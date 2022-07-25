ANKAPARK, Türkiye kaynaklarının nasıl çarçur edildiğine en güzel örnek!

20 yıllık AKP iktidarı gelecekte elbette sorgulanacak, elbette yargılanacak.

Esas yargılama hukuk önünde değil, vicdanlarda yapılacak.

Alınan kararlar, ortaya konan projeler bir bir vicdan süzgecinden geçirilecek.

Hatalı karar alanlar, devletin ve milletin parasını çarçur edenler, bir yolunu bulup yargı önünde aklansalar bile, vicdan mahkemelerinde mahkûm olacaklar.

Sokağa çıkmaya, milletin yüzüne bakmaya cesaret edemeyecekler.

Devletin servetinin, milletin parasının çarçur edildiğine en güzel örnek, sanırım Ankara’daki ANKAPARK projesi.

Daha önce de yazdım, her yazışımda içim kan ağlıyor.

Bu kararı alanlara, bu projeyi uygulayanlara, devletin kasasından parayı alıp birilerinin cebini dolduranlara, açık söyleyeyim, “beddua” ediyorum.

801 milyon dolar nerede?

ANKAPARK projesini biliyorsunuz…

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “halt ettiği” bir proje bu.

Uçuk mu uçuk!

Hayali bir fizibiliteyle yola çıkılmış, “ANKAPARK sayesinde Ankara’ya yılda 10 milyon turist gelecek. Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceğiz” denmiş.

2013’te “Avrupa’nın en büyük tema parkı” olmak hedefiyle 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alana 2 bin 117 oyuncak kurulmuş.

20 Mart 2019’da hizmete açılmış.

Ne kadar harcanmış biliyor musunuz?

Tam 801 milyon dolar.

Yani dünkü kurla 14 milyar 289 milyon lira.

Sonra ne olmuş?

Ziyaretçi sayısına ulaşılabilmiş mi?

Ne gezer!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, parkı bir süre işletmiş, bakmış büyük zarar ediyor, işletme uzmanları “kâr etmesinin mümkün olmadığını” söylüyor, kapatmış.

Aradan zaman geçmiş, bir şirket burayı kiralamak istemiş, kiralamış.

Yıllığı 26 milyon 400 bin liradan 29 yıllığına…

Yeni şirket büyük bir hevesle çalıştırmaya başlamış, bakmışlar olmuyor, onlar da kapatmışlar.

12 Şubat 2020’de kapısına kilit vurmuşlar.

Yani park, 2.5 yıldır kapalı.

801 milyon dolar harcanan ANKAPARK, demir yığını halinde ve kaderine terk edilmiş durumda.

Yurt dışından zar zor borç aldığımız dolarları harcadığımız yerlere bakar mısınız?

Melih Gökçek efendi bir hayali için 801 milyon dolar harcıyor, harcarken ne belediye meclisi ne de hükümet yetkilileri “Sen ne yapıyorsun?” diye sormuyor.

Belediye başkanlığı, “sorumluluğu olmayan” bir makam mı?

Melih Gökçek, acaba kendi adına böyle bir yatırımı yapar mıydı?

Belediyenin parasını bol keseden harcamak kolay!

Para milletin, milletten de hesap soran yok!

Herkes, kulağının üstüne yatmış seçim tarihini bekliyor.

Egemen güçlere bulaşmak istemiyor.

Neyse ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş işin üzerinde ciddiyetle durdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bakalım soruşturmadan nasıl bir sonuç çıkacak?

Mutlaka hesap sorulmalı

Yanlış yapandan hesap sorulmazsa, yanlış yapanın yaptığı yanına kâr kalırsa, ülkemizde hiçbir sorunun çözülmesi mümkün değil.

Bu nedenle görevi, sıfatı, parasal gücü ne olursa olsun, yanlış yapan mutlaka cezasını çekmeli.

Türkiye, fakir bir ülke.

Zar zor bulabildiğimiz borçlarla çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz.

Aldığımız borç paranın bir kısmını da böyle abuk sabuk projelerle çarçur ediyoruz.

Yazık değil mi bu millete?

Halk parasızlıktan inim inim inlerken, sen dinozor merakını gidermek için 14 milyar lira harcıyorsun.

Bunun akılla mantıkla açıklanabilir bir tarafı var mı?

Şimdi “çevrilen dolaplar” bu kadar netken, ne olacak yani, kim ne yaptıysa yanına kâr mı kalacak?