Haydar Akar’ın “milletvekilliğine veda” açıklaması

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birkaç gün önce gazetecilerle birlikte olduğu kahvaltıda “milletvekilliğine tekrar aday olmayacağını” açıkladı.

Böyle bir açıklama Kocaeli siyaset tarihinde bir ilk.

Genelde bir fırsatını bulup milletvekili seçilenler, o sıfatı ve o makamı kendilerine müktesep (kazanılmış ve kalıcı) hak görürler.

Bir daha, bir daha, ölene kadar vekilliği bırakmak istemezler.

Milletvekilliğini “meslek” olarak görürler.

Oysa milletvekillik bir meslek değildir.

Belirli bir süre, halk adına “kamu görevi” yapmaktır.

Milletvekili seçilirsin, seçildiğin gün, zamanın dolunca o görevi bir başkasına devredeceğini bilmelisin.

Çünkü başkalarına da halka hizmet etme fırsatı vermen şart.

Bizim siyaset kültürümüzde böyle bir şey yok.

Hep ben, hep ben!

Çevrenizde görüyorsunuz…

Adam belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği de yapmış, seçim zamanı geliyor, yine aday.

Efendim, delegeler çok ısrar ediyormuş.

Efendim, planlayıp da daha yerine getirme fırsatı bulamadığı hizmetler varmış.

Efendim, bu memleketi çok seviyormuş.

Efendim, partisinde kendisinden daha iyi hizmet edecek başka kimse yokmuş.

Çevresinde üç beş yalaka…

Satılık kalemlere yazdırılmış bir iki yazı…

Muhterem, yine piyasada.

Söylemek istediğim şu.

Haydar Akar, kendisini partisindeki ve diğer partilerdeki benzer “siyasi karakterlerden” ayrı tuttu.

“Tamam” dedi, “buraya kadar”!

Doğrusunu yaptı.

Kutluyorum.

Bu davranışının yeni nesil siyasetçilere de örnek olmasını diliyorum.

Kapısını kapatmadı

Haydar Akar, “milletvekilliğine veda” kararını siyasetin zirvesindeyken aldı.

TBMM Başkanvekilliği, bir partide bir milletvekilinin elde edebileceği en üst nokta.

Üstelik Akar, bu görevini başarıyla yürütüyor.

Bu görevdeki bir milletvekili, istese bir dönem daha aday olmak isteyebilir ve aday gösterilir de.

Ama Haydar Akar, “tadında” bıraktı.

Doğru bir şey daha yaptı.

“Partisine ve halka hizmet etmeye” kapısını kapatmadı.

“Görev verilirse, hizmete devam ederim” dedi.

Haydar Akar konumundaki kişilerin, bu vatana bu millete verebileceği daha çok hizmetler var.

Hele ülkemiz böyle sefilleri oynarken…

Haydar Akar “milletvekilliğine veda” etme kararı aldı, ama aramızda olmaya devam edecek.

Sağlıkta yaşanan şiddet ve Prof. Dr. Bingür Sönmez

Sağlıkta şiddet, bitmek bilmiyor.

Her gün yurdun dört bir tarafından ya bir doktorun ya da bir sağlık çalışanının feryadı yükseliyor.

Geçenlerde ünlü kalp doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıkçılara yönelik şiddet konusunda bir paylaşımda bulundu.

Sönmez, paylaşımında olayları tane tane şöyle yorumluyor:

*Ölen yakınlarınızın ölme sebebi doktorlar değildir.

*Ölen yakınlarınız, doktorların çabasına rağmen ölür.

*Geciken ambulanslar, aciliyeti olmayan hastaların ambulans çağırmasından gecikir.

*Acillerde beklediğiniz sıranın sebebi doktorlar değil, acil olmayan hastaların acile gelmesidir.

*Randevu bulamamanızın sebebi doktor değil, hasta yoğunluğudur.

*Doktorun yüzünüze bakmaması, doktorun değil, size 3 dakikalık randevu süresini reva gören sistemin suçudur.

*Sorunlarınızı sizler için emek veren hekimleri döverek/öldürerek çözemezsiniz.

Bingür Hoca’nın paylaşımı böyle.

İtirazı olan var mı?