Çarşı pazarda, Sakarya ve Bilecik avantajlarını da kaybediyoruz

Başlığı okuyunca ne demek istediğimi sanırım çoğunuz anlamamışsınızdır.

“Çarşı pazarda Bilecik avantajı” ne demek?

Şu demek.

Bunu benim gibi sürekli pazara çıkanlar ve pazarcılarla haşır neşir olanlar bilir.

Efendim, Kocaeli uzunca bir süredir sebze ve meyvede artık kendi kendini besleyemiyor.

Ovalar ve sulak araziler ranta feda edildi; eskiden elma, armut, kiraz, vişne, üzüm, çilek, domates, patlıcan, biber, fasulye yetişentarla, bahçe ve bağlar şimdi beton yığını.

Kullar ovası gitti, Yeniköy ovası bitti, Kandıra bölgesi tarımdan iyice uzaklaştı; Karamürsel, Halıdere ve Değirmendere’nin üstlerindeki köylerde eken biçen sayısı iyice azaldı.

Bugün hiç İhsaniye elmasını, Yarımca kirazını, Değirmendere fındığını, Kandıra hindisini ve Kandıra’nın manda yoğurdunu konuşan var mı?

Kandıra’nın kala kala bir karpuzu kaldı.

Eşme, Maşukiye, Derbent ve Balaban’da da sebze ve meyvecilik artık sizlere ömür.

Çok değil, üç beş yıl sonra, bugün hâlâ ününü koruyan “Eşme ayvası” da tarihe karışacak.

Son yıllarda evine “çavuş üzümü” götürebilen var mı?

Bırakın çavuş üzümünü, kendi yöremizde yetişen üzüm bulmakta bile zorlanıyoruz.

Çarşı pazara çıktığınızda, satın aldığınız sebze ve meyvenin yetiştiği yeri araştırın, benim ne demek istediğimi anlar ve üzülürsünüz.

Bizi çoktandır Sakarya ve Bilecik besliyor

Bilen bilir, Kocaeli, “kendi kendini besleyen kent” özelliğini çoktan kaybetti.

Çoktandır bizi Sakarya’nın ilçeleri, özellikle Geyve ve Pamukova ile Bilecik besliyor.

Bazı sebze ve meyvelerde ise Yalova’nın ağırlığı var.

Daha doğrusu, bu avantajlar kısa bir süre önceye kadar vardı.

Kısa bir süre önce Sakarya ve Bilecik avantajlarını kaybettik.

Bunu nasıl öğrendim, bakın anlatayım.

Kartepe’de oturuyorum.

Cuma günü Suadiye’de, pazar günü de Maşukiye’de pazar kurulur.

Genelde Maşukiye pazarına giderim.

Bu hafta her ikisine de gitmem gerekti.

Pazar günü Maşukiye pazarına, cuma günü de Suadiye pazarına gittim.

Aaa, o da ne, belirli ürünlerin fiyatları, özellikle domatesin fiyatı dört günde yüzde 30 oranında artmış.

Bu mevsimde fiyatlar her geçen gün az da olsa düşer, domates ve diğerleri fırlamış.

15 liralık domates, olmuş 20 lira.

Her iki pazarda da tezgâh açan Erol’a, “Ne bu hal?” diye sordum.

“Sorma abi” dedi, “artık Sakarya ve Bilecik’i de kaybediyoruz…”

“Ne oldu?”

“Anadolu’dan, özellikle Konya’dan tüccarlar gelmiş, Bilecik’teki seraların ve tarlaların çoğunu kapatmış. Fiyatlar bir anda yükseldi. Bilecik pek bilinmiyordu, Bilecik’i de keşfettiler ya, bundan sonra işimiz zor. Sebze ve meyve fiyatları bu yıl zor düşer.”

Eee, ne olacak şimdi?

Türkiye öyle bir noktaya getirildi ki, kentlerin en büyük sorunu artık “gıda temini” ve “gıda güvenliği” olacak.

Kentleri yönetenlerin, özellikle bu sorun üzerinde bugünden itibaren ciddiyetle durmaları gerekiyor.

Kocaeli’nin tarım arazilerine fabrika ve konut sitelerini kondurduk, tarımı ve hayvancılığı “tu kaka” ilan ettik, ne yapacağız şimdi?