Lozan’la sömürge olmaktan kurtulmak

Amerika kıtasının işgali ile yerli halkların köleleştirilmesi emperyalizmin en acımasız uygulamalarından birisiydi. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile başlayan Amerika sömürüsü sonuçta AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’Nİ DOĞURDU. Bu arada Asya ve Afrika’da da ciddi sömürgeler elde ederek emperyalizm kendi ekonomik ve siyasal gücünü geliştiriyordu. Sanayi Devrimi ve enerjiye duyulan ihtiyaç da Ortadoğu’nun ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun doğal kaynaklarının ele geçirilmesi ve sömürülmesi sonucunu doğuracaktı.

Sonuçta bir ekonomik paylaşım savaşı olan Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu yıkılacak, Osmanlı sultanı emperyalizme teslim olarak onlardan medet umar hale gelecek ve büyük önder Atatürk’ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı.

Kurtuluş Savaşımız emperyalizmin yenilebileceğini gösteren ilk örnek olaydı. Bu nedenle Hindistan gibi sömürülmekte olan ülkelerde bağımsızlık hareketleri başlamış ve emperyal güçler sömürgelerden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Bu nedenle Kurtuluş Savaşı ve akabinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinin altın harfleri ile yazılacağı ve gurur duyulacağı bir olaydır. Türkiye bu şekilde emperyalizme kafa tutarak kurtuluşunu başarmış, sömürge olmaktan kurtularak tam bağımsız bir ülke olarak dünya tarihinde yerini almıştır.

Eğitilmiş gençlerini savaş alanında kaybeden, toplu iğne bile yapamayacak derecede sanayileşmesi olmayan, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış ülkemizde AKP’nin birçoğunu satarak tükettiği, içinde SEKA KAĞIT FABRİKASI, KLOR ÜRETME TESİSLERİ, GÖLCÜK TERSANESİ gibi tesislerin de bulunduğu yaklaşık 38 ciddi işletme ve fabrika açılmış, Osmanlı dönemindeki özelleştirme ve borçlanma ile yabancılara satılan HAVA GAZI TESİSLERİ, DEMİRYOLLARI gibi birçok tesis kamulaştırılarak geriye alınmıştır.

Duyun-u Umumiye’den kalma borçlar ödenmiş, medeni kanun çıkartılmış, hukuk devrimi yapılmış, bilime dayalı laik eğitim sistemi, harf devrimi gibi demokrasiye geçiş hamleleri dahil ciddi devrim kanunları çıkartılmış ve karanlığa gömülerek sömürgeleştirilmiş İslam dünyasındaki ilk aydınlanma ve demokrasi hareketi olarak genç Türkiye Cumhuriyeti tarihteki sağlam yerini almıştır.

Zaman zaman Lozan Barış Antlaşması’nı tartışmaya açan kesimler, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden bihaber bilinçli ya da bilinçsiz olarak emperyalizme hizmet eden kesimlerdir. İşte Lozan’a her yıl bu anlayış ile sahip çıkmak ve gençlerimize anlatmak gerekir.

Asya ve Afrika’da gelişen bağımsızlık hareketleri karşısında bu tarihi süreçte emperyalizm de boş durmadı.

Modern emperyalizm artık köle çalıştırmıyor, köleleştirilmiş insan gücü kullanıyor. Artık hemen savaşla ve askerle o ülkeye girmiyor. Önce içeride işbirlikçiler bularak demokratikleştirme bahanesi ile para ve basını da kullanarak o ülkelerde kendi siyasal aktörlerini oluşturuyor, ülke yönetimini böylece kendisine bağlıyor. Olmazsa o ülkelerde terör vs. ile iç kargaşa çıkartarak darbeye zemin hazırlıyor, darbelerle o ülkeyi kendisine bağlıyor… Bu da olmazsa kendi çakalları ile o ülkelerin bağımsızlıktan yana liderlerini kazalarla, suikastlerle ortadan kaldırarak o ülkeleri kendisine bağlıyor. Bu da olmazsa son çare olarak Irak ve Suriye’de olduğu gibi askerleri ile girerek o ülkeyi yaşanmaz hale getiriyor ve kendisine bu şekilde bağlıyor. Ekonomik tetikçilerle o ülkeleri uyduruk kalkınma projeleri ile borçlandırarak tamamen kendisine bağlıyor, iç işbirlikçileri ile yaptığı yatırımların nemalarını geriye fazlası ile alıyor ve sürekli o ülkelerde fiyat istikrarsızlığı, yoksulluk ve geçim sıkıntıları yaşatıyor. Emperyalizmin modern sömürgeleştirme süreci böyle işliyor.

Ülkemizde yaşanan darbelerin tamamının emperyalizm kaynaklı olmadığını artık kimse söyleyemiyor. Emperyalizmin hangi aşamasının ülkemize uygulanmakta olduğunu siz okurlar karar versin. Ama bir gerçek var ki Lozan’dan sonra ülkemiz önce ekonomik ve daha sonra da siyasal egemenliğini emperyalizme kaptırmış görülüyor. Sorun artık partiler üstü ve memleket meselesi haline gelmiştir. Bence Millet İttifakı’nın kuruluşunun temel nedenlerinden birisi de budur.

İşte Lozan’ı böyle anlamak ve değerlendirmek gerekir. Ülkemizdeki siyasal yapılanmada dikkatli davranıp emperyalizme kafa tutacak yapının iktidar olmasını, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasimizi tam olarak bir daha kesintiye uğramayacak ve emperyalizmin etkisine girmeyecek şekilde taçlandırmak gerekir. Lozan’la sömürge olmaktan kurtulmanın tek çaresi budur.