanın, ister inanmayın; ne yazık ki ağaçların akıl ettiğini, edemeyen insanlar var…

Kaynak:

1)Marta Albè. 2015.10 lezioni di vita che possiamo imparare dagli alberi

2)Mancuso.S. 2017.Plant Revolution.International Laboratory of Plant

Neurobiology.( LINV)

3) Scienza e Conoscenza.2016. L'intelligenza delle piante

4) Ambiente. 2017.La vita segreta delle piante