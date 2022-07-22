Yine asbest konusu, yine değişmeyen kafalar

İzmir Aliağa’ya söküme gelecek uçak gemisi konusu var ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gemiden çıkarılacak “asbest” konusunda nihayet bir açıklama yaptı.

Altı maddelik açıklamayı dikkatle okudum, gördüm ki, bakanlık eveliyor geveliyor sonunda gemiden çıkacak insan sağlığını tehdit eden asbeste “göz yumacağına” vurgu yapıyor.

Açıklama özetle şöyle:

*İzin talebi sonrası, bir kez yapılması gereken kontroller, uluslararası yeterliliği olan uzman isimler tarafından uluslararası kriterlere uygun biçimde tekrar tekrar yapılmış. Basel Sözleşmesi uyarınca gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmemiş.

*Bu büyüklükteki bir geminin sökümü teknik açıdan sadece Türkiye ve Hindistan’da yapılabiliyor. İşi Türk firması aldığı için Aliağa öne çıktı.

*Karar uluslararası hukuka göre alınmış. AB Geri Dönüşümü Tüzüğü’ne uygun bulunmuş ve tüm yükümlülükler yerine getirilince, izin vermeme seçeneği ortadan kalkmış.

*Gemi Türk karasularında bir kez daha uzmanların denetimine tabi tutulacak. Tehlikeli durum, risk bulunursa geri gönderilecek.

*Söküm işlemi AB lisanslı şirket tarafından titizlikle yapılacak.

*Gemide 9.6 ton asbest yükü var. Söküm sırasında asbestin havayla teması kesilecek. Atıklar uygun şekilde ambalajlanıp, taşınıp bertaraf edilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklaması böyle.

Nasıl, bakanlık “gemi sökümü ve asbestin bertaraf edilmesi” konusunda nasıl da hassas davranıyor değil mi?

Gözlerim yaşardı.

Bütün işlemler, “uluslararası kriterlere uygun” yürütülüyormuş.

Karar, “uluslararası hukuka göre” alınmış.

Bütün süreçte “AB Gemi Geri Dönüşümü Tüzüğü” uygulanacakmış.

Söküm işlemi, “AB lisanslı şirket” tarafından yapılacakmış.

Dikkat ettiniz mi, asbestli savaş gemisinin sökümü gibi bir olumsuzluğun üstünü, “uluslararası kriter- uluslararası hukuk ve AB lisanslı şirket” laflarıyla örtmeye çalışıyorlar.

İktidar, işine gelmediği konularda, özellikle hukukta, uluslararası karar ve antlaşmaları hiçe sayıyor, ama işte gördüğünüz gibi asbestli geminin sökümünde “uluslararası kriterleri” kendine “kalkan” yapıyor.

“Tamam, benim böyle bir karar vermemem gerekiyordu, ama ne yapayım uluslararası hukuk ve kriterler böyle” demeye getiriyor.

Son maddeye dikkat ettiniz mi?

Bakanlık açıklamasının altıncı maddesi, yani asbest konusu, geçenlerde de yazdığım gibi İzmit’i de ilgilendiriyor.

Bu maddede deniyor ki: “Gemide 9.6 ton asbest yükü var. Söküm sırasında asbestin havayla teması kesilecek. Atıklar uygun şekilde ambalajlanıp, taşınıp bertaraf edilecek.”

Bakanlık, gemideki asbest miktarını 9.6 ton olarak açıklıyor, ama uzmanların görüşü farklı.

Uzmanlar, gemide 600-900 ton arasında asbestin bulunduğunu söylüyor.

Diyelim ki, 9.6 ton olsun.

Sonunda asbest.

Biri de bir, bini de bir.

İfadeye bakın, söküm sırasında asbestin havayla teması kesilecekmiş, atıklar uygun bir şekilde ambalajlanıp taşınıp bertaraf edilecekmiş.

Nereye taşınacak, nerede ve nasıl bertaraf edilecek, açıklamada bu yok.

Her şey var, “asbest” konusu yok!

İster misiniz, madem bu konulara bakanlık karar veriyor, bakanlık gemiden çıkan asbesti bertaraf etmekle İzmit’teki İZAYDAŞ’ı görevlendirsin.

Ve bizimkiler de “Ne yapalım, emir büyük yerden” deyip, işin içinden sıyrılmaya kalksınlar.

İçimde böyle bir kuşku var, ama durun bakalım.

İşin peşini bırakmayacağız.

Geçenlerde yazdık, “O gemideki asbesti İzmit’e İZAYDAŞ’a getirmeyi aklınızdan geçirmeyin” dedik.

Bu ısrarımızı sürdürüyoruz.

Her gün TEM ve D-100 Karayolu’ndan geçen yüzbinlerce aracın egzoz gazı ve fabrika bacaları, bu kentin insanlarını zehirlemeye yetiyor.

Asbest konusunda başka kapıya!

Asbesti bu kentin sınırlarından sokamazsınız.