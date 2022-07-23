Leylak (SyringaVulgaris) bitkisinin üzerindeki açıp solmuş, kurumuş çiçeklerinin ve dallarının temizlenmesi

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle leylak bitkisinin üzerindeki açıp solmuş, kurumuş çiçeklerinin ve dallarının temizlenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Leylak bitkisi; ilkbahar aylarında açık erguvani, koyu erguvani, koyu kırmızı, beyaz renkte salkım şeklinde, çiçek açan ve çiçekleri çok hoş kokulu bir bitkidir. Çiçekleri açtıktan bir müddet sonra solar, geçer ve nihayet kurur. Kuruyan bu leylak çiçekleri, bitki üzerinde hem hoş görülmeyen bir manzara oluşturur; hem de bitkiye hiçbir faydası olmaz. Bu sebepten dolayı leylak bitkisi üzerinde açıp geçen ve kuruyan çiçeklerin hiç beklemeden makasla diplerinden kesilerek temizlenmesi hem o çirkin görüntüyü ortadan kaldıracak hem de ağaç rahatlayacaktır.

Açıp geçen ve kuruyan leylak çiçekleri diplerinden makasla kesilip çıkarıldıktan sonra alt kısımdan gelen yeni taze sürgünler, rahat ve sağlıklı bir şekilde kuvvetlenerek gelişeceklerdir. Leylak çiçekleri, sürgün uçlarında açtıklarından dolayı ağaç üzerindeki taze sürgünler, ne kadar kuvvetli olursa çiçek salkımları da o kadar sağlıklı, dayanıklı, iri ve gösterişli olacaklardır. Ayrıca yaz aylarında leylak ağacı içinde kuru, kırık dallar, kurumuş, sararmış ve solmuş yapraklar varsa temizlenerek atılması gerekir. Bu işlem, leylak ağacının sağlığı bakımından çok faydalı ve görünüşü bakımından da çok güzel olacaktır.

Eğer leylak fidanlarını istediği uygun bir yere dikmiş ve dikimini de uygun bir şekilde yaptığımız halde istenilen gelişme göstermiyor ve zayıf kalıyorsa sırasıyla şu işlemler uygulanmalıdır:

Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra yapılacak budamada bütün dalların uç kısımlarındaki sürgünlerin uçlarından durumlarına göre üç veya beş santim kesilmesi şarttır. Bu işlemden sonra bitkinin ilkbaharda kesilen bu kısımlarından yeni, taze ve kuvvetli bir şekilde bolca sürgünler sürdüğünü ve bitkinin bir yıl içinde inanılmayacak şekilde geliştiğini göreceğiz; fark edeceğiz.

Ancak en önemli konulardan biri, püf noktası olarak dikkat etmemiz konulardan biri, sürgün uçlarından keserken devamlı dış göz üzerinden kesilmesi, iç göz üzerinden kesilmemesi gerekir. Aksi takdirde iç göz üzerinden kesilmiş kısımlardan sürecek taze filizler, ağacın iç kısmına doğru büyüyeceğinden dolayı ağacın iç kısmının kapanmasına, hava almamasına ve şeklinin bozulmasına da sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı bu duruma da özellikle dikkat edilmesi gerekir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe