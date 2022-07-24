Yerli ve milli mi sanıyorsunuz?

Yıl, 1881.

Mustafa Kemal’in doğduğu yıl!

Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemez hale gelmiş!

Alacaklı devletler, Osmanlı borçlarını tahsil için, “Duyun-u Umumiye’yi kurmuş ve İstanbul’da, şimdiki konumuyla Cağaloğlu’ndaki İstanbul Lisesi’ne yerleşmişler.

Osmanlı’nın tüm vergi gelirlerine el koymuşlar; limanlarını, demiryollarını, Şirket-i Hayriye’yi, telefon şirketlerini, elektrik idarelerini ve “Yaprak Tütün ve Müskirat İşletmesini” yabancı şirketlere pay etmişler!

Ülkede “ULUSAL VARLIK” bırakmamışlar!

Birinci Dünya Savası sonunda “SEVR Antlaşması” ile de ülkeyi paylaşmışlar.

Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Anadolu insanları bu onursuzluğa başkaldırıp, KURTULUŞ SAVAŞI vermiş, Osmanlı’nın borçlarını bir bir ödemiş, yabancı şirketlerin eline geçen kuruluşları bedelini ödeyerek geri almışlar, fabrikalar kurmuşlar, ülke ekonomisini ayağa kaldırmışlar.

1923-1945 yılları arasında TL’nin dolar karşısındaki değeri ortalama 1 lira 55 kuruştur!

1950 sonrası Demokrat Parti döneminde TL, ABD doları karşısında sürekli değer yitirmiş, ilk DEVALÜASYON yaşanmış.

1960’ta 1 dolar, 4 lira 73 kuruştur.

Aradan 20 yıl geçmiş.

24 Ocak 1980 “Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” Türkiye ekonomisinin “KÜRESEL DÜZENE UYUM” projesidir!

Ancak, bu projeyi demokratik bir düzende hayata geçirme olanağı yoktur!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi bu projeyi gerçekleştirmek için kurgulanmıştır!

Bu projenin “teknisyeni” olan Turgut Özal, Bülent Ulusu başkanlığındaki “Darbe Hükümeti’nin” ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı yapılmıştır!

Tüm ulusun ortak varlığı olan Kamu İktisadi Kuruluşlarının yerli ve yabancı şirketlere yok pahasına satılması süreci böylece başlamış, ANAP ve AKP iktidarlarında, hemen tüm ULUSAL VARLIKLAR yerli ve yabancı şirketlere satılmıştır!

Bunlar bir yana, “YERLİ ÖZEL SEKTÖRÜN” elindeki fabrikalar ve ulusal markalar da yabancıların eline geçmiştir.

Birkaç örnek verelim;

Söke Un; İngiliz Mediteria CapitalPartners’in!

Komili Zeytinyağı; ABD’li Koninklijle Bunge B.V.’nin!

YÖRSAN; Dubai-Abraaj Grup’un!

İçim Süt; Fransız Group Loctails’in!

Bizim Yağ; Japon Ajinomato’nun!

Kırlangıç Yağ; ABD’li bir firmanın!

Hacı Şakir; ABD’li Colgate’in!

Ayrıntıya girmeyelim;

Cola Turka, Sana Yağı, Çamlıca Gazoz, Damla Su, Erikli Su, Sırma Su, Hayat Su, Saka Su, Akmina, FİLİZ GIDA, Nuhun Ankara Makarnası, NAMET, BANVİT, Kemal Kükrer, Bizim Mutfak, UNO, Kent Şekerleme,

YUMOŞ, Yedigün, Peyman Kuruyemiş, CanBebe, BEYMEN, OFÇAY, TEB, Atasun Optik, Filli Boya, KAMİL KOÇ ve daha birçok

“YERLİ VE MİLLİ” sandığımız üretim şirketleri yabancıların elinde artık!

TIPKI, OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİ GİBİ!

Ülkemizin DIŞ BORÇLARI hızla yükseliyor!

Borç faizlerini ödemek için bile yüksek faizle yeni borçlar peşindeyiz!

Yabancı kaynak girişi için “Suudi Cinayeti” için bile ULUSAL ONURU harcıyoruz!

Ve hala; “YERLİ VE MİLLİ” yalanlarıyla avutuyoruz insanlarımızı!

Galiba bir eksiğimiz kaldı!

“Duyun-u Umumiye İdaresi!”