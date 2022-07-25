Vergi kaçıranı ihbar edin!

Bunu ben demiyorum, maliye bakanı böyle bir çağrı yapıyor. Aslında bu yeni bir durum değildir. Vergi hukukumuzda muhbirlik uygulaması mevcut. Sayın bakanın böyle bir çağrı yapması garibime gitti.

Ulaştırma bakanı AKP zamanında 171 milyar dolar yatırım yapıldığını söylüyor. Bu ihaleleri alan firmaların kimler olduğunu herkes biliyor.Bu firmaların hiçbiri vergi rekortmenleri arasında var mı? Sadece %20’si kar olsa 35 milyar dolar eder. Yani 600 milyar TL matrahı gören var mı? Bırakın vergi vermelerini bu firmalardan birinin 500 milyon TL vergisi sıfırlanıyor uzlaşma yolu ile. Bu durum bütün çıplaklığı ile ortadayken esnafın ve orta boyuttaki imalatçıların ihbar edilmesi için çağrı yapmak gerçekten çok garip.

Genelde TV izlemem. Geçen gün kanallar arasında dolaşayım istedim. Bir yandaş kanalda enflasyondan söz ediliyordu. Biraz takıldım. Konuşanlar o bilgiç tavırları ile enflasyonun nedeninin enerji fiyatlarında artışın neden olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Sanki başka neden yokmuş. Tek neden enerji fiyatlarıyla ilgiliymiş. Sinirlendim neredeyse kumandayı TV’ye fırlatacaktım. Yav insan bu kadar yalan söyleyebilir mi?

Türkiye oldum olası enerji konusunda bağımlı bir ülke. Petrol fiyatları ilk defa böyle yükselme görmüyor ki.

Avrupa da yıllardır enerjiye bağımlı. Onlarda neden enflasyon %5 - %9 aralığında da bizde %170’ler civarında. Kaldı ki enerji fiyatları %40 – 50 artarken enflasyon niye %100’lerin üzerinde seyrediyor. Bu yazıyı yazmadan 2 saat önce Yahya Kaptan pazarına gittim. Sebze ve meyveler 20 – 40 TL arasında. Geçen yıl bu fiyatlar 5 – 10 TL arasındaydı. Üstelik yaz sezonundayız. Fiyatların en düşük olması gereken dönem. Bunlarda mı enerji ile ilgili? Sadece enerji tek sebep mi?

Yanlış tarım politikaları nedeniyle 500 bin çiftçi işi bırakmış. Milyonlarca dönüm arazi boş ekilmiyor. Dolayısıyla üretim artması gerekirken azalmış. Örneğinşeker fabrikalarının kapatılması bir sürü yanlıştan birisi. Hem şeker üretimi bitmiş hem de hayvancılık. Tarımda sanayide üretimi teşvik edip büyüme borçla sağlanacağına üretimle sağlama tercih edilseydi enerji bağımlılığı kendi girdi maliyeti kadar enflasyona etki yapabilirdi. Ama AKP iktidarı gibi üretimi bir yana bırakıp her şeyi ithalatla çözmeyi tercih edersen o zaman bugünleri yaşamak hiç de sürpriz olmaz.

Bazı iktisatçılar bugünlerde bankalar ile ilgili bir haber paylaşıyor. Merkez Bankası torbadan yeni bir tavşan çıkarma peşindeymiş. Bankaların muhabir bankalarında bulunan 25 – 30 milyar dolar civarındaki kaynaklarının %20’sinin getirilmesi ile ilgili. Bilindiği üzere tüm bankaların ihracat işlemlerindeki akreditifleri gerçekleştirmek için yurtdışında muhabir bankalarla anlaşmaları bulunmaktadır. Yabancı ülke bankası olan bu muhabir bankalardan bu paraların çekilmesi Türkiye’yi tam bir güvensizlik içine sokar. Şuanda 850’lerde olan CDS (sigorta prim oranı) 1.000 üstüne çıkar ki, ülke tefecilerden yüksek faizle bile para alamaz. Sayın yetkililer uyguladığınız politikaların hatalı olduğunu hala anlamadınız mı?