Sağlık müdürünün dikkatine

Bu köşede yazılarımı okuyanlar, doktorlar ve sağlık çalışanlarına karşı ne kadar saygılı ve duyarlı olduğumu bilirler. Doktorlar ve sağlık çalışanlarına karşı hastaların, hasta yakınlarının zaman zaman şiddet uyguladıklarına tanık olmaktayız. Hep şunu söylemişimdir: Doktorlara ve sağlık çalışanlarına saygılı olalım.

Benim kadar bu kesime saygılı olan biri eğer isyan etmişse, bu kesimin biraz oturup düşünmesi ve bir özeleştiri yapması gerekir.

Yaz aylarında Kandıra’da kalmaktayım. Geçen yaz Kandıra Sağlık Ocağı’na giderek ilaç yazdırmak istedim. Rastgele bir doktorun polikliniğine sırası gelen bir hastadan izin alarak girdim. Arkamdan da kendisinden izin aldığım hasta girdi. Doktor Bey, sizden bir şey rica ediyorum dememe kalmadan “Çık, çık. Sizi dinleyemem.” Dondum kaldım. Şöyle gözlerinin içine bakarak, “Tavrınız hiç de hoş değil. Beni dinlemek istemiyorsanız bile bunu güzellikle açıklayabilirdiniz” dediğimde; “Şu ana kadar 112 hastaya baktım.” “Biz de her gün yüzlerce öğrenci ile uğraşıyorduk ama öğrencilerimize sizin yaptığınızı hiçbir zaman yapmadık.” Devam ettim. “Demek ki sizi öğretmenleriniz iyi yetiştirmemiş” dedim ve odadan çıktım. Masada bilgisayarın başında oturan iri yarı, 45 yaşlarında olan doktor ağzını açamadı. Bu doktorun adını yazmak istemiyorum. Burada hemen şunu da belirteyim ki o gün Kandıra’nın pazarıydı. Yani çarşamba günüydü. O gün o kadar hastaya bakması doğaldı. Diğer günler bu kadar hasta bakması olası değildi.

Benim asıl anlatmak istediğim, Sağlık Müdürlüğünün doktorları zor durumda bırakmasıdır. Sağlık Müdürlüğü aldığı bir kararla, doktorlar konuk olarak o bölgede bulunmayan hastalara bakmayacaklarını bir genelgeyle bildirmiş sanıyorum. Ben İzmit’te ikamet etmekteyim. Yaz aylarında da Kandıra’da bulunuyorum. İzmit’te ikamet edip, Kandıra’da bulunmam benim konuk olduğumu göstermiyormuş. Kaynarca’da ikamet edip herhangi bir nedenle Kandıra’da bulunan hastalar sağlık ocaklarına gidip ilaçlarını yazdırabiliyorlar. Kocaeli’nde bağlı ilçelerde ikamet edenler ise raporlu olsalar bile ilaçlarını Kandıra Sağlık Ocağı’nda yazdıramıyorlar.

Kandıra Devlet Hastanesi’ne gittiğimizde de doktorlar, “Ben uygun gördüğüm ilaçları yazarım” diyorlar. Hasta bir kutu ilaç için İzmit’teki aile hekimine gelmek zorunda kalıyor. Cebeci’de tatil yapan birinin bir kutu ilaç için İzmit’e, Gebze’ye veya Karamürsel’e gittiğini düşünün, bir günü gidecek, yaptığı masraflar da ekstra.

Sağlık Müdürlüğünün bu uygulamadan vazgeçmesi gerekir. Konuk kelimesinin anlamını iyi değerlendirmesi gerekir. Aynı apartmanda bir komşuya gittiğinizde de siz bir konuksunuz. Gebze’deki bir hasta da, Sakarya’daki bir hasta da Kandıra için birer konukturlar.

Devlet kurumları yöneticilerinin görevi sorun yaratmak değil, sorunları çözmektir. Umarım Kocaeli Sağlık Müdürlüğü vatandaşın bu mağduriyetini giderir.

Yaz sezonu başlıyor, lütfen bizleri bir kutu ilaç için Kandıra’dan Gebze’ye veya Karamürsel’e veya Kocaeli’nin diğer bir ilçesine göndermeyin.

Bir konuyu daha sağlık müdürünün dikkatine sunmak istiyorum.

Devlet hastanelerine randevu ile gidiyorduk. Halktan gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı eskiden olduğu gibi sıra alınarak muayene olunabileceğini belirtti. Ancak devlet hastanelerinde sıra alarak muayene olurken, aile hekimleri 182’den randevu almadan hastalara bakmıyor veya ilaç yazmıyorlar.

Şimdi sağlık müdürüne sormak istiyorum: Bir kutu ilaç için saatlerce telefonun ucunda randevu almak için mi bekleyeceğiz? Lütfen bu sorunu çözün. Vatandaşları mağdur etmeyin. Amacınız sorun üretmek değil, çözüm olmalı.

Bu uygulamanın bakanlık tarafından mı, yoksa Sağlık Müdürlüğü tarafından mı uygulandığını bilmek istiyorum.