Bugün deniz ulaşımına kısa bir mola var

24 Temmuz yani bugün Değirmendere – Derince arasında düzenlenecek olan “Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları” nedeniyle, 09.30 ile 13.00 saatleri arasında deniz ulaşım seferleri yapılamayacak. Seferler yarışların sona ermesiyle devam edecek.

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Körfez fotoğraf yarışmasına rekor katılım

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile düzenlenen 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda jüri üyeleri bir araya gelerek, 436 fotoğrafı değerlendirdi.

Toplam 436 fotoğrafın katıldığı yarışmada, teknik şartnameye uygun olanlar ayrıldı ve 300’e yakın fotoğraf tek tek incelendi. Jüride Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı (EFIAP) Kemal Kaya, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Bilge Satkın, KOÜ GSF Grafik Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Keskin, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Doç. Şeniz Kabadayı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ve fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın yer aldı.

141 katılımcının 436 fotoğraf ile yer aldığı yarışmada, fotoğraflar tek tek incelenirken, Körfez’in tarihi dokusu ve güzelliklerini yansıtan fotoğraflar oy birliği ile belirlendi. Derece elde eden fotoğraflar, yarın (25 Temmuz Pazartesi) açıklanacak.

Sahne İzmit Halk Dansları ayakta alkışlandı

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Ereğli’de düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin farklı illerinden gelen 15 ayrı halk dansları grubu performanslarını sergiledi. Kentimizi temsil etmek adına festivalde yer alan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu da sergilediği performansla izleyenlerden büyük alkış almayı başardı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu açılış gününde sergilediği performans ile izleyenlerin beğenisini topladı. Ekip, İzmit Marşı ile Ereğli sokaklarında İzmit Rüzgarı estirdiler. 4 gün boyunca sürecek olan festivalde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu İzmit’imizi en iyi şekilde temsil edecek. Başarısıyla ayakta alkışlanan Sahne İzmit Halk Dansları topluluğunu kutlarım.

Fırıncılar pazar günü dinlenmek istiyor

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, fırınların bayramda kapalı olması ile ilgili camiadan teşekkür mesajları aldığını söyleyerek, “Pazar tatili ile ilgili çalışmalara başladık. Bu konuda büyük bir talep var. Birkaç ay sürecek bu çalışma” dedi.

İşin özü ufukta fırıncılara da pazar tatili görünüyor. Ancak şöyle bir durum var. İnsanlar genelde pazar günleri izinli olduğu için pazar günleri birçok evde özel bir kahvaltı hazırlanır. Pazar kahvaltılarının en keyifli yanı ise, fırından alınan sıcak ekmek ve simittir. Oda yönetimi bu durumu göz önünde bulundurarak genel tatili pazar değil de cumartesi yaparsa vatandaş daha mutlu olacaktır.

Murat Yoldaş kızını evlendirdi

Şehrimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen gazeteci ağabeyimiz Murat Yoldaş, bir süre önce meslekten tamamen emekliye ayrılmıştı. Gerçi bu mesleğin emekliliği olmaz. Murat Yoldaş’ı yeniden sokaklarda elinde fotoğraf makinesiyle görürseniz hiç şaşırmayın.

Neyse, emekliliğin keyfini süren Yoldaş geçtiğimiz günlerde kızını evlendirdi. Bu mutlu gününde biriktirdiği dostları da Murat Yoldaş’ı yalnız bırakmadı.

Murat Yoldaş’ın kızı Sümeyye Yoldaş ile Ömer Çakmak’ın nikahı, siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere ilimizin önemli isimlerini bir araya getirdi. Yeni çiftimizi kutlar, Murat Yoldaş ağabeyimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim.