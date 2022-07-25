Tahsin Tarhan, yeniden vekillik için ne dedi?

CHP’nin Kocaeli’deki vekil sayısı 3 iken, Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkanı seçilmesi sonrası bu sayı 2’ye inmişti.

Şu an TBMM’de CHP Kocaeli’yi Haydar Akar ve Tahsin Tarhan temsil ediyor.

3 dönemdir milletvekili olan Haydar Akar, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısıyla bir daha milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Şok etkisi yaratan bu açıklamayla ilgili müşterek kanı ise önümüzdeki dönemde Akar’ın daha aktif bir görev alma isteği…

Peki, iki dönemdir milletvekili olan Tahsin Tarhan yeni dönemde ne düşünüyor?

Kendisine 2023’te yeniden aday olup olmayacağını sordum.

Tarhan, “Bunu konuşmak için şu an çok erken. Henüz Cumhurbaşkanı adayı bile belli değilken…Bey partimin PM üyesiyim. Sözcüsü olduğum komisyonlar var. Şimdiden böyle bir göreve yeniden talibim ya da talip değilim demek doğru olmaz” yorumunda bulundu.

Kısacası, Tarhan adaylıkla ilgili net fikrini henüz belirlememiş…

"İkinci elde bu yalanlara kanmayın"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, ikinci el otomobil satın alacak tüketicileri aydınlatacak önemli açıklamalarda bulundu. Kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara açıklık getiren TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Karşı tarafın hasarı TRAMER'e yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemlerin hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ülkemizde dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili olarak Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden uyarılar peş peşe geldi. Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde "doğru bilinen yanlışlar" haline geldiğinin altını çizen TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, hasar kaydı konusunda tüketicileri aydınlattı.

"Sigorta şişirmesi hasar kaydı, tüm sürece aykırı ve mümkün değil”

Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Erdem, "Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Karşı tarafın hasar bedeli suçlu olunsa da aracın TRAMER kaydına işlenmez"

Yine en sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan "karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş" konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün olmadığını söyledi: "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez."

Her hasar kaydının bedeli mutlaka sistemde var

TRAMER kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri, hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye ediyor.

Xxxx

Kocaeli’deki gizli slow pop star adayı: Davut Öner

Müzik dünyasına çok sayıda ünlü ismi kazandıran Kocaeli, yeni bir ismi daha müzik dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Kocaeli’nde ikamet eden ve 1986 doğumlu Davut Öner, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Divane’ isimli single çıkardı. Yaklaşık bir ay önce single çıkaran Davut Öner’in ‘Divane’ isimli bu parçası 1 milyon 250 bin üzerinde takipçi ile buluştu. Birçok ünlü ismi geride bırakan genç yetenek Davut Öner, 15 yaşında bağlama ile başladığı müzik hayatına; 4 yıldır profesyonel bir şekilde devam ediyor.

Davut Öner’in son parçasını bu linkten dinleyebilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=QkuhmJq2DRs

Gazete ve dergi sayısı %6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, gazete ve dergi sayısı, 2021 yılında 2020 yılına göre %6,0 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların %53,6'sını dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı %7,2 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajı, 2021 yılında 2020 yılına göre %7,2 azaldı. Ülkemizde 2021 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 925 milyon 56 bin 17 olup, bunun %95,3'ünü gazeteler oluşturdu.

Dergilerin %21,4'ü aylık yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gazetelerin %28,2'si haftalık, %27,2'si haftada iki-altı gün arası, %19,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %21,6'sı üç aylık, %21,4'ü aylık, %17,1'i altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %88,3'ünü günlük, %7,8'ini haftada iki-altı gün arası, %2,5'ini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %65,7'sini aylık, %11,7'sini üç aylık, %8,7'ini iki aylık, %4,4'ünü haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin %16,7'si sektörel/mesleki içerikli yayın yaptı

Yayınlanan dergilerin %16,7'si sektörel/mesleki, %14,9'u akademik, %8,7'si edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin %90,3'ü siyasi/haber/güncel, %1,9'u sektörel/mesleki, %1,9'u yerel yönetim içerikli yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam bedelleri %34,7 arttı

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2021 yılında ilan sahiplerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda gazetelerde yayınlattığı icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi resmi ilanları ile bu kurumların gazete ve dergilerde yayınlattığı resmi reklamlarının toplam bedeli önceki yıla göre %34,7 artarak 612 milyon 655 bin 609 TL oldu.

Ülkemizde 2021 yılında 72 bin 52 kitap yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %11,1 artarak 87 bin 231 oldu. Yayıncılar tarafından 2021 yılında; 72 bin 052 kitap, 329 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 673 web tabanlı elektronik kitap, 815 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 362 diğer olmak üzere toplam 87 bin 231 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %1,3 artarak 438 milyon 679 bin 864 adet oldu.

Yayınların %23,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi

Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2021 yılında yayımlanan materyallerin %23,2'si eğitim, %21,1'i yetişkin kurgu edebiyat, %19,6'sı akademik, %16,4'ü yetişkin kültür, %14,6'sı çocuk ve ilk gençlik, %5,2'si ise inanç konulu olarak yayımlandı.

KONUŞAN FOTOĞRAF