Sıfır araç krizi halen devam ediyor

2020 yılının başında pandemi sebebiyle bozulan tedarik zinciri ve devamında yaşanan çip krizi, dünya çapında otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Sorun halen aşılmış değil. Küresel markalar otomobil üretiminde frene basarken yaşanan bu durum, son tüketiciye yansımaya devam ediyor. Bayilerden araba almak isteyenler, sipariş verdikten sonra 3-5 ay beklemek zorunda kaldı.

Aynı gün araba almak artık çok büyük bir lüks.

Erken araba almak için ise liste fiyatının üzerinde bir fiyatla bayiye gitmek durumundasınız.

Öte yandan da olmayan araçlara zam gelmeye devam ediyor.

Arabasına erken kavuşmak için ikinci el araç almaya yöneliyor. Bugün bayide 600 bin liraya satılan arabanın kullanılmışı yani ikinci eli 670-700 bin TL arasında satılıyor. Ve çok garip gelecek ama bu araçların müşterisi de var.

Vatandaş, bayiden daha ucuza sıfır araba alabilmek varken, kullanılmış aracı daha pahalıya alıyor.

Araç almak için krizin geçmesini ve fiyatların düşmesini bekleyenler ise ha bire katlayan fiyatlar yüzünden her ay zarar ediyor.

Otomobil piyasasındaki bu durumun sonu merakla bekleniyor.

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Kandıra sahillerine akın akın insan seli

Yaz aylarının gelmesi, sıcakların bastırmasıyla yakın bölgelerde tatil yapmak isteyenler ve günübirlik deniz keyfi yaşamak isteyenler Kandıra sahillerine akın etti.

Yoğunluk o kadar çoktu ki sadece toplu taşımayla bile bir ayda 35 bin 571 kişi Kandıra sahillerine gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte faaliyete alınan ‘kapıları denize açılan otobüsler’ bu yıl da 20 Haziran’da seferlerine başladı. Geçtiğimiz bir ayda toplamda 35.571 yolcu taşıyan otobüsler tatil yapmak isteyen vatandaşları mavi bayraklı sahillere güvenli ve konforlu şekilde ulaştırdı.

Selin Ciğerci bugün İzmit’e geliyor

Kozmetik sektörüne adım atarak “Selin Beauty” markasıyla çıkış yapan ünlü fenomen Selin Ciğerci, Kocaeli’de açacağı yeni güzellik merkezi şubesi için ilimize geliyor. Sosyal medya hesabından duyuran ünlü fenomen şu ifadelere yer verdi; “Selin Beauty İzmit Şubesi bugün saat 14:00’te açılıyor.”

30 Temmuz’da iki konser birden

Covid kısıtlamaları yüzünden eğlenceyi unutan vatandaş, peş peşe yapılan konserlerle, o eski neşeli günlerine geri dönüyor. Öyle ki bir günde 2 ünlüyü ağırlar olduk.

30 Temmuz Cumartesi günü Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda Sefo, yine aynı gün Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda Kıraç konseri yapılacak. Her iki konserinde başlama saati 21.00 olarak belirlendi.

Bu sıcaklar biraz bunaltacak

Sıcaklıklar artmaya başladı. Bölgemizde de açık, güneşli ve sıcak günler bizi bekliyor. Sonbaharı aratmayan gece soğuğu yerini bunaltan yaz akşamlarına bırakacak. Bugün 33 derece olacak olan sıcaklık yarın 34, pazartesi ise 35 dereceyi görecek.

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